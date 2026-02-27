Block Inc. concediază 40% din personalul său și crește cu 16% - Este acesta noua paradigmă?

Block Inc. este o companie clasificată ca „fintech” și una dintre vedetele sesiunii de astăzi. După închiderea din 26 februarie, compania și-a publicat rezultatele. Rezultatele în sine s-au dovedit a fi bune: profitul s-a apropiat de așteptările pieței, crescând cu 18% față de anul precedent. Cu toate acestea, ceea ce a provocat cea mai puternică reacție a pieței a fost reducerea masivă a numărului de angajați, 4.000 de angajați dintr-un total de 10.000. CEO-ul companiei vorbește cu mândrie și încredere despre succesul inițiativelor de AI din cadrul firmei și despre modul în care acestea permit companiei să reducă numărul de angajați și, prin urmare, costurile. În ultimele trimestre, oamenii au vorbit din ce în ce mai mult – atât mai des, cât și mai tare – despre amenințarea pe care AI o reprezintă pentru locurile de muncă, în special pentru așa-numiții „angajați cu guler alb”. Ultimele concedieri de la Block, o reducere de aproape jumătate în ciuda rezultatelor puternice, se încadrează perfect în tendința unei erodări treptate, dar decisive, a pieței muncii, fără un impact aparent asupra performanței corporative. Lăsând deoparte piața muncii în ansamblu, este oare asta ceea ce vedem la Block? Toate indiciile arată că povestea Block este cu totul diferită. Block nu este proprietarul doar al unor platforme individuale și al soluțiilor financiare legate de acestea. Compania vinde un sistem de produse și soluții complementare. Astfel de sisteme necesită de obicei multă muncă și capital pentru a fi dezvoltate, iar succesul lor depinde de obținerea așa-numitului „efect de rețea”, adică atingerea unui anumit număr, mai mult sau mai puțin specific, de utilizatori. Acesta este cazul Block. Platforme precum „Square” și „Cash App” au avut nevoie de mulți ani pentru a crește și a deveni mașina extrem de profitabilă și auto-întăritoare care sunt astăzi. Cuvântul „auto-întăritoare” este cheia aici. Block și-a construit deja produsul și rețeaua, așa că pur și simplu nu mai are nevoie de atât de mulți angajați: menținerea și dezvoltarea soluțiilor existente nu necesită atât de mulți oameni cât crearea lor inițială. Este chiar atât de simplu. Dar ce se întâmplă cu declarațiile foarte clare privind AI și rolul său cheie în strategia companiei? După cum sugerează și numele, acestea sunt doar declarații. Block a redus deja o parte semnificativă din forța sa de muncă înainte, la începutul anului 2025 și în 2024, iar la acel moment consiliul de administrație nu a comunicat nimic despre implementarea AI. Mai mult, strategia companiei, pe lângă AI, menționează și un „model de lucru distribuit”, care este un eufemism pentru binecunoscutul „offshoring”. Pentru investitorii interesați să afle dacă compania și-a redus cu adevărat numărul de angajați, va fi esențial să monitorizeze dacă există o creștere a datoriilor pentru servicii externe. Aceasta ar fi o dovadă clară că munca este transferată în afara companiei „la cost”, mai degrabă decât automatizată. XYZ.US (interval zilnic) Sursa: xStation5

Deși sesiunea de astăzi a înregistrat o creștere impresionantă, compania rămâne încă foarte departe de valoarea maximă atinsă după pandemia de COVID.

