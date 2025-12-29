Deschiderea sesiunii din SUA: Începutul săptămânii aduce reduceri ușoare, pe fondul tensiunilor geopolitice

Aspecte esențiale Tensiunile diplomatice provoacă incertitudine în rândul investitorilor.

Evaluările argintului și entitățile conexe sunt sub presiune.

Intel își vinde acțiunile.

Tranzacționarea la începutul săptămânii în SUA începe cu un sentiment clar negativ, în ciuda perioadei actuale de reducere a angajamentului investitorilor. Tensiunile geopolitice și financiare dictează ritmul mișcărilor indicilor. Cele mai mari scăderi se observă la contractele US100 - peste 0,8%. Scăderi mai mici se observă la S&P500 și Russel2000, unde reducerile prețurilor contractelor sunt limitate la aproximativ 0,4%. Factorii de formare a prețurilor de natură geopolitică provin atât din est, cât și din vest. Investitorii încearcă din nou să evalueze impactul negocierilor privind Ucraina sub conducerea SUA, în ciuda naturii lor neproductive.

Între timp, China a început exerciții neanunțate, la scară largă, denumite „Justice Mission 2025”.

În același timp, China se angajează să limiteze exporturile de argint și să reducă tarifele pentru o serie de produse, inclusiv baterii și produse medicale.

Investitorii de retail rămân concentrați pe argint, care, după creșteri hiperbolice în ultimele zile, trece printr-o fază de corecție la fel de rapidă. Un factor important în acest sens este creșterea comisioanelor de către bursa CME, care a declanșat o val de închidere a pozițiilor speculative. Date macroeconomice: Vânzările de case în așteptare (MoM) pentru noiembrie, piața se așteaptă la o scădere de aproximativ 1%.

Indicele Dallas FED (producție) pentru decembrie.

Stocurile de petrol, unde piața se așteaptă din nou la o scădere de peste aproximativ 2000 de milioane de barili.

Raportul săptămânal EIA privind stocurile de gaze US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Cumpărătorii au reușit să recupereze o parte din pierderile înregistrate la ultimul vârf, dar ritmul de creștere se slăbește în mod evident. Dacă nivelul de ~25900 nu este apărat, este foarte probabil să se formeze un Double Top. În acest scop, vânzătorii vor viza scăderea sub retragerea Fibonacci de 23,6%, care este prima rezistență semnificativă. Știri despre companii: Coupang (CPNG.US) - Operatorul coreean de comerț electronic de la Bursa de Valori din New York crește cu aproape 3% după ce a promis despăgubiri în urma unei recente scurgeri de date.

Coeur Mining (CDE.US) - Companiile angajate în exploatarea argintului înregistrează pierderi după scăderea de astăzi a prețurilor metalelor prețioase. Scăderile depășesc 4%.

Energy Fuels (UUUU.US) - Producătorul de combustibil nuclear câștigă peste 3% după ce a crescut previziunile de producție și vânzări. Intel (INTC.US) - Producătorul de procesoare a vândut 214,8 milioane de acțiuni către Nvidia pentru 5 miliarde de dolari.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."