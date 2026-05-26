Rusia pierde războiul pentru piața petrolului

Rusia este un membru cheie al grupului restrâns al marilor producători de petrol, iar industria hidrocarburilor a reprezentat unul dintre cei mai importanți factori care au modelat politica Federației Ruse. Războiul din Ucraina a demonstrat în mod clar și categoric că sursa influenței Rusiei nu este armata sa. Această sursă trebuie căutată în puțurile, rafinăriile și conductele din Siberia.

Acest punct vulnerabil al economiei ruse a fost vizat de forțele armate ucrainene. Campania de atacuri asupra infrastructurii ruse capătă o dimensiune complet nouă în lumina evenimentelor din Golful Persic și a creșterii abrupte a prețurilor petrolului. Vor fi dronele ucrainene mai rapide decât veniturile bugetului Kremlinului?

A înțelege petrolul înseamnă a înțelege Rusia.

La fel ca Rusia însăși, industria petrolului și a gazelor din Rusia este ostatică a trecutului țării. Industria petrolieră sovietică, moștenită de Federația Rusă, a luat naștere la Baku, în actualul Azerbaidjan. Exploatarea intensivă a acestor zăcăminte a dus la o deteriorare a calității lor într-o măsură pe care industria sovietică nu a putut-o remedia.

De-a lungul timpului, centrul de greutate al producției de petrol din URSS s-a mutat în Siberia de Vest — unde se află și astăzi. Acest lucru este important deoarece raza de acțiune a dronelor ucrainene este optimizată pentru a lovi tocmai această regiune.

Câmpurile din Siberia de Vest sunt vaste, dar extragerea lor în volume care ar face întreprinderea profitabilă este o provocare. Petrolul rusesc este relativ greu (dens) și acid; acest lucru sporește atât dificultatea, cât și costul extracției și rafinării. Lipsa tehnologiei și gestionarea ineficientă din perioada sovietică au dus la degradarea câmpurilor, iar economia URSS a devenit în cele din urmă mai puțin capabilă să susțină această extracție de petrol din ce în ce mai puțin profitabilă

Vârful producției de petrol din Rusia a fost atins în anii 1970, când a depășit ușor 13 milioane de barili pe zi. După prăbușirea Uniunii Sovietice, producția a scăzut la aproximativ 6 milioane de barili pe zi; în prezent, această cifră nu mai depășește 10–11 milioane.

Degradarea câmpurilor petroliere din cauza exploatării din perioada URSS a forțat Federația Rusă să încheie o cooperare de anvergură cu companii occidentale, care au furnizat tehnologie avansată și i-au învățat pe ruși managementul extracției. Fără companii precum SLB, Halliburton, BP, Exxon, Emerson sau Siemens, o țară săracă și înapoiată precum Rusia nu ar fi reușit niciodată să-și reconstruiască producția la nivelurile actuale.

Aceasta creează o vulnerabilitate pe care rușii nu vor să o recunoască: infrastructura petrolieră rusă nu a fost construită de ruși, ci de europeni și americani. Fără acces la servicii, software și piese de schimb, aceasta se va degrada treptat. Acest lucru a putut fi observat, de exemplu, în Venezuela sau Iran, deși acolo procesul nu a durat ani, ci decenii.

Problemele tehnice din industria petrolieră rusă pot fi parțial atenuate datorită cooperării cu China și India, dar industria rusă este de facto o industrie occidentală cu un steag rus atașat — incompatibilă cu soluțiile asiatice. O soluție cuprinzătoare la această problemă ar necesita înlocuirea aproape a întregului sistem și a infrastructurii.

Pe lângă procesul de degradare tehnică, industria rusă trebuie să facă față atacurilor ciclice ale dronelor ucrainene care distrug fizic utilaje valoroase și greu de înlocuit.

Cuvântul „degradare” este cheia aici. Obiectivul Ucrainei nu este o lovitură decapitantă, ci o campanie asimetrică care va provoca pierderi relativ mici, dar cumulative.

Care este, totuși, natura intenționată a acestor pierderi?

Peste 30% din exporturile rusești constau în țiței, iar combustibilii fosili sau produsele lor semifinite reprezintă peste 50% din total. Cu toate acestea, țițeiul nu este produsul cel mai profitabil: produsul cel mai rentabil fabricat din petrolul rusesc este motorina. Acest lucru se datorează vâscozității și conținutului de compuși de sulf din petrolul rusesc. Observând producția și exportul de țiței rusesc, este dificil să se observe impactul devastator al sancțiunilor sau prăbușirea întregii industrii pe grafic; totuși, contrar opiniei populare, acesta nu a fost niciodată obiectivul sancțiunilor.

