Bitcoin scade sub 96.000 USD 📉

­č¬Ö Marcarea profitului aproape de 100.000 USD declan╚Öeaz─â o lichidare major─â, ├«n timp ce MicroStrategy adaug─â mai multe de╚Ťineri de BTC Bitcoin a sc─âzut cu 1,75% la 96.000 USD, ├«n timp ce traderii au marcat profiturile la pu╚Ťin timp de nivelul psihologic de 100.000 USD, de╚Öi achizi╚Ťiile institu╚Ťionale r─âm├ón puternice, MicroStrategy f─âc├ónd o alt─â achizi╚Ťie masiv─â. Retragerea a declan╚Öat unul dintre cele mai mari evenimente de lichidare cripto ├«n peste ╚Öase luni, chiar dac─â un poten╚Ťial secretar al Trezoreriei alege semnale o pozi╚Ťie prietenoas─â cu activele digitale. Puncte cheie: ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Bitcoin s-a retras dup─â ce aproape a atins 100.000 USD, pre╚Ťurile ating├ónd pentru scurt timp 95.700 USD

MicroStrategy a achizi╚Ťionat 55.000 BTC pentru 5,4 miliarde USD la un pre╚Ť mediu de 97.862 USD

├Än 24 de ore au fost lichidate pozi╚Ťii ├«n criptomonede ├«n valoare de peste 500 de milioane de dolari, pozi╚Ťiile long reprezent├ónd 379 de milioane de dolari

Fluxurile ETF rămân pozitive, cu intrări nete de 484,6 milioane de dolari, conduse de produsele BlackRock și Fidelity

