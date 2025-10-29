Boeing după publicarea rezultatelor financiare: 777X amânat din nou

Boeing dezamăgește din nou, dar nu la fel de mult ca înainte

Aspecte esențiale

777X amânat pentru a șasea oară

Fabricile de avioane de vânătoare încă în grevă

Se observă o redresare moderată în situația financiară a companiei

Boeing (BA.US) este una dintre cele mai mari companii aerospatiale și de apărare din lume. Compania proiectează și produce avioane de pasageri și militare, oferind totodată servicii și asistență tehnică operatorilor din întreaga lume. Ultimul raport a dezamăgit investitorii, dar fără semne de prăbușire a sentimentului. Îmbunătățirea rezultatelor este mai slabă decât se aștepta, dar nu indică o pierdere a capacităților operaționale. Ritmul rămâne inegal, însă fundamentele producției și portofoliul de comenzi oferă motive pentru un optimism prudent și moderat. Cea mai mare atenție, și negativă, a fost atrasă de o pierdere de 4,9 miliarde de dolari legată de întârzierea programului de avioane 777X. Aceasta este a șasea modificare a programului, iar costul total al proiectului a depășit 11 miliarde de dolari. Directorul general al companiei a subliniat că mai sunt multe de făcut cu organismele de reglementare înainte ca proiectul să primească aprobarea completă de zbor și să intre în producția de serie. Aceasta este o informație negativă, dar este evident că compania învață din seria de eșecuri de mare amploare de care au fost victime aparatele Boeing în ultimii ani. O altă lovitură pentru încrederea deja scăzută a investitorilor este greva prelungită la fabricile care produc avioane de vânătoare din Missouri și Illinois. Aceste fabrici sunt responsabile, printre altele, de producția și întreținerea platformelor F-15 și F/A 18. Acest lucru este deosebit de îngrijorător, având în vedere că activitățile de apărare reprezintă aproximativ o treime din veniturile companiei, iar rolul său strategic pentru Departamentul Apărării al Statelor Unite este un motiv important pentru care compania rămâne pe piață, în ciuda anilor de decizii eronate și controverse grave. Totuși, nu toate veștile sunt negative. Compania a stabilizat producția în familia 737 și se îndreaptă spre atingerea obiectivului de a produce 47-52 de aparate pe lună.

Portofoliul de comenzi este, de asemenea, în creștere evidentă. Acesta include acum un total de 5.900, dintre care 821 au fost adăugate doar în acest an.

Rentabilitatea s-a îmbunătățit, de asemenea. Segmentul avioanelor comerciale a înregistrat o creștere a marjelor de 49% față de anul precedent.

În același timp, segmentul de apărare a înregistrat o creștere a veniturilor de 25%, obținând un profit de 114 milioane de dolari. Compania continuă să se confrunte cu probleme de inginerie, financiare, juridice, de personal și strategice. În ciuda acestui fapt, tendința rezultatelor, care sunt încă dezamăgitoare, indică o îmbunătățire lentă a situației companiei. BA.US (Interval D1) Sursa: xStation 5

