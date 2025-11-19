Constellation Energy și Three Mile Island — trecutul și viitorul energiei nucleare

Unul dintre operatorii de centrale nucleare din SUA, Constellation Energy, a primit aprobarea și finanțarea în valoare de un miliard de dolari pentru a reactiva una dintre centralele nucleare închise. În urma acestei știri, valoarea companiei a crescut cu peste 5%. Americanii se confruntă din ce în ce mai mult cu o criză energetică iminentă, iar Washingtonul ia măsuri din ce în ce mai disperate pentru a preveni creșteri bruște ale prețurilor la energie sau chiar întreruperi în aprovizionare. Giganții tehnologici construiesc mai multe centre de date la o scară și un ritm fără precedent, iar cererea de energie este pe măsură. Centrele de cercetare, firmele de investiții și instituțiile guvernamentale avertizează că cererea va crește chiar și cu trei cifre doar din cauza construirii centrelor de date. Cererea va crește semnificativ și din cauza electrificării vehiculelor și a nevoilor crescânde de răcire și încălzire, determinate de schimbările climatice în curs. Cele mai mari deficite de energie sunt prevăzute în regiunile New England și Texas, cu celebra centrală electrică Three Mile Island situată în apropierea primei regiuni. Celebră deoarece această centrală a fost epicentrul celui mai mare dezastru nuclear din istoria Statelor Unite. În curând, se preconizează că această centrală electrică va începe din nou să producă energie. Interesant este că, deși reactivarea centralei este finanțată de guvern, toată energia va fi direcționată către centrele de date ale Microsoft. Acțiunile recente ale guvernului sugerează anumite concluzii. Una dintre ele este că administrația și factorii de decizie încep să realizeze că, fără energie electrică ieftină, este imposibil să câștige competiția cu China, iar singura modalitate reală de a aborda deficitul crescând este energia nucleară. Acest sentiment se reflectă în evaluările companiilor. Operatorii de centrale electrice, producătorii de componente și chiar companiile miniere înregistrează creșteri de două cifre doar în acest an: Cameco (CCJ.US) - YTD + 64%

BWX Technologies (BWXT.US) - YTD +58%

GE Vernova (GEV.US) - YTD +77% Constellation Energy - CEG.US (interval zilnic) Sursa: xStation5

