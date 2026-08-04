Platina înregistrează o creștere de 6% pe fondul revenirii metalelor prețioase și al deprecierii dolarului american

Platina înregistrează astăzi o creștere de peste 6%, continuându-și revenirea la scurt timp după ce aurul a înregistrat o redresare de la nivelul de aproximativ 4.100 de dolari pe uncie, iar dolarul american s-a depreciat sub presiunea scăderii prețurilor petrolului. Un factor care susține încrederea pieței este recenta oprire a producției la una dintre cele mai mari mine de platină din lume. Pe 24 iulie, Impala Platinum (Implats) a suspendat operațiunile miniere la complexul său principal din Rustenburg, în urma unei serii de accidente mortale la locul de muncă. Deși închiderea a fost descrisă ca o măsură de precauție pentru efectuarea unei revizuiri cuprinzătoare a siguranței, aceasta a redus temporar producția la unul dintre cele mai importante active ale industriei. Această evoluție este semnificativă pentru piața platinei, întrucât Rustenburg reprezintă aproape jumătate din producția de metale din grupul platinei (PGM) a Implats, în timp ce Africa de Sud rămâne cel mai mare producător mondial de metale din grupul platinei. Aspecte cheie Implats a suspendat operațiunile miniere la complexul Rustenburg din Africa de Sud între 24 și 28 iulie pentru a efectua un audit cuprinzător de siguranță.

Decizia a fost luată în urma a șase decese ale unor muncitori în ultimele 12 luni , inclusiv două decese în această lună .

Rustenburg este cea mai mare exploatare a Implats , având aproximativ 51.500 de angajați .

Complexul reprezintă aproape 50% din producția totală de metale din grupul platinei (PGM) a companiei , cu o producție estimată pentru anul fiscal 2026 de 1,67–1,76 milioane de uncii de PGM .

Pe durata închiderii, compania efectuează inspecții la locul de muncă, audituri de siguranță, cursuri suplimentare de formare a angajaților și o revizuire a procedurilor critice de siguranță, cu sprijinul unor specialiști independenți.

Implats a anunțat, de asemenea, colaborarea cu producătorul sistemelor anticoliziune pentru locomotivele sale subterane, după mai multe incidente recente care au implicat echipamente miniere pe șine.

Conducerea a subliniat că eliminarea accidentelor mortale la locul de muncă și consolidarea culturii de siguranță a companiei rămân priorități de vârf.

Ultimele evenimente evidențiază încă o dată provocările operaționale cu care se confruntă industria minieră subterană din Africa de Sud, care rămâne printre cele mai exigente din punct de vedere tehnic la nivel mondial.

În noiembrie 2023 , același complex minier a suferit unul dintre cele mai grave accidente miniere din Africa de Sud din ultimii ani, când 13 mineri și-au pierdut viața într-un accident survenit la sistemul de ridicare din puț.

Compania estimează că suspendarea activității va reduce producția cu aproximativ opt zile în cursul anului fiscal 2027, impactul final asupra producției urmând să fie evaluat după reluarea operațiunilor.

Deși se preconizează că impactul pe termen scurt asupra ofertei globale de platină va rămâne limitat datorită întreruperii relativ scurte a activității și stocurilor existente la suprafață, orice alte întreruperi ale producției la Rustenburg ar reprezenta un risc important pentru piața platinei, sectorul auto și industriile care depind de metalele din grupul platinei. Platină (Interval D1) Analizând graficul zilnic, platina a scăzut cu aproximativ 50% față de maximul din ianuarie, când metalul se tranzacționa la aproape 3.000 de dolari pe uncie, comparativ cu aproximativ 1.500 de dolari în urmă cu doar câteva zile. Recenta revenire a împins prețurile înapoi spre media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50), în apropierea nivelului de 1.730 USD pe uncie. Dacă cumpărătorii reușesc să recâștige EMA pe 200 de zile, în jurul valorii de 1.830 USD pe uncie, acest lucru ar putea semnala o inversare mai amplă a tendinței și ar îmbunătăți perspectivele tehnice pe termen mediu. Sursă: xStation5

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