Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street în așteptarea rezultatelor financiare ale Nvidia

Clopotul de deschidere: Liniștea dinaintea furtunii AI
Așteptarea este pe sfârșite. Ședința de astăzi de pe Wall Street este dominată de unul dintre cele mai importante evenimente ale trimestrului: publicarea rezultatelor financiare ale Nvidia (NVDA.US) imediat după închiderea sesiunii americane. Nvidia încheie efectiv sezonul de raportare a rezultatelor financiare pentru giganții pieței. Este de remarcat faptul că, față de cel al concurenților săi de pe Wall Street, calendarul fiscal al Nvidia este ușor decalat.
Contractele futures pe indicii americani indică o deschidere pozitivă: US500 este în prezent în creștere cu 0,5%, în timp ce US100 câștigă peste 1%. Deocamdată, piața pare să fi trecut cu vederea riscurile legate de comerțul internațional și Iran, concentrându-se în schimb pe performanța Nvidia. În mod remarcabil, companiile cele mai strâns legate de gigant, precum TSMC și ASML, se tranzacționează la niveluri istorice. În schimb, cele care utilizează tehnologia Nvidia, precum Microsoft, au rămas semnificativ în urmă. Investitorii evaluează dacă rezultatele potențial fenomenale ale liderului în domeniul AI vor fi suficiente pentru a propulsa piața către noi culmi sau dacă ne așteaptă o reacție de tip „sell the news” (vinde știrea).
Se preconizează că Nvidia va raporta o creștere a veniturilor de aproximativ 68%, ceea ce reprezintă o accelerare față de cele două trimestre anterioare. Deși compania pare scumpă pe baza raportului P/E, raportul P/E forward sugerează o evaluare mai moderată. Sursa: Bloomberg Finance LP
Prețul acțiunilor rămâne în consolidare, însă evaluarea subiacentă — în special P/E prognozat — este relativ scăzută, apropiată de nivelurile de redresare observate la sfârșitul trimestrului I și începutul trimestrului II din 2025. Conform altor indicatori, Nvidia nu pare să fie excesiv de scumpă. Cu toate acestea, Nvidia trebuie să depășească așteptările pieței și să evite orice indicii privind probleme de îndeplinire a comenzilor; dimpotrivă, trebuie să demonstreze perspective de creștere robustă. Sursa: Bloomberg Finance LP
Sectorul tehnologic se află într-un moment critic. În timp ce clienții Nvidia anunță planuri masive de cheltuieli de capital (capex), indicele Nasdaq 100 a înregistrat recent o relativă slăbiciune în comparație cu piața mai largă, sporind miza asupra raportului de astăzi.
Analiză tehnică: US500
US500 a depășit recent US100, impulsionat de o rotație a capitalului către acțiuni defensive. Cu toate acestea, acțiunile din sectorul tehnologic conduc astăzi pe Wall Street. Nvidia iese din consolidare și se tranzacționează la cele mai ridicate niveluri din noiembrie, permițând US500 să urce la cel mai înalt punct de la vânzarea masivă din 12 februarie. Dacă Nvidia va înregistra rezultate solide, US500 are șansa de a atinge nivelul de 7.000 de puncte, în timp ce US100 ar putea avansa spre pragul de 26.000 de puncte
Știri corporative:
- Nvidia (NVDA.US) Acțiunile gigantului au crescut cu 0,7% la începutul sesiunii. Piața se așteaptă nu numai la o creștere a profiturilor, ci, mai ales, la previziuni optimiste privind cererea de cipuri Blackwell. Nvidia a înregistrat recent performanțe inferioare indicelui mai larg al semiconductorilor (SOX), ceea ce face ca raportul de astăzi să fie un moment decisiv pentru continuarea pieței de creștere a AI.
- Sectorul litiului – Zimbabwe zguduie aprovizionarea. Producătorii de litiu câștigă valoare în urma rapoartelor conform cărora Zimbabwe a suspendat exporturile de concentrate de litiu și minerale brute. Acest lucru reprezintă un semnal important pentru lanțul de aprovizionare cu baterii pentru vehicule electrice, susținând acțiunile unor entități precum Albemarle (+7%) și SQM (+4%).
- Celelalte „magnifice”: Sentiment mixt în sectorul Big Tech. Majoritatea companiilor din grupul „Magnificent Seven” se tranzacționează la un nivel mai ridicat: Microsoft (+0,9%), Amazon (+0,6%) și Meta (+0,9%) înregistrează creșteri la deschiderea pieței. Excepția este Apple (AAPL.US), care înregistrează o scădere de 0,2%, continuând să fie relativ slabă în comparație cu sectorul tehnologic, în ciuda unei recente reveniri a popularității, alimentată de planurile ambițioase de a integra un asistent AI în fiecare telefon.
- Creșteri pe piața mai largă: Cava, HP și Lowe’s. Investitorii răspund, de asemenea, la câștigurile și previziunile din alte sectoare. Creșteri sunt înregistrate de Cava (lanț de restaurante), HP și Lowe’s, demonstrând că sunt căutate oportunități dincolo de sfera imediată a inteligenței artificiale.
