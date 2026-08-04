Nasdaq crește cu 0,6% și revine la nivelul de 29.000 🔼 Rezultate solide din partea ON Semiconductor și Palantir

Contractele futures pe US100 cresc cu 0,6%, pe fondul revenirii optimismului legat de AI, în perspectiva unei noi zile pline de raportări financiare. Sentimentul pieței înainte de deschiderea pieței americane este susținut de previziunile solide ale companiilor Palantir și ON Semiconductor, consolidând încrederea investitorilor că investițiile masive în inteligența artificială încep să se traducă în randamente financiare tangibile. Atenția pieței se concentrează, de asemenea, asupra unei noi runde de rezultate financiare ale companiilor și asupra datelor macroeconomice care urmează să fie publicate, care vor oferi informații suplimentare cu privire la starea economiei americane și a sectorului corporativ.
Indicele S&P 500 se află acum la doar aproximativ 20 de puncte distanță de atingerea primului său maxim istoric din iunie, în timp ce indicele Dow Jones a închis luni la un nou maxim istoric, pentru prima dată din iulie. Rezultatele financiare solide ale marilor companii din domeniul tehnologiei și optimismul continuu legat de monetizarea AI rămân printre factorii cheie care susțin piața de acțiuni din SUA. În același timp, comentariile recente ale președintelui Trump au alimentat speranțele privind o reducere treptată a tensiunilor din Orientul Mijlociu, în timp ce prețurile petrolului au scăzut deja cu aproximativ 10% față de maximul recent.
Liderii din domeniul AI continuă să consolideze sentimentul pieței
În urma rezultatelor financiare solide înregistrate săptămâna trecută de Microsoft și Amazon, investitorii au primit o confirmare suplimentară că investițiile de miliarde de dolari în AI încep să genereze randamente semnificative. Palantir și-a majorat din nou previziunile privind veniturile pentru întregul an, invocând cererea robustă atât din partea agențiilor guvernamentale, cât și a clienților comerciali pentru platforma sa software bazată pe AI.
Între timp, ON Semiconductor a publicat previziuni privind vânzările mai bune decât se aștepta, impulsionate de creșterea cererii de cipuri de gestionare a energiei utilizate în centrele de date dedicate AI. Sentimentul pozitiv s-a extins și la nivelul întregului sector al AI, Micron (+2,3%), Nvidia (+0,7%) și Marvell Technology (+4,4%) înregistrând toate creșteri în premarket.
Sezonul raportărilor financiare continuă să depășească mediile istorice
Sezonul raportărilor financiare din SUA rămâne excepțional de puternic. Dintre cele 304 de companii din indicele S&P 500 care și-au prezentat rezultatele pentru al doilea trimestru până la sfârșitul săptămânii trecute, 85,2% au depășit așteptările analiștilor privind profitul, un nivel cu mult peste media pe termen lung de aproximativ 67,5%.
Calendarul de raportare a rezultatelor financiare de astăzi include mai multe companii importante, printre care Merck, Pfizer, Caterpillar, Marathon Petroleum și McDonald’s. Între timp, acțiunile Snap au înregistrat o creștere de peste 8% după ce au depășit așteptările privind veniturile, susținute de cheltuielile publicitare mai mari din timpul Cupei Mondiale FIFA și de activitatea sporită a marilor agenți de publicitate nord-americani.
Graficul US100 (Interval D1)
Contractul futures pe Nasdaq 100 a înregistrat o recuperare în formă de V și a urcat din nou peste nivelul de 29.000 de puncte, apropiindu-se de rezistența reprezentată de media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile pe graficul zilnic. O depășire susținută a acestei medii mobile ar putea reprezenta o schimbare importantă în dinamica pieței pe termen mediu.
Sursă: xStation5
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