Scott Bessent, ales de Trump pentru Trezorerie, este v─âzut ca fiind pro crypto, put├ónd sus╚Ťine agenda ÔÇ×crypto capitalÔÇŁ Convingerea institu╚Ťional─â r─âm├óne ridicat─â ├«n ciuda corec╚Ťiei, MicroStrategy extinz├óndu-╚Öi semnificativ de╚Ťinerile de Bitcoin. ├Än prezent, compania de╚Ťine aproximativ 386.700 BTC achizi╚Ťionate la un pre╚Ť mediu de 56.761 USD, reprezent├ónd una dintre cele mai mari pozi╚Ťii corporative ├«n criptomoned─â la nivel global. Cea mai recent─â achizi╚Ťie, finan╚Ťat─â prin note convertibile ╚Öi v├ónz─âri de ac╚Ťiuni, demonstreaz─â apetitul institu╚Ťional continuu, chiar ╚Öi la niveluri ridicate ale pre╚Ťurilor. Ad─âug├ónd la perspectiva cresc─âtoare pe termen lung a pie╚Ťei, Scott Bessent, nominalizat de Trump pentru func╚Ťia de secretar al Trezoreriei, este v─âzut ca poten╚Ťial favorabil pentru pie╚Ťele cripto. Fiind primul ╚Öef al Trezoreriei pro active digitale, Bessent ar putea contribui la promovarea obiectivului declarat al lui Trump de a face din America ÔÇ×capitala crypto a planeteiÔÇŁ. ┬á ┬á Privind la fluxurile ETF, cererea institu╚Ťional─â r─âm├óne robust─â, iShares Bitcoin Trust al BlackRock ╚Öi Wise Origin Bitcoin Trust al Fidelity continu├ónd s─â atrag─â capital semnificativ. Cele mai recente date arat─â intr─âri nete de 484,6 milioane de dolari ├«n toate produsele ETF Bitcoin, suger├ónd un interes institu╚Ťional de baz─â puternic ├«n ciuda volatilit─â╚Ťii pre╚Ťurilor. Accentul se ├«ndreapt─â acum spre ├«ntrebarea dac─â Bitcoin poate men╚Ťine suportul peste 95.000 de dolari ╚Öi poate face o nou─â ├«ncercare de a atinge pragul de 100.000 de dolari, cu fluxurile ETF, acumularea continu─â a MicroStrategy ╚Öi poten╚Ťialele v├ónturi din spate de reglementare de la Bessent care probabil vor influen╚Ťa direc╚Ťia pre╚Ťurilor. Performan╚Ťa ac╚Ťiunilor MicroStrategy, ├«n cre╚Ötere cu peste 515% de la ├«nceputul anului p├ón─â ├«n prezent, ├«n ciuda criticilor recente din partea v├ónz─âtorului Citron Research, continu─â s─â serveasc─â drept proxy pentru expunerea institu╚Ťional─â la Bitcoin. Bitcoin (Interval D1) Bitcoin retesteaz─â ├«n prezent EMA de 7 zile. Pentru v├ónz─âtori, urm─âtoarea ╚Ťint─â ar putea fi nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% la 91.875 USD. Taurii, pe de alt─â parte, vizeaz─â ├«n continuare nivelul de 100.000 USD, care probabil serve╚Öte drept rezisten╚Ť─â psihologic─â puternic─â. RSI se retrage spre 70, ie╚Öind treptat din teritoriul supracump─âr─ârii, ├«n timp ce MACD se str├ónge, suger├ónd o poten╚Ťial─â divergen╚Ť─â bearish. Ace╚Öti indicatori sugereaz─â o posibil─â pauz─â sau inversare a impulsului cresc─âtor, cu niveluri cheie care ac╚Ťioneaz─â ca puncte critice de decizie at├ót pentru cump─âr─âtori, c├ót ╚Öi pentru v├ónz─âtori. Sursa: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing ├«n sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pie╚Ťele de instrumente financiare, ╚Öi de modificare a Directivei 2002/92 / CE ╚Öi a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investi╚Ťii sau o recomandare de informa╚Ťii sau o recomandare care sugereaz─â o strategie de investi╚Ťii ├«n sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de pia╚Ť─â ( reglementarea abuzului de pia╚Ť─â) ╚Öi de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului ╚Öi a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE ╚Öi 2004/72 / CE ╚Öi a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului ├«n ceea ce prive╚Öte standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectiv─â a recomand─ârilor de investi╚Ťii sau a altor informa╚Ťii care sugereaz─â strategii de investi╚Ťii ╚Öi pentru dezv─âluirea de interese particulare sau indica╚Ťii de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv ├«n domeniul consultan╚Ťei ├«n materie de investi╚Ťii, ├«n sensul Legii privind tranzac╚Ťionarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este preg─âtit─â cu cea mai mare diligen╚Ť─â, obiectivitate, prezint─â faptele cunoscute autorului la data preg─âtirii ╚Öi este lipsit─â de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este preg─âtit─â f─âr─â a lua ├«n considerare nevoile clientului, situa╚Ťia sa financiar─â individual─â ╚Öi nu prezint─â nicio strategie de investi╚Ťii ├«n niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofert─â de v├ónzare, oferire, abonament, invita╚Ťie la cump─ârare, reclam─â sau promovare a oric─ârui instrument financiar. XTB SA nu este responsabil─â pentru ac╚Ťiunile sau omisiunile niciunui client, ├«n special pentru achizi╚Ťionarea sau cedarea instrumente, ├«ntreprinse pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta r─âspunderea pentru nicio pierdere sau daun─â, inclusiv, f─âr─â limitare, orice pierdere care poate ap─ârea direct sau indirect, efectuat─â pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. ├Än cazul ├«n care comunicarea de marketing con╚Ťine informa╚Ťii despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate ├«n acestea, acestea nu constituie nicio garan╚Ťie sau prognoz─â cu privire la rezultatele viitoare. Performan╚Ťele anterioare nu indic─â neap─ârat rezultatele viitoare ╚Öi orice persoan─â care ac╚Ťioneaz─â pe baza acestor informa╚Ťii o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzac╚Ťionare ale niciunei persoane. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate ├«n cadrul tranzac╚Ťiilor dumneavoastr─â. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material sunt emise ├«n baza experien╚Ťei proprii a emitentului ╚Öi nu reprezint─â o recomandare individual─â, nu vizeaz─â atingerea anumitor obiective, randamente financiare ╚Öi nu se adreseaz─â nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au ├«n vedere situa╚Ťia ╚Öi persoana dumneavoastr─â deci nu recomand─âm utilizarea acestor informa╚Ťii sub orice form─â. Utilizarea informa╚Ťiilor cuprinse ├«n cadrul acestui material ├«n orice modalitate se face pe propria dumneavoastr─â r─âspundere. Acest material este emis de c─âtre un analist pentru care ├«╚Öi asum─â r─âspunderea XTB SA, persoan─â juridic─â autorizat─â de KNF ÔÇô Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."