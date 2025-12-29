Rezumatul zilei: Scăderi ale indicilor și prăbușirea prețurilor metalelor prețioase

Piața americană începe săptămâna cu un sentiment negativ, indicii principali înregistrând pierderi. NASDAQ100 conduce scăderile, contracte futures pe indice fiind ân declin cu peste 0,6%. Pierderi similare se observă și în cazul indicelui Russell2000. S&P500 și Dow au performanțe ușor mai bune, contracte lor fiind în scădere cu puțin peste 0,4%.

Se observă o deteriorare semnificativă a sentimentului, în special față de marile companii de tehnologie. Nvidia și Palantir au scăzut cu 1,5%, în timp ce Tesla a înregistrat o scădere de peste 2%.

În SUA, numărul de case în curs de vânzare a depășit semnificativ așteptările, crescând cu 3,3% față de luna precedentă, comparativ cu 1% cât se preconiza. Vânzătorii încep să resimtă și ei efectele ofertei excesive și ale prețurilor neajustate la condițiile pieței.

O sesiune mixtă pe bursele europene. În timpul tranzacționării, indicii au scăzut ușor, încheind sesiunea la niveluri apropiate de cele de la deschidere. Cu toate acestea, după încheierea sesiunii, contractele au continuat să crească. Cele mai mari creșteri pot fi observate în cazul indicelui olandez NED25, care a crescut cu peste 0,6%. SPA35 și DE40 au crescut cu peste 0,2%. EU50, UK100 și FRA40 limitează câștigurile la puțin peste 0,1%. Scăderile au persistat în Italia, unde ITA40 a pierdut 0,2%.

Sub presiunea unui alt succes efemer, negocierile de pace simulate privind Ucraina, evaluările companiilor europene de apărare au scăzut semnificativ. Rheinmetall a pierdut aproape 1%, iar Leonardo cu puțin sub 2%. La câteva ore după încheierea sesiunii de tranzacționare, diplomația rusă a anunțat că a avut loc un atac eșuat asupra uneia dintre reședințele președintelui rus, ceea ce, potrivit reprezentanților Federației Ruse, este un alt pretext pentru a se distanța de negocieri.

Un alt val de tulburări în Orientul Mijlociu susține prețurile petrolului, Arabia Saudită - cel mai mare producător de petrol din lume - implicându-se din nou în conflictul din Yemen. Prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 2%.

EIA a publicat un raport privind stocurile de gaze naturale. Stocurile au crescut, dar mai puțin decât se aștepta, contractele NATGAS înregistrând o creștere de aproximativ 3%. EIA urma să publice astăzi și datele privind stocurile de petrol, dar publicarea acestora va fi amânată.

Prețurile pentru cacao au crescut cu peste 5%, în urma livrărilor mai slabe decât se aștepta de materii prime agricole către porturile din Coasta de Fildeș.

Scăderi foarte mari pe piața metalelor prețioase. Paladiul înregistrează cea mai mare pierdere, în scădere cu 16%. Platina a scăzut cu 13%, argintul cu peste 9%, iar aurul se depreciază cu aproximativ 4,5%. Închiderea pozițiilor speculative în condiții de supra-cumpărare extremă și lichiditate redusă a coincis cu anunțul creșterii cerințelor de marjă de către CME.

Pe piața valutară se observă o apreciere moderată, dar generalizată, a dolarului american și a yenului. Dolarul neozeelandez, bahtul thailandez și forintul maghiar înregistrează performanțe slabe.

Sentimentul negativ persistă pe piața criptomonedelor, unde majoritatea token-urilor înregistrează pierderi ușoare. Bitcoin rămâne în jurul valorii de 87.300 USD, în timp ce Ethereum înregistrează performanțe mai slabe, scăzând sub 2.950 USD. Companiile legate de industria criptomonedelor pierd, de asemenea, din valoare.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."