Bessent și Lutnick rămân optimiști cu privire la economia SUA și negocierile comerciale 📄🔎

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent A declarat că acele companii străine nemulțumite de impozitul propus de Casa Albă, cunoscut și sub numele de Secțiunea 899, ar trebui să facă lobby pe lângă propriile guverne; a calificat indignarea drept „dezinformare”.

A prezentat proiectul de lege privind reducerea impozitelor ca fiind unul favorabil investițiilor, și nu punitiv, și a afirmat că expansiunea economică nu va fi inflaționistă.

A avertizat că termenul limită pentru plafonarea datoriei continuă să se schimbe; a îndemnat Congresul să acționeze mai devreme.

A prognozat un deficit de aproximativ 6,5-6,7% din PIB în anul fiscal 2025, dând vina pe „bugetul umflat al lui Biden”.

În ceea ce privește China: a salutat continuarea negocierilor de la Geneva la Londra, dar a subliniat că Beijingul nu poate reveni la statu quo-ul dinaintea războiului comercial. Bessent a încercat să liniștească atât legislatorii, cât și piețele: proiectul de lege fiscală are scopul de a stimula investițiile de capital fără a provoca inflație, deficitele vor fi gestionabile dacă va apărea creșterea economică, iar investitorii nu ar trebui să reacționeze exagerat la fluctuațiile zilnice ale pieței obligațiunilor. În ceea ce privește comerțul, Bessent a rămas ferm: China va beneficia de reduceri tarifare numai dacă se va dovedi demnă de încredere. Secretarul pentru comerț Howard Lutnick A anunțat un plan-cadru SUA-China pentru accelerarea aprobării cererilor americane legate de pământuri rare.

A declarat că actualele tarife de 55% aplicate produselor chinezești vor rămâne în vigoare; orice modificare depinde de aprobarea lui Trump și Xi.

A subliniat că nu va exista nicio relaxare a controalelor la exportul de cipuri avansate de inteligență artificială.

A prevăzut că acordul cu U.S. Steel va fi finalizat „în viitorul apropiat”.

Se preconizează că acordurile comerciale cu partenerii americani vor fi semnate, în medie, o dată pe săptămână. Cu toate acestea, Lutnick a recunoscut că un acord cu Europa este încă departe.

A menționat că, China a refuzat să oprească producția de fentanil. Lutnick a prezentat un scenariu optimist, dar prudent: o descoperire în domeniul magneților este realistă, sunt în curs negocieri pentru acorduri minore, dar poziția fermă a SUA privind tarifele și exporturile de tehnologie avansată rămâne neschimbată. Succesul negocierilor depinde acum de deciziile luate de factorii de decizie ai partenerilor americani. Seria de noi semnări de acorduri comerciale ar putea începe chiar săptămâna viitoare. USDIDX Optimismul predomină astăzi pe Wall Street, după un acord preliminar cu China și date privind inflația din mai mai slabe decât se aștepta. Drept urmare, dolarul american este una dintre cele mai slabe monede din G10. Indicele USD (USDIDX) a scăzut astăzi cu 0,50%.

