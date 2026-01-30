BITCOIN: Poate Kevin Warsh fi un factor negativ pentru tauri? 🔨

Bitcoin își extinde pierderile către zona de 81.000 de dolari, revenind la minimele locale recente, pe măsură ce probabilitatea ca Kevin Warsh să fie ales noul președinte al Fed continuă să crească.

Piețele de predicție l-au cotat rapid pe Warsh ca fiind clar favoritul, întărind dolarul american și punând din nou presiune pe criptomonede. Reputația sa de susținător al unei politici monetare mai stricte, al unui bilanț mai mic al Fed și al unor rate reale ale dobânzii mai mari a neliniștit investitorii, care consideră de obicei Bitcoin ca fiind un beneficiar al condițiilor financiare relaxate. Pe măsură ce șansele sale au crescut, BTC a alunecat în intervalul 81.000-82.000 de dolari, pierzând mai mult de 3%.

Context istoric

Reputația „hawkish” a lui Kevin Warsh provine în mare parte din perioada în care a făcut parte din Consiliul Rezervei Federale în timpul crizei financiare din 2008-2009, când a avertizat în repetate rânduri cu privire la riscurile inflației, chiar și în contextul în care economia se îndrepta spre deflație și creșterea șomajului. După prăbușirea Lehman Brothers, Warsh a susținut că Fed nu ar trebui să renunțe la vigilența sa față de inflație.

Această istorie face ca piețele de astăzi să asocieze potențiala sa revenire cu rate reale ale dobânzii mai mari, un bilanț mai mic al Fed și lichiditate redusă — condiții în general nefavorabile pentru active precum Bitcoin, care tind să aibă cele mai bune performanțe în perioadele de bani ieftini.

Warsh despre Bitcoin

Warsh a fost sceptic față de excesul speculativ alimentat de politica monetară relaxată — o categorie în care a inclus uneori și criptomonedele. Deși nu este deschis anti Bitcoin, el a criticat public volatilitatea acestuia și boom-ul mai larg al activelor digitale în perioadele de stimulare agresivă a băncii centrale.

Împărtășește Warsh aceleași opinii?

De data aceasta, însă, situația ar putea fi diferită din mai multe motive. În primul rând, președintele Fed nu acționează singur — deciziile de politică monetară sunt luate de întregul FOMC, iar voturile recente sub conducerea lui Powell au arătat dezacorduri interne semnificative.

În al doilea rând, presiunea politică din cadrul administrației Trump va tinde probabil să se îndrepte puternic către reduceri ale ratei dobânzii și politici favorabile creșterii economice, indiferent de cine conduce Fed. Warsh ar putea, prin urmare, să-și modereze poziția hawkish dacă condițiile financiare se înăspresc prea mult sau riscurile de recesiune cresc.

În cele din urmă, economia actuală este structural diferită de cea din 2008 — cu niveluri mai ridicate ale datoriei, o sensibilitate mai mare la ratele dobânzilor și un sistem financiar care reacționează mult mai rapid la schimbările de lichiditate. Deși reputația lui Warsh explică actuala vânzare masivă de Bitcoin, impactul pe termen lung al abordării sale politice s-ar putea dovedi mai puțin restrictiv decât se teme în prezent piața.

Progres în legislația privind criptomonedele, în umbra unui nou lider al Fed

În același timp, Statele Unite se apropie de stabilirea unui cadru de reglementare clar pentru criptomonede. O comisie a Senatului a avansat cel mai cuprinzător proiect de lege privind structura pieței de până în prezent, cu scopul de a defini clar responsabilitățile de supraveghere între agenții precum SEC și CFTC și de a înlocui „zona gri” juridică actuală cu norme concrete de funcționare pentru firmele de active digitale.

Cel mai mare punct de blocaj rămâne monedele stabile — mai precis, dacă firmele de criptomonede ar trebui să aibă dreptul să ofere randamente sau recompense similare dobânzilor pentru deținerile lor. Băncile se tem că acest lucru ar putea epuiza depozitele și amenința stabilitatea financiară. Pentru a ieși din impas, Casa Albă convoacă săptămâna viitoare o reuniune la nivel înalt cu marile bănci, firmele de criptomonede, grupurile industriale și factorii de decizie politică pentru a căuta un compromis.

Bitcoin (Interval D1)

Vânzarea masivă de astăzi a împins Bitcoin înapoi către minimele locale de acum două luni. Aceasta este o zonă cheie pe care cumpărătorii trebuie să o apere pentru a recâștiga următoarea zonă de suport în jurul valorii de 86.000 USD.

Sursa: xStation 5