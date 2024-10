Boeing vrea să-și ridice profitul de la sol și vine cu planuri ambițioase. Adevăratele pierderi, dezvăluite după publicarea rapoartelor

Boeing a publicat raportul privind profiturile din trimestrul III al anului, dezvăluind pierderi substanțiale și estimări ratate, compania continuând să se confrunte cu probleme de producție, conflicte la nivelul angajaților și provocări operaționale, arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România, companie de investiții pe bursele internaționale. Rezultatele reflectă impactul continuu al grevei Asociației Internaționale a Mașiniștilor și Muncitorilor din Sectorul Aerospațial și al taxelor anunțate anterior privind programele comerciale și de apărare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Directorul general Kelly Ortberg a prezentat un plan cuprinzător de redresare axat pe o serie de factori: Schimbarea fundamentală a culturii Stabilizarea activității Îmbunătățirea execuției programelor Stabilirea bazei pentru o viitoare creștere. „Încrederea în compania noastră s-a erodat. Va fi nevoie de timp pentru a readuce Boeing la moștenirea de odinioară, dar cu atenția și cultura potrivite, putem fi din nou o companie emblematică și un lider în domeniul aerospațial”, a promis Ortberg. Provocări majore sunt dispuse pe mai multe planuri, precum: Greva continuă a forței de muncă afectează producția.

Plafonarea producției de avioane MAX impusă de autorități.

Întreruperi ale lanțului de aprovizionare.

Probleme crescânde legate de datorii.

Ratingul de credit riscă să scadă la statutul de junk. Acțiunile au închis la 157 USD, pierzând în jur de 2% în cursul zilei de 23 octombrie, după o sesiune foarte volatilă. Performanța din acest an a prețurilor acțiunilor a fost una dezamăgitoare, compania pierzând 12,2% în ultimele 3 luni și 39,75% de la începutul anului și până în prezent. Boeing se confruntă cu obstacole semnificative pe termen scurt, în timp ce încearcă să rezolve problemele operaționale și să recâștige încrederea părților interesate. Compania se concentrează pe stabilizarea operațiunilor înainte de a lua în considerare noi programe de dezvoltare a aeronavelor, Ortberg menționând că Boeing are „mult de lucru” înainte de a dezvolta un nou avion. Aceasta include îmbunătățirea execuției programelor de dezvoltare actuale și restabilirea bilanțului. După ce 33.000 de membri ai Asociației Internaționale a Mașiniștilor au intrat în grevă împotriva companiei în urmă cu o lună, Boeing nu va putea livra toate avioanele conform promisiunilor. De altfel, compania suferă pierderi de mai bine de cinci ani, după ce două prăbușiri ale avionului 737 Max la sfârșitul anului 2018, respectiv începutul anului 2019 au cauzat victime, forțând la blocarea la sol timp de 20 de luni a celui mai bine vândut avion din flotă. De atunci, Boeing a raportat pierderi operaționale de bază în valoare de peste 33 de miliarde de dolari și nu se întrevede niciun sfârșit pentru aceste tendințe. Potrivit agenției de rating de credit Standard & Poor's, greva care a început la 13 septembrie adaugă pierderi de 1 miliard de dolari în fiecare lună la rezultatele finale ale companiei. Problema este că oprirea producției de avioane 737 Max a tăiat cea mai importantă sursă de fonduri pentru companie, care își obține cea mai mare parte a lichidităților din vânzările de avioane în momentul în care acestea sunt livrate, subliniază consultantul financiar din cadrul XTB România. Boeing încearcă să obțină o finanțare de până la 25 de miliarde de dolari pentru a face față problemelor actuale prin împrumuturi suplimentare precum și prin vânzarea de acțiuni și datorii. De asemenea, intenționează să reducă 10% din personalul său la nivel mondial, adică aproximativ 17.000 de angajați, în cadrul unei încercări de restructurare. În egală măsură, compania analizează vânzarea de active care ar putea aduce banii necesari, eliminând în același timp unitățile neesențiale sau neperformante, arată presa internațională, citând unele surse. Ratingul de credit al Boeing riscă să fie retrogradat la statutul de obligațiune de tip junk, ceea ce ar crea și mai multe probleme financiare prin creșterea costurilor de împrumut. Statutul de obligațiune junk înseamnă că există un risc crescut de neplată, subliniază Radu Puiu. Președintele