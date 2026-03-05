Rezumatul dimineții (05.03.2026)

SUA-Israel-Iran: Donald Trump a evaluat amploarea acțiunilor militare la „15 din 10”. Senatul SUA a votat în favoarea menținerii puterii militare și a posibilității continuării conflictului în Iran de către Donald Trump. Moțiunea de limitare a puterii lui Trump a fost respinsă cu 47 de voturi („pentru”) și 53 („împotrivă”), pe linii de partid (democrații pentru, republicanii împotrivă). Textul va fi supus votului astăzi în Camera Reprezentanților. Se pare că Iranul a lansat o nouă serie de rachete către Israel în această dimineață. Agenția ONU pentru refugiați a declarat că acest conflict generează fluxuri masive de populație în regiune, iar 100.000 de persoane au părăsit Teheranul. Qatar Airways va opera zboruri de evacuare către țările europene. Primul avion va zbura de la Riad la Frankfurt.

Contractele pe indici americani sunt din nou în scădere, după o revenire temporară în timpul sesiunii de ieri ( US100: -0,5%; US500: -0,4% ).

Petrolul Brent și WTI își extind câștigurile cu încă 2%, la fel și contractele de gaze naturale (NATGAS: +1,7%).

Aurul câștigă 0,3% până la 5.157 USD, în timp ce argintul scade cu 1,2% până la 82,70 USD.

Dolarul își reia dominația pe piața valutară. Indicele dolarului a șters aproape toate scăderile de ieri ( USDIDX: +0,3% ). Cele mai mari pierderi sunt înregistrate de monedele antipodeene asociate riscului (AUDUSD: -0,5%, NZDUSD: -0,3%). EURUSD testează suportul la 1,1600 (în prezent: -0,3% la 1,1599).

Piețele bursiere asiatice au înregistrat o revenire puternică joi , după scăderile recente cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu. Liderul creșterilor a fost KOSPI din Coreea de Sud (în prezent, aproximativ +10%), Nikkei 225 a câștigat și el (aproximativ 1,9%), în timp ce HSCEI din China a revenit la scăderi după o revenire inițială (aproximativ 0,5%).

Acțiunile Broadcom câștigă 4,7% în tranzacțiile după închiderea bursei, datorită rezultatelor peste consens (venituri de 19,31 miliarde USD) și previziunilor optimiste. Veniturile din sectorul AI au crescut cu 106%, iar CEO-ul prevede venituri de peste 100 de miliarde USD din cipuri AI până în 2027. În ciuda rezultatelor mai slabe ale software-ului de infrastructură, cererea de acceleratoare dedicate pentru giganți precum Meta sau Google stimulează creșterea companiei.

Compania minieră de stat venezueleană Minerven a încheiat un acord pentru vânzarea a până la 1.000 kg de aur brut (nerafinat) către compania comercială Trafigura, destinat piețelor din SUA. Acordul include transportul lingourilor către rafinăriile din SUA și a fost elaborat cu participarea secretarului de stat american, Doug Burgum, în timpul vizitei sale în Venezuela.

China a stabilit un obiectiv de creștere a PIB-ului pentru 2026 în intervalul 4,5-5%. În plus, deficitul bugetar va fi de 4% din PIB, iar obiectivul de inflație a fost stabilit la 2%.

Olli Rehn (BCE), a declarat că banca centrală trebuie să abordeze cu calm problema șocului geopolitic și să nu ia decizii premature în ceea ce privește ratele dobânzilor.

