Blocaj în Golful Persic: Cum tensiunile regionale provoacă o criză a aluminiului

Aspecte esențiale Șocul ofertei: Grevele de la topitoriile din Golful Persic amenință 9% din producția mondială , iar Strâmtoarea Ormuz creează un blocaj critic la export.

Grevele de la topitoriile din Golful Persic amenință , iar Strâmtoarea Ormuz creează un blocaj critic la export. Criza stocurilor: Stocurile au scăzut cu 60% , forțând cumpărătorii să plătească prime record ( backwardation ) pentru metalul disponibil imediat.

Stocurile au scăzut cu , forțând cumpărătorii să plătească prime record ( ) pentru metalul disponibil imediat. Presiunea asupra prețurilor: Pe măsură ce cererea din China își revine, în timp ce oferta rămâne înghețată, aluminiul intră într-un ciclu de prețuri „mai ridicate pentru o perioadă mai lungă”.

Prețurile aluminiului au crescut la niveluri nemaiîntâlnite de patru ani, alimentate de un amestec exploziv de tensiuni geopolitice și rezerve industriale reduse. Pe măsură ce atacurile aeriene și perturbările din transportul maritim zguduie Orientul Mijlociu, lanțul global de aprovizionare pentru acest metal al „tranziției verzi" se confruntă cu cea mai importantă încercare din ultimul deceniu. Astfel, de la începutul săptămânii aluminiul a avansat cu aproximativ 8% până în timpul sesiunii de joi atingând un maxim local la 3.527 dolari pe tonă metrică. Aluminiul de la Bursa de Metale din Londra (LME) a înregistrat o creștere de aproximativ 10% în luna martie, tranzacționându-se recent la aproape 3.450 USD pe tonă metrică. Catalizatorul este o serie de atacuri raportate care afectează marile topitorii din Golf, în special instalațiile legate de Aluminium Bahrain (Alba) și Emirates Global Aluminium (EGA). În timp ce companiile încă evaluează amploarea totală a pagubelor, Alba a semnalat deja reduceri de capacitate de aproape 20%. La impactul asupra producției se adaugă un blocaj la Strâmtoarea Ormuz. Această cale navigabilă îngustă este punctul de ieșire pentru aproximativ 5,5 milioane de tone de aluminiu primar anual, ceea ce reprezintă aproximativ 9% din producția globală. Având în vedere că peste 80% din metalul din regiune este destinat exportului, orice risc de tranzit transformă o problemă de producție regională într-un eveniment de penurie globală. Piața emite un semnal clasic de criză cunoscut sub numele de backwardation. Acest fenomen apare atunci când prețul spot (cumpărarea metalului astăzi) este semnificativ mai mare decât prețul pentru livrarea peste trei luni. În prezent, această primă a sărit peste 60 de dolari pe tonă, cel mai ridicat nivel din 2007. Comercianții plătesc această „taxă de penurie" deoarece plasele de siguranță au dispărut: Stocuri reduse: Stocurile din depozitele LME au scăzut cu peste 60% din luna mai a anului trecut, atingând cele mai scăzute niveluri de la jumătatea anului 2023.

Ofertă inflexibilă: Topitoriile de aluminiu consumă multă energie electrică și sunt notoriu dificil de repornit odată ce sunt oprite. Dacă echipamentul este avariat, „repararea” durează luni, nu zile.

Factorul China: În timp ce oferta se clatină, indicele PMI al sectorului manufacturier din China a urcat recent din nou peste 50 , semnalând o expansiune. Dacă cel mai mare consumator mondial de aluminiu începe să cumpere din nou în timp ce oferta din Golf este oprită, deficitul de pe piață se va adânci rapid. Pentru piețe: Volatilitatea este noua normalitate Când stocurile sunt atât de scăzute, prețurile devin „nervoase”. Fiecare știre privind o întârziere a livrării sau o actualizare referitoare la o topitorie poate declanșa fluctuații masive ale prețurilor. Acest lucru creează o „primă de risc” pentru aluminiu pe care alte metale similare, precum cuprul sau nichelul, nu o au în prezent. Pentru investitori, acest lucru pune în centrul atenției producătorii și reciclatorii care ar putea beneficia de marje mai mari. Pentru consumatori și industrie: Creșterea inflației Aluminiul este coloana vertebrală a producției moderne. Este esențial pentru: Transport: Reducerea greutății pentru vehiculele electrice și industria aerospațială.

Ambalaje: De la cutii de suc la folie farmaceutică.

Infrastructură: Rețele electrice și cadre pentru panouri solare. Pe măsură ce costurile de producție cresc, producătorii se confruntă cu o alegere: să absoarbă impactul asupra marjelor lor sau să transfere costurile către consumatori. Dacă aceste șocuri de aprovizionare persistă, aluminiul ar putea deveni un factor principal al inflației „persistente” în sectorul industrial. Criza actuală evidențiază cât de dependentă este lumea occidentală de centrele de producție concentrate. Golful Persic este o putere în domeniul metalelor destinate exportului, iar Strâmtoarea Hormuz este singura sa ieșire. Pe măsură ce geopolitica revine la volanul pieței materiilor prime, companiile sunt forțate să reevalueze riscul, ceea ce va duce probabil la un mediu de prețuri „mai ridicate pentru o perioadă mai lungă”, pe măsură ce investesc în lanțuri de aprovizionare mai rezistente, deși mai scumpe.

