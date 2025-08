Rezultatele Microsoft pentru Q4 2024/2025 - la ce ne putem aștepta ❓

Microsoft (MSFT.US), împreună cu Meta Platforms, membrii ai grupului de companii „Magnificent Seven”, își vor publica astăzi cele mai recente rezultate trimestriale. Microsoft, care are un an fiscal diferit de anul calendaristic, va prezenta astăzi, după închiderea sesiunii, rezultatele pentru trimestrul IV 2024/25. Atenția investitorilor se va concentra în principal pe dinamica segmentului cloud, comentariile conducerii cu privire la dezvoltarea în continuare a Copilot, impactul potențial al concedierilor pe scară largă asupra marjelor și planurile de dezvoltare ale companiei în noua realitate a creșterii tarifelor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Compania a înregistrat performanțe semnificativ mai bune decât indicele general. De la începutul anului, Microsoft a crescut cu 22%, în timp ce piața generală a crescut cu aproximativ 9%. Sursa: xStation Segmentul cloud rămâne esențial În ceea ce privește rezultatele Microsoft, unul dintre aspectele cheie pe care investitorii le vor urmări este segmentul cloud. Microsoft, al doilea după AWS al Amazon, rămâne un actor cheie în acest segment, veniturile Azure fiind cea mai dinamică parte a rezultatelor companiei. Având în vedere revoluția AI la care asistăm în prezent, veniturile din segmentul cloud vor contribui cel mai probabil în mod semnificativ la creșterea rapidă a rezultatelor companiei. Începând cu primul trimestru al anului 2023/24, creșterea anuală a veniturilor Microsoft în acest segment s-a menținut constant peste 30% (cu excepția celui de-al patrulea trimestru al anului 2023/24, când rata a scăzut la 29%). Aceasta înseamnă că Microsoft nu numai că realizează venituri mai mari în acest segment decât, de exemplu, concurentul său Alphabet, dar menține și o rată de creștere mai mare. Prin urmare, acesta este un domeniu în care Microsoft își poate consolida avantajul față de alte companii. Din această perspectivă, acest segment va fi urmărit cu deosebită atenție de către investitori. Consensul actual prevede o creștere de 34% față de anul precedent, ceea ce ar fi cea mai mare rată din primul trimestru al anului 2022/23. Odată cu creșterea ponderii veniturilor din cloud în veniturile totale ale companiei (ponderea estimată pentru trimestrul IV al anului 2024/25 este de 39%, comparativ cu 35% în urmă cu doi ani), menținerea unei dinamici ridicate în acest segment devine o condiție care determină creșterea valorii Microsoft. Analizând sentimentul general privind perspectivele Microsoft, observăm un nivel stabil al previziunilor în ultimele patru săptămâni. Consensul prevede un profit ajustat pe acțiune de 3,37 USD, ceea ce se traduce printr-o creștere de 14,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, creșterea prognozată ar trebui să fie mai mare decât cea a concurenților săi. Se preconizează că veniturile totale vor înregistra o dinamică mai slabă decât cea a concurenților, cu o valoare estimată de 73,89 miliarde USD (din care segmentul Intelligent Cloud ar urma să reprezinte 29,1 miliarde USD). În ultimele opt trimestre, compania a depășit în mod constant așteptările de consens, astfel încât este probabil ca investitorii să fi luat în calcul și o „primă pentru depășirea estimărilor de profit” în săptămânile premergătoare publicării rezultatelor. Estimări privind veniturile. Sursa: Bloomberg Finance L.P. Rezultate estimate pentru trimestrul IV 2024/25 Venituri estimate: 73,89 miliarde USD Venituri estimate din Microsoft Cloud: 45,96 miliarde USD Venituri estimate din Intelligent Cloud: 29,1 miliarde USD Creșterea estimată a veniturilor din Azure și alte servicii cloud (excluzând efectele valutare): +34,2%

