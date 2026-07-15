🔼 Bitcoin depășește pragul de 65.000 USD

Bitcoin a depășit cel mai înalt nivel înregistrat din 22 iunie 2026, trecând de pragul de 65.000 de dolari și inversând treptat tendința descendentă care a apărut după alunecarea sub bariera de 60.000 de dolari. În ultimele săptămâni, BTC a înregistrat din nou o revenire rapidă după ce a scăzut pentru scurt timp sub 60.000 de dolari, investitorii sperând că sentimentul pozitiv va deveni mai durabil pe măsură ce corelația Bitcoinului cu acțiunile, dolarul american și petrolul continuă să scadă. A atins Bitcoin un nivel minim? ETF-urile oferă primele semnale pozitive După opt săptămâni consecutive de ieșiri de capital, ETF-urile spot pe Bitcoin din SUA au revenit în sfârșit pe teritoriu pozitiv, atrăgând intrări nete de aproximativ 197 de milioane de dolari. Deși această sumă rămâne modestă în comparație cu cele peste 4 miliarde de dolari care au părăsit fondurile în iunie, mulți analiști o consideră primul semn că sentimentul pieței s-ar putea stabiliza. Potrivit Bloomberg, narațiunea pieței se schimbă treptat de la „Cine a mai rămas să vândă?” către „Se epuizează în sfârșit presiunea de vânzare?” ETF-urile spot pe Bitcoin din SUA au pus capăt unei serii de opt săptămâni de ieșiri de capital, înregistrând intrări nete de aproximativ 197 de milioane de dolari.

Luna iunie a înregistrat ieșiri record de peste 4 miliarde de dolari, ceea ce face ca intrările recente să fie mai degrabă un semnal de stabilizare decât începutul unei noi piețe bull.

În ciuda scăderii Bitcoin-ului ca urmare a creșterii prețurilor petrolului și a reînnoirii tensiunilor din Orientul Mijlociu, investitorii instituționali nu s-au grăbit imediat să-și retragă investițiile.

Potrivit Glassnode, Bitcoin ar putea forma un minim local în intervalul 57.000–63.000 de dolari, cu condiția să nu apară niciun șoc macroeconomic major.

FRNT Financial a descris fluxurile pozitive ale ETF-urilor drept primele „semne de redresare”, dar a avertizat că este încă prea devreme pentru a declara o inversare durabilă a tendinței.

În același timp, volumul mediu zilnic de tranzacționare pe 30 de zile al ETF-urilor spot pe Bitcoin din SUA a scăzut cu 78%, de la aproximativ 5,8 miliarde de dolari la vârful înregistrat la sfârșitul anului 2025 la circa 1,25 miliarde de dolari în prezent.

Glassnode consideră că scăderea activității de tranzacționare reflectă faptul că investitorii instituționali își îndreaptă atenția către alte clase de active. Piața încă așteaptă revenirea unei cereri puternice Deși presiunea de vânzare pare să se atenueze, analiștii subliniază că piața nu a primit încă un impuls semnificativ din partea cererii. Volumele de tranzacționare rămân reduse, în timp ce unii dintre cei mai mari cumpărători structurali de Bitcoin și-au redus activitatea. Ca urmare, stabilizarea actuală a prețurilor ar putea reprezenta doar etapele inițiale ale unui proces de atingere a nivelului minim pe termen lung. Datele on-chain arată că deținătorii pe termen lung au revenit la acumulare, în timp ce investitorii mai slabi continuă să înregistreze pierderi.

Glassnode observă că deținătorii pe termen lung înregistrează pierderi în cel mai rapid ritm de la sfârșitul anului 2022, un model care, istoric, a coincis cu etapele finale ale piețelor bear.

Influxurile către ETF-uri rămân mult mai mici decât capitalul care a ieșit din fonduri în ultimele luni, ceea ce înseamnă că acestea nu confirmă încă o revenire susținută a cererii instituționale.

Strategy (fosta MicroStrategy), unul dintre cei mai mari cumpărători structurali de Bitcoin, și-a suspendat recent achizițiile, sporind importanța intrărilor în ETF-uri pentru susținerea prețurilor.

Tagus Capital, citată de Bloomberg, consideră că fluxurile pozitive către ETF-uri contribuie la stabilirea unui prag minim al prețului, dar nu semnalează încă începutul unei noi piețe bull.

Principala provocare pentru investitori este acum identificarea semnalelor care confirmă că cea mai gravă fază a vânzărilor masive s-a încheiat cu adevărat. Bitcoin (interval zilnic) Analizând ultimele două impulsuri descendente majore ale Bitcoin, prețul și-a reluat tendința descendentă în primul trimestru, după ce a urcat până la nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%, în apropierea valorii de 98.000 USD. În timpul celei de-a doua corecții, BTC a înregistrat inițial o scădere după ce a atins nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% în jurul valorii de 74.000 USD, dar a avansat în cele din urmă până la aproximativ 83.000 USD, corespunzând nivelului de retragere Fibonacci de 61,8%. Dacă nivelurile Fibonacci continuă să modeleze actuala recuperare, următoarea rezistență cheie se află în apropierea nivelului de 67.000 USD, unde se situează retragerea Fibonacci de 38,2%, urmată de retragerea Fibonacci de 61,8% în jurul valorii de 75.500 USD. Ambele niveluri sunt măsurate pornind de la impulsul descendent care a început în luna mai a acestui an. Pe partea descendentă, zona 57.000–60.000 de dolari rămâne o zonă cheie de suport, iar este de remarcat faptul că Bitcoin a înregistrat deja două reveniri de la niveluri situate sub acest interval în cursul anului 2026 Sursa: xStation5

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