Rusia nu trebuia să înceteze producția de petrol; Rusia trebuia să câștige mai puțin din aceasta. Această intenție a fost parțial realizată, în timp ce piața materiilor prime s-a stabilizat după criza din 2022.

Observând datele privind atât veniturile bugetare, cât și volumele, se poate constata că extracția și exportul de țiței au rămas aproape neschimbate în perioada analizată. Volumul extracției a scăzut cu doar 2–3%, iar exporturile au crescut cu aproximativ 3%.

Campania ucraineană de atacuri cu drone vizează partea mai profitabilă și mai vulnerabilă a industriei petroliere – rafinarea. Atunci când atacă infrastructura rusă, Ucraina nu lovește de obicei infrastructura de extracție, deoarece aceasta este pur și simplu ineficientă. Ea se concentrează pe lovirea punctelor de blocaj ale rafinării și exporturilor de combustibil – care sunt mai ușor de lovit, mai greu de reparat și a căror oprire temporară este mult mai costisitoare pentru economia și bugetul rus.

Datorită optimizării procesului de rafinare pentru anumite tipuri de petrol, Rusia are o supraproducție uriașă de motorină, pe care o exportă și care alimentează vehiculele cele mai critice din punct de vedere economic, inclusiv cele militare. În același timp, producția de benzină, mai puțin critică, dar totuși necesară, este aproape „suficientă”. Acesta este adevăratul punct slab vizat de Ucraina.

În același timp, producția rafinăriilor a scăzut cu 7%, iar exporturile cu până la 12%.

Aici, trebuie să abordăm cifrele frecvent citate care afirmă că atacurile ucrainene au scos din funcțiune peste 30% din capacitatea totală de procesare a rafinăriilor rusești. Cum este posibil ca producția să fi scăzut cu „doar” 7%

Rusia dispune de rezerve uriașe de capacitate de producție. Capacitatea totală de prelucrare a rafinăriilor rusești este estimată la până la 6 milioane de barili de petrol pe zi; cu toate acestea, Rusia utilizează în prezent doar aproximativ 4,5 milioane. Chiar și în cazul în care o treime din infrastructură ar fi scoasă din funcțiune, Rusia ar avea în continuare capacitatea ipotetică de a redirecționa producția către alte locații, în timp ce la instalațiile afectate se desfășoară operațiuni de reparații și de stingere a incendiilor.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că impactul acestor atacuri nu este vizibil. Primele întreruperi și penurii apar deja la acest nivel, cu o capacitate de prelucrare lipsă în intervalul de 0,2–0,5 milioane de barili pe zi.

În plus, multe instalații sunt avariate într-o măsură care împiedică repararea. Redirecționările sunt consumatoare de timp și costisitoare și nu sunt întotdeauna fizic posibile. În plus, rafinăriile rusești au fost construite cu scopul principal de a deservi piața locală — o rafinărie avariată sau distrusă paralizează piața locală a combustibililor.

Perspectiva bugetară

Valoarea exporturilor de țiței rusesc a scăzut la niveluri mai mici decât înainte de război, cu puțin sub 10%. Cu toate acestea, scăderea exporturilor de produse prelucrate este deja de peste 40%.

Bugetul federal al Rusiei pentru 2025 este de 41,5 trilioane de ruble (aproximativ 415 miliarde USD). Cheltuielile militare sunt de 13,2 trilioane de ruble, iar securitatea internă reprezintă alte aproximativ 4,5 trilioane de ruble. Aceasta înseamnă că doar „apărarea” și „securitatea”, care în termeni practici înseamnă război și represiune, costă Rusia peste 40% din întregul buget.

Veniturile bugetare din vânzarea de petrol și gaze constituie, între timp, aproximativ 20–30% din veniturile bugetare ale Rusiei. Puzzle-ul se destramă fără acest element. Presupunând că scăderea valorii exporturilor se va traduce într-o scădere aproximativ liniară a veniturilor bugetare, aceasta înseamnă o scădere a fondurilor disponibile de aproximativ 12% din buget.

Dacă Ucraina menține sau intensifică campania împotriva sectorului petrolier rus, devine plauzibil un scenariu în care Rusia va fi nevoită să aleagă între satisfacerea propriilor nevoi (inclusiv ale frontului) și satisfacerea nevoilor clienților și, prin urmare, a bugetului.

