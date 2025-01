Bitcoin câștigă 2% și urcă la 107.000 USD 📈 Semler Scientific pierde 10% în urma vânzării de datorii convertibile; plan de achiziții Bitcoin în valoare de 75 milioane de dolari

Semler Scientific (SMLR.US), o firmă de tehnologie în domeniul sănătății, a anunțat planurile de a strânge 75 de milioane de dolari printr-o ofertă de obligațiuni convertibile pentru a finanța achiziții suplimentare de Bitcoin. Această decizie se aliniază cu strategia companiei de a utiliza criptomonedele ca parte a rezervei sale de trezorerie. Chiar și mai mult de 2,5% Bitcoin creștere astăzi nu oprește scăderile de acțiuni Semler Scientific astăzi. Până în prezent, Semler Scientific deține 2.321 Bitcoins, care - la prețul actual al Bitcoin de aproximativ 105.000 USD - sunt evaluate la 241 milioane USD. În special, compania a raportat un câștig nerealizat de 29 de milioane de dolari pe deținerile sale Bitcoin. Noile fonduri îi vor permite lui Semler să-și continue acumularea de Bitcoin, susținând în același timp alte activități corporative.

Inspirat de Microstrategy, Semler urmează „strategia Bitcoin” pe o companie renumită pentru acumularea sa de Bitcoin. Aceste acțiuni pot spori valoarea unei companii în timpul unei perioade de creștere a Bitcoin, dar comportă și riscuri în timpul declinului pieței.

Fondurile pentru achizițiile de Bitcoin vor proveni din emiterea de obligațiuni convertibile, ceea ce înseamnă că deținătorii de obligațiuni le pot converti ulterior în acțiuni ale companiei. Acest lucru ar putea duce la diluarea acțiunilor, reducând procentul de proprietate al acționarilor actuali. Este, de asemenea, principalul motiv al vânzării de astăzi

Strategia Semler face ca valoarea sa de piață să depindă foarte mult de fluctuațiile prețului Bitcoin. În timp ce creșterea prețurilor ar putea crește valoarea companiei, scăderile de pe piața criptomonedelor ar putea avea un impact negativ semnificativ. Rezultatele preliminare ale companiei pentru al patrulea trimestru din 2024 indică venituri cuprinse între 12,1 și 12,5 milioane de dolari, cu venituri din exploatare de 3,4 până la 3,7 milioane de dolari. În ciuda performanței pozitive a participațiilor sale în Bitcoin, acțiunile Semler au scăzut, deoarece investitorii rămân nesiguri cu privire la viitorul bull run Bitcoin, în timp ce, în general, „activitatea de bază” a Semler a încetinit. De asemenea, compania nu investește numerar în operațiunile viitoare de afaceri și de creștere, preferând abordarea „speculativă” cu privire la valorificarea valorii sale NAV prin acumularea Bitcoins. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Semler Scientific (interval zilnic) Bitcoin (interval zilnic) Bitcoin fluctuează astăzi în apropierea zonei „all-time-high”, la 107.000 USD. Sursa: xStation5 În timpul sesiunii de ieri, am observat intrări nete de aproape 178 de milioane de dolari în ETF-uri. Sursa: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.

