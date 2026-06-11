BCE se pregătește să majoreze dobânzile, în timp ce SpaceX se pregătește de decolare

- SpaceX va domina piețele
- Ce urmează pentru acțiunile americane?
- Inflația ar putea fi atins punctul maxim
- BCE se pregătește să majoreze dobânzile, dar oare comite o eroare de politică monetară?
- SpaceX va domina piețele
- Ce urmează pentru acțiunile americane?
- Inflația ar putea fi atins punctul maxim
- BCE se pregătește să majoreze dobânzile, dar oare comite o eroare de politică monetară?
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Traderii asimilează știrile conform cărora escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu s-ar putea fi încheiat, în contextul în care SUA afirmă că a finalizat atacurile împotriva Iranului. Deși armistițiul rămâne fragil, recentele ostilități dintre cele două părți nu au afectat prețul petrolului. Țițeiul Brent a înregistrat o creștere de 1,8% miercuri seara, dar a cedat din câștiguri joi și se menține sub 93 de dolari pe baril, nivelul minim al intervalului său recent.
Pe măsură ce prețul petrolului scade, acest lucru ajută acțiunile să se redreseze după o vânzare masivă miercuri. Scăderea nu s-a limitat doar la sectorul tehnologic. Deși sectorul tehnologic a scăzut cu peste 2% miercuri, au existat scăderi și în sectorul sănătății, al serviciilor financiare, al bunurilor de consum discreționare, al materialelor și al utilităților. Printre cele mai mari scăderi din sectorul tehnologic s-au numărat Marvell, Arm, Qualcomm și Broadcom. Nvidia a scăzut, de asemenea, cu peste 3% miercuri. Cu toate acestea, sentimentul pieței s-a redresat, FTSE 100 este în creștere astăzi, iar contractele futures pe indicii americani indică, de asemenea, o deschidere puternică mai târziu în cursul zilei, pe măsură ce acțiunile primesc un impuls de la cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie.
SpaceX va domina piețele
Mâine are loc lansarea IPO-ului SpaceX. Se pare că cererea pentru acțiuni este mare, iar entuziasmul dinaintea acestei listări sugerează că va fi un succes. SpaceX va începe tranzacționarea pe Nasdaq vineri și, datorită mega evaluării companiei, care se estimează că va ajunge la 1,7 trilioane de dolari, investitorii ar putea fi nevoiți să vândă alte titluri din sectorul tehnologic pentru a face loc pentru SpaceX în portofoliile lor. Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru valul de volatilitate pe care l-am observat pe piețe în această săptămână.
Ce urmează pentru acțiunile americane?
După ce a înregistrat o performanță puternică în prima jumătate a anului, similară cu performanțele puternice din prima jumătate a anilor 2021, 2023 și 2024, indicele american a rupt modelul sezonier, iar riscul este ca acesta să urmeze modelul din 2022, când indicele a scăzut în a doua jumătate a anului și a înregistrat o pierdere anuală de 19%. S&P 500 este încă cu 6% mai sus de la începutul anului; privind în perspectivă, trebuie să vedem dacă volatilitatea recentă reprezintă o rotație din sectorul tehnologic către alte sectoare cu beta redus ale pieței sau dacă este un semnal de avertizare timpurie al unei recesiuni mai îndelungate.
Inflația ar putea fi atins punctul maxim
Pe plan macroeconomic, există unele semne că IPC-ul SUA ar fi atins un nivel maxim în mai, iar cifra IPC din iunie s-ar putea retrage de la un maxim de 3 ani de 4,2%. Această teorie se bazează pe un preț stabil al petrolului, care rămâne sub 100 de dolari pe baril. În ultimele săptămâni, prețul mediu al benzinei în SUA a scăzut, odată cu scăderea de 10% a prețului petrolului în ultimele 4 săptămâni. Acest lucru s-a datorat parțial încetării focului și parțial faptului că există rapoarte conform cărora petrolierele traversează Strâmtoarea Ormuz fără a fi detectate, deoarece și-au dezactivat radarele. De asemenea, Kuweitul se oferă să vândă țiței în Asia pentru prima dată de la izbucnirea războiului.
Donald Trump a declarat, de asemenea, că SUA au contribuit la transportul a 100 de milioane de barili de petrol din Golf prin Strâmtoarea Ormuz. Este greu de știut cum va reacționa Iranul la aceste vești, dar ele sugerează că oferta de petrol s-ar putea relaxa și că producția de petrol din Orientul Mijlociu se reia. Deocamdată, acest lucru ar putea ține sub control prețurile petrolului, ceea ce este o veste binevenită, în special pentru bancherii centrali care sunt îngrijorați de riscurile de creștere a prețurilor generate de conflict.
BCE se pregătește să majoreze ratele dobânzilor, dar oare comite o greșeală de politică monetară?
Deși oferta publică inițială (IPO) a SpaceX va fi probabil în centrul atenției, alături de începerea Cupei Mondiale, merită menționat faptul că se așteaptă ca BCE să majoreze ratele dobânzilor mai târziu astăzi, pentru prima dată din 2023. Ne așteptăm ca BCE să majoreze ratele astăzi, dar ce va face în continuare este subiect de dezbatere. Piața se așteaptă la o nouă majorare până la sfârșitul anului, dar o vom asculta cu atenție pe Christine Lagarde pentru a vedea dacă va respinge această perspectivă.
Problema pentru BCE este că inflația se situează cu mult peste ținta de 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar creșterea economică încetinește rapid și s-a contractat cu 0,2% în ultimul trimestru. Se teme că BCE ar putea repeta greșeala din 2011, când a majorat ratele chiar înainte de criza datoriilor suverane. Creșterea de astăzi ar putea exacerba problemele de creștere din Zona Euro, iar acest lucru ar putea afecta credibilitatea BCE, lucru pe care Lagarde și colegii săi vor dori să îl evite.
Există un cor tot mai puternic care susține că această creștere a ratei dobânzii nu va reduce inflația, care este cauzată de o criză internațională a aprovizionării cu energie. Din această cauză, Lagarde ar putea dori să transmită un mesaj cât mai neutru posibil mai târziu astăzi, iar șansele ca Lagarde să ofere o surpriză de tip „hawkish” sunt reduse.
Piețele de active europene se mișcă în prezent pe fondul factorilor globali, dar dacă Lagarde va fi percepută ca fiind mai puțin agresivă decât se aștepta, am putea vedea acțiunile europene depășind performanța omologilor lor americani, randamentele scăzând și volatilitatea în euro, care a scăzut cu 2% în ultima lună față de USD. EURUSD reușește să se mențină peste nivelul de 1,15 USD pentru moment, dar semnalele tehnice sugerează că există puține motive pentru a cumpăra euro. Și imaginea sezonieră pare slabă, EURUSD urmând modelul din 2021 și 2024, când euro a fost supus unei presiuni descendente în cea mai mare parte a celei de-a doua jumătăți a anului. Având în vedere marja de manevră limitată, ne îndoim că Christine Lagarde va schimba cursul pentru euro mai târziu astăzi.
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