Venituri estimate din productivitate și procese de afaceri: 32,15 miliarde USD

Venituri estimate din computere personale: 12,67 miliarde USD

Câștig estimat pe acțiune (EPS): 3,37 USD

Câștig ajustat estimat pe acțiune (EPS): 3,37 USD

Venit operațional estimat: 32,14 miliarde USD

Cheltuieli de capital estimate (CapEx): 17,89 miliarde USD

Cheltuieli de capital estimate (CapEx), inclusiv adăugări din leasing financiar: 23,17 miliarde USD

Venituri estimate la o rată de schimb constantă: +13,3%

Creștere estimată a Azure atribuibilă inteligenței artificiale: 17,25% Previziuni pentru primul trimestru al anului 2025/26 Cheltuieli de capital estimate (CapEx): 18,08 miliarde USD

Cheltuieli de capital estimate (CapEx), inclusiv adăugări din leasing financiar: 24,21 miliarde USD Previziuni pentru 2025/26 Cheltuieli de capital estimate (CapEx): 73,93 miliarde USD

Cheltuieli de capital estimate (CapEx), inclusiv adăugări din leasing financiar: 100,63 miliarde USD Adoptarea Copilot față de eficacitatea sa Conducerea rămâne extrem de optimistă cu privire la dezvoltarea serviciului Copilot, care este una dintre soluțiile cu cea mai dinamică creștere introduse de companie în ultimii ani. Declarațiile recente ale directorului financiar al Microsoft au indicat o creștere de trei ori a numărului de clienți în doar un an. Desigur, ca în cazul oricărei tehnologii noi, o astfel de creștere dinamică are încă un efect de bază redus, dar conducerea rămâne foarte optimistă cu privire la noul instrument de AI. Problema soluției propuse de Microsoft rezidă în eficacitatea acesteia. Conform rezultatelor testului de IQ Mensa Norway, modelul Microsoft nu este doar mai slab decât IQ-ul uman mediu (definit ca fiind 100 în test), ci și semnificativ mai slab decât alte modele (inclusiv OpenAI o3, Gemini, Grok și DeepSeek). În acest caz, dorința de a utiliza serviciul Microsoft poate fi bazată în primul rând pe compatibilitatea acestuia cu întregul ecosistem oferit de companie. Cu toate acestea, dacă conducerea dorește să mențină Copilot ca un alt motor al rezultatelor, investitorii vor avea nevoie de informații privind progresele tehnologice planificate. Impactul concedierilor pe scară largă asupra rezultatelor De la începutul anului 2025, Microsoft a continuat planul de reducere a costurilor prin concedieri semnificative, care au ajuns la 6.300 numai în trimestrul IV 2024/25, iar un alt „val” în iulie a înregistrat 9.000 de concedieri. Prin urmare, o potențială creștere a cheltuielilor planificate pentru dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea fi compensată de costurile salariale mai mici. O astfel de perspectivă deschide calea pentru o potențială consolidare a marjei companiei, care, în lumina unei evaluări extinse, ar putea oferi o bază solidă pentru creșteri suplimentare ale prețului acțiunilor companiei. Evaluare înainte de rezultate În comparație cu Alphabet, Microsoft nu se mai poate lăuda cu o evaluare atât de confortabilă. Compania, în comparație cu mediile sale pe doi ani, rămâne la valori ridicate în toate multiplii fundamentali cheie, cu excepția P/BV forward, unde rămâne aproape de mediile sale pe doi ani. Comparând multiplii cu alte companii din „Magnificent Seven”, putem observa că, pe baza multiplilor forward, compania rămâne la niveluri semnificativ mai ridicate decât restul companiilor. Raportul P/E se remarcă în mod special, compania tranzacționându-se la un nivel cu 24% mai ridicat decât celelalte șase companii. În ultimii doi ani, compania s-a tranzacționat la niveluri medii cu 13% mai ridicate. Astfel, este clar că pentru Microsoft, consolidarea profitabilității companiei va fi deosebit de importantă. Dintre toate companiile membrele ale grupului „Magnificent Seven”, doar Nvidia și Tesla se tranzacționează în prezent la niveluri ale multiplilor mai ridicate decât Microsoft. Evaluarea Microsoft în comparație cu evaluările acțiunilor companiilor din grupul „Magnificent Seven”. Sursa: Bloomberg Finance L.P.

