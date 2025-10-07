Blocaj în Franța: un nou capitol al turbulențelor politice

și a dus diferențialul dintre randamentele obligațiunilor franceze și germane la un maxim de

Turbulențe pe piață: Criza a determinat CAC 40 să scadă cu 2% , a slăbit euro și a dus diferențialul dintre randamentele obligațiunilor franceze și germane la un maxim de 86 puncte de bază .

Probabile alegeri anticipate: Impasul politic sporește așteptările privind alegeri parlamentare anticipate pentru a rezolva impasul.

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a demisionat pe fondul intensificării crizei politice, la doar o zi după ce președintele Emmanuel Macron a anunțat noua componență a cabinetului și la mai puțin de o lună de la preluarea mandatului. Acesta este al treilea prim-ministru care își pierde funcția din cauza incapacității de a promova reforme cheie într-un parlament divizat. Evenimentele au zguduit puternic piețele financiare franceze și au stârnit o dezbatere politică internă aprinsă. Lecornu devine prim-ministrul francez cu cel mai scurt mandat din istorie, subliniind incertitudinea gravă care planează asupra viitorului națiunii. Motivele demisiei lui Lecornu Lecornu și-a prezentat demisia la mai puțin de 24 de ore după ce Macron a prezentat un guvern în care majoritatea funcțiilor erau ocupate de politicieni din cabinetele precedente. Această decizie a stârnit critici pe scară largă din partea opoziției, care se aștepta la o schimbare reală. În declarația sa, fostul prim-ministru a invocat polarizarea politică crescândă și imposibilitatea de a-și îndeplini în mod eficient atribuțiile. El a subliniat dificultatea de a promova un buget care include reduceri de cheltuieli și majorări de impozite nepopulare — măsuri cerute de Bruxelles în contextul celui mai mare deficit din Zona Euro. Reacții politice și sociale Demisia lui Lecornu a declanșat o serie de reacții imediate în rândul clasei politice franceze. Liderul socialist Olivier Faure a afirmat că blocul lui Macron se dezintegrează și că guvernul și-a pierdut legitimitatea. Personalități cheie ale opoziției, printre care Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon, au cerut dizolvarea Adunării Naționale și au sugerat chiar punerea sub acuzare a președintelui. Jordan Bardella, din partidul de dreapta Raliul Național, a declarat deschis că restabilirea stabilității este posibilă numai prin alegeri parlamentare anticipate. Piețele financiare reacționează brusc Demisia prim-ministrului a afectat imediat piața de capital franceză. Indicele CAC 40 a scăzut astăzi cu până la 2%, acțiunile bancare fiind cele mai afectate. Euro s-a depreciat la 1,1650 dolari. Randamentele obligațiunilor franceze au crescut, diferența față de obligațiunile germane ajungând la 86 de puncte de bază (bps) — cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii decembrie și începutul lunii ianuarie. Economiștii avertizează din ce în ce mai mult că tulburările politice vor complica și mai mult negocierile bugetare, ceea ce ar putea determina o creștere a deficitului mai rapidă decât cea prevăzută. Diferența de randament dintre obligațiunile franceze și germane evidențiază incertitudinea crescândă. Sursa: Bloomberg Finance LP Băncile franceze sunt cele mai afectate. Doar câteva companii din indicele CAC 40 înregistrează astăzi evoluții pozitive. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB În ciuda unei piețe de creștere extinse la nivelul activelor financiare globale, piața franceză rămâne slabă, o tendință legată de anunțul alegerilor anticipate din iunie 2024. Sursa: Bloomberg Finance LP Perspective viitoare Guvernul are termen până la 13 octombrie să prezinte proiectul complet al legii bugetului. Demisia recentă a prim-ministrului adâncește criza politică, făcând scenariul alegerilor parlamentare anticipate un subiect din ce în ce mai frecvent în comentariile politice și analizele de piață. În următoarele săptămâni, lipsa unei direcții politice clare și a încrederii investitorilor va fi factorul cel mai important care va determina viitorul economic și politic al Franței. Situația se extinde și la nivelul european, fapt reflectat de perechea EURUSD. Perechea a testat astăzi nivelul de 1,1650 USD, cel mai scăzut nivel din 25 septembrie. În cazul în care acest nivel crucial de sprijin va fi depășit, perechea ar putea să se îndrepte către minimele de la sfârșitul lunii august, creșterea presiunii asupra Băncii Centrale Europene (BCE) pentru a lua în considerare noi reduceri ale ratei dobânzii. În prezent, piața evaluează șansele unei reduceri a ratei dobânzii BCE până la sfârșitul anului la doar câteva puncte procentuale și probabilitatea unei reduceri în orizontul prevăzut în prezent la maximum 30%.

