Boeing surprinde cu venituri peste așteptări, acțiunile cresc în premarket

Boeing (BA.US) a publicat rezultatele financiare pentru al doilea trimestru al anului 2025, relevând o îmbunătățire semnificativă a operațiunilor, în ciuda provocărilor persistente în materie de profitabilitate. Veniturile au crescut cu 35% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 22,75 miliarde de dolari, depășind așteptările analiștilor, care se situau la 21,68 miliarde de dolari. Această creștere a fost determinată în principal de livrările mai numeroase de avioane comerciale. Compania pare să depășească problemele de imagine asociate cu problemele modelului 737 MAX. Indicatori financiari cheie: Pierdere pe acțiune: -1,24 dolari (mai bună decât cea estimată de -1,40 dolari)

Pierdere pe acțiune conform GAAP: -0,92 dolari

Flux de numerar din exploatare: 227 milioane dolari (față de -3,9 miliarde dolari în al doilea trimestru al anului 2024)

Flux liber de numerar: -200 milioane USD (față de -4,3 miliarde USD în anul precedent)

Livrări de avioane comerciale: 150 de unități (+63% față de anul precedent) Analiză segmentată Avioane comerciale - principalul motor de creștere Segmentul Avioane comerciale a generat venituri de 10,87 miliarde USD, o creștere de 81% față de anul precedent, reprezentând 47,8% din veniturile totale ale companiei. Producția modelului 737 a atins ținta de 38 de aeronave pe lună, cu planuri de creștere la 42 în cursul acestui an. Producția modelului 787 Dreamliner a crescut la 7 aeronave pe lună. În ciuda creșterii veniturilor, segmentul continuă să înregistreze pierderi operaționale de 557 milioane USD, deși acestea reprezintă o îmbunătățire față de pierderile de 715 milioane USD înregistrate în anul precedent. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Apărare, spațiu și securitate - revenirea la profitabilitate Segmentul Apărare a înregistrat venituri de 6,62 miliarde de dolari (+10% față de aceeași perioadă a anului trecut) și un profit operațional de 110 milioane de dolari, o redresare semnificativă față de pierderile de 913 milioane de dolari din al doilea trimestru al anului 2024. Marja operațională a segmentului s-a situat la 1,7%, indicând o stabilizare a performanței operaționale după câteva trimestre dificile. Servicii globale - Cea mai mare rentabilitate Serviciile globale au generat venituri de 5,28 miliarde de dolari (+8% față de anul precedent), cu cea mai mare marjă operațională dintre toate segmentele, de 19,9%. Segmentul și-a îmbunătățit în mod constant rentabilitatea, marja sa crescând de la 2,9% în 2020 la 18,13% în 2024. Poziția financiară și lichiditatea Boeing a încheiat trimestrul cu 23 miliarde de dolari în numerar și investiții pe termen scurt (în scădere de la 23,7 miliarde de dolari la începutul trimestrului) și 53,3 miliarde de dolari în datorii totale (în scădere de la 53,6 miliarde de dolari). Compania are acces la linii de credit neutilizate în valoare de 10 miliarde de dolari. Portofoliul de comenzi a crescut la un nivel record de 619 miliarde de dolari, incluzând peste 5.900 de avioane comerciale în valoare de 522 miliarde de dolari. În al doilea trimestru al anului 2025, Boeing a obținut 455 de comenzi noi de avioane, inclusiv angajamente semnificative din partea Qatar Airways și British Airways. Aspecte pozitive și negative ale rezultatelor Aspecte pozitive: Compania a înregistrat o creștere semnificativă de 63% față de anul precedent a livrărilor de avioane comerciale , cel mai bun rezultat din 2018.

Fluxul de numerar din exploatare s-a îmbunătățit semnificativ față de anul precedent, ajungând la 227 de milioane de dolari în al doilea trimestru al anului 2025, față de -3,9 miliarde de dolari în anul precedent.

Producția modelului emblematic 737 a ajuns la 38 de avioane pe lună, cu planuri de a depăși 40.

Revenirea la profitabilitate în segmentul apărării și cea mai mare profitabilitate în servicii .

Un portofoliu de comenzi ridicat indică o performanță financiară stabilă pentru următorii ani. Provocări și riscuri: Compania continuă să înregistreze pierderi , în principal în segmentul său cheie de avioane comerciale.

Boeing menține un nivel ridicat al datoriei, care depășește 50 de miliarde de dolari , deși nu utilizează liniile de credit disponibile.

Flux liber de numerar negativ , în ciuda unei reduceri semnificative a scalei față de anul trecut. Comentariile conducerii și perspectivele CEO-ul Kelly Ortberg a subliniat accentul pus pe „restabilirea încrederii și continuarea progreselor în procesul de redresare”. Cheia va fi menținerea ritmului de creștere a livrărilor, îmbunătățind în același timp controlul calității și siguranța. Planurile includ creșterea producției modelului 737 la 42 de unități pe lună. Compania înregistrează o îmbunătățire clară față de anul precedent, dovadă fiind creșterea semnificativă a veniturilor determinată de livrările mai mari. În același timp, revenirea la profitabilitatea generală a companiei rămâne o provocare. Acțiunile companiei au crescut cu aproximativ 1,2% în premarket. Cu toate acestea, de la începutul anului, acțiunile au crescut cu 33%. Creșteri puternice au avut loc în principal începând cu luna aprilie, când acțiunile au urcat de la un minim de 140 USD la 240 USD pe acțiune.