Din fiecare tonă de țiței, Rusia poate produce aproximativ 300–400 kg de motorină și aproximativ 150 kg de benzină.

În același timp, economia rusă are nevoie de aproximativ 130–140 de milioane de tone de combustibil anual pentru a funcționa în condiții de relativă normalitate.

Ținând cont de capacitățile de prelucrare ale rafinăriilor din Rusia, aceasta înseamnă că Ucraina ar trebui să dezactiveze 50–60% din capacitatea de prelucrare a rafinăriilor din Federația Rusă pentru a pune Rusia în fața unei alegeri:

Oprirea operațiunilor militare din cauza lipsei de combustibil în economie și armată;

Reducerea cheltuielilor bugetare cu câteva până la zeci de procente ca urmare a limitării exporturilor de combustibil.

Conflictul din Iran schimbă situația? Parțial.

Creșterea prețurilor petrolului pe piețele mondiale și gradul ridicat de dependență al consumatorilor locali din Asia de această materie primă sunt vizibile în bilanțul Rusiei. Prețul petrolului Urals a crescut de la aproximativ 60 USD pe baril la peste 90 USD, o creștere de peste 50%. Situația dramatică de pe piața petrolului face ca petrolul rusesc să fie mult mai atractiv. Cu toate acestea, această creștere poate fi doar legată de preț, nu de volum. De ce?

Infrastructura de transport a Rusiei este extrem de limitată. Transneft, operatorul conductelor rusești, controlează aproximativ 67 de mii de km de conducte, dar marea majoritate a acestora au fost construite având în vedere exportul către Europa și țările (acum foste) „democrații populare”. Cea mai mare cerere de petrol și combustibili se înregistrează astăzi în Asia, iar conductele și terminalele de transbordare de acolo funcționează deja la capacitate maximă.

În contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al creșterii globale a prețurilor materiilor prime, obiectivul Ucrainei a devenit limitarea suplimentară a capacităților Rusiei de export și transport al petrolului. Atacurile de amploare asupra porturilor și rafinăriilor din Ust-Luga și Tuapse, care reprezintă artere cheie nu numai pentru producție, ci și pentru export, au făcut parte din această strategie.

Creșterea enormă a prețurilor petrolului reprezintă doar o ușurare parțială pentru bugetul rus. În ciuda unei creșteri a veniturilor din exporturi în martie de aproximativ 40%, aceasta a însemnat totuși o scădere de aproape jumătate față de perioada analogă a anului precedent. Indicatorii pentru aprilie arată mai bine pentru Rusia: o creștere la 19 miliarde USD înseamnă o creștere de aproximativ 100%. Cu toate acestea, având în vedere datele istorice și contextul, aceasta este cel mai probabil o creștere temporară, iar veniturile au un „plafon” sub forma capacităților logistice de export

Aceste venituri nu sunt, de asemenea, prin natura lor, permanente. Impactul lor asupra bugetului rus și asupra datoriei, care devine o povară din ce în ce mai grea pentru Rusia, nu este nici el permanent; în ciuda profiturilor uriașe înregistrate în 2022 și a schemelor de operare realiste care ocolesc sancțiunile în 2024, costul serviciului datoriei crește la fel de vertiginos ca și pierderile de pe frontul ucrainean.

În același timp, surse Reuters indică faptul că Rusia a început să limiteze în mod clar atât extracția, cât și exportul. În aprilie, extracția de petrol trebuia să scadă la 8,5 milioane de barili pe zi, iar exporturile la 4,1 milioane. Dacă aceste estimări sunt corecte, înseamnă că producția de petrol din Rusia a scăzut la niveluri nemaiîntâlnite de aproximativ 10 ani — în ciuda prețurilor record și a cererii ridicate.

Chiar și Ministerul Economiei din Rusia prezintă perspective sumbre, estimând că exporturile de petrol vor scădea la aproximativ 200 de milioane de tone pe an; ministerul însuși recunoaște, de asemenea, că nu există perspective de refacere a poziției pe piață în acest deceniu.

Aceasta înseamnă că războiul din Iran reprezintă un sprijin puternic pentru Rusia, dar dacă tendințele se mențin, nici măcar acest lucru nu va fi suficient pentru a opri tendința persistentă negativă în care se află economia, industria și bugetul țării.