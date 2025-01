Bitcoin câștigă 7,5%📌

Cea mai mare criptomonedă atinge noi maxime în ziua inaugurării lui Trump 🖋️ Bitcoin a crescut în prezent cu 7,80%, tranzacționându-se la 109.000 de dolari, ieșind de la niveluri de aproximativ 102.000 de dolari în doar câteva minute. În prezent, nu există informații clare care să justifice un impuls ascendent atât de puternic. Sentimentul pozitiv sprijină cu siguranță investitorii în ziua inaugurării lui Donald Trump, mai ales că însuși președintele a dat asigurări în weekend că are planuri ambițioase pentru această piață. Cu toate acestea, se pare că doar aceste asigurări sunt insuficiente pentru a explica o astfel de mișcare. Prin urmare, este posibil ca informații nepublice privind planurile noii administrații referitoare la Bitcoin să se fi scurs pe piață. Speculațiile se concentrează, în mod natural, pe posibilitatea unei rezerve strategice de Bitcoin pe care guvernul SUA ar putea să o creeze. Speranțele investitorilor sunt alimentate și de declarațiile suplimentare ale familiei prezidențiale, care sugerează că evenimentele din weekend sunt doar începutul unor planuri ambițioase pentru piața criptomonedelor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Principalele evenimente din weekend: Vineri seara, Donald Trump a anunțat în mod neașteptat lansarea memecoin-ului său, Official Trump , care a atins o evaluare complet diluată (FDV) de 75 de miliarde de dolari în 48 de ore. În prezent, doar 20% din jetoane sunt în circulație, un scenariu neobișnuit pentru monedele meme. Restul de 80% sunt deținute de companii asociate cu Trump și urmează să fie eliberate treptat pe piață în următorii trei ani.

Un beneficiar indirect a fost Solana , deoarece Trump a ales acest blockchain pentru moneda meme. Pe parcursul a două zile, Solana a atins un nou maxim istoric (ATH) de 295 de dolari pe token, câștigând aproape 50% în 48 de ore.

World Liberty Financial (WLD) a achiziționat Ethereum în valoare de peste 20 de milioane de dolari în weekend. În plus, WLD a început oficial vânzarea sa de 25 de miliarde de jetoane la 0,05 USD fiecare astăzi, înainte de ICO planificată.

Duminică seara, Melania Trump , soția lui Donald Trump, și-a anunțat propriul memecoin evaluat în prezent la 13 miliarde de dolari. Astăzi, Bitcoin se desprinde spre noi maxime istorice, confirmând următorul val al unui trend ascendent care a început în octombrie 2024 pentru această criptomonedă. Cele mai apropiate niveluri de suport tehnic rămân mediile mobile exponențiale de 50 și 100 de zile (curbele albastră și, respectiv, violet de pe grafic).

Sursa: xStation

