Michael Burry și Palantir: un analist renumit formulează acuzații grave

În ciuda rezultatelor excepționale, Palantir (PLTR.US) s-a luptat recent să-și readucă evaluarea la nivelurile la care se tranzacționa în mod regulat în 2025. Michael Burry, analistul legendar și unul dintre cei mai vocali critici ai Palantir, a profitat de această slăbiciune a evaluării acțiunilor. Acuzațiile lui Burry sunt grave. Disputa dintre Burry și Palantir nu este nouă. S-ar putea părea, totuși, că inițiativa a rămas de partea companiei, până de curând din Denver, iar acum din Florida. Palantir și-a menținut evaluarea ridicată în ciuda recentelor scăderi, iar rezultatele sale trimestriale continuă să arate o creștere enormă, de obicei peste așteptări. Burry a susținut anterior că modelul Palantir nu este scalabil, deoarece fiecare integrare este construită „la comandă” și că compania nu are propriile soluții de IA, bazându-se în schimb pe oferte gata disponibile de la, printre altele, OpenAI și Google. Palantir este o companie extrem de „închisă”, iar Burry nu poate susține afirmațiile sale cu dovezi concrete; cu toate acestea, el susține că compania este, de fapt, o firmă de consultanță care se preface a fi o companie SaaS, care, la rândul său, se preface a fi o companie de IA. Cu câteva zile în urmă, însă, el a publicat analize suplimentare în care susține nu numai că modelul de afaceri este suboptimal sau că evaluarea este nerealistă, ci și că există o fraudă contabilă evidentă. Palantir ar folosi așa-numita tehnică „channel stuffing” – adică recunoașterea „agresivă” și „creativă” a veniturilor, care poate face ca compania să raporteze rezultate mai mari decât sunt în realitate. Un „simptom” al unei astfel de practici este creșterea mai rapidă a creanțelor decât a veniturilor. Într-adevăr, în cazul Palantir, creanțele au crescut mai rapid decât veniturile în 9 din ultimele 12 trimestre. În perioada analizată, creanțele au crescut de douăzeci de ori, în timp ce veniturile au crescut doar de șase ori, iar zilele de vânzare restante au crescut de la 20 la 67 de zile. Cu toate acestea, dincolo de analiza financiară a unei companii, un analist ar trebui să aibă și „briciul lui Occam” printre instrumentele sale. Analiza lui Burry a arătat doar că ciclul de plată se prelungește, ceea ce este negativ în sine, dar nu indică neapărat o deteriorare a stării companiei. Palantir crește rapid, iar contractele sale sunt mari și complexe. Totul sugerează că compania crește pur și simplu mai repede decât poate integra soluțiile sale cu noii clienți, ceea ce indică mai degrabă o situație de bogăție excesivă decât un colaps iminent. Structura fluxului de numerar al Palantir poate semăna mai mult cu cea a contractorilor din domeniul apărării decât cu cea a unei companii tehnologice tipice. În cele din urmă, teza lui Michael Burry s-ar putea dovedi corectă, dar dovezile prezentate până acum nu sunt suficiente pentru a o confirma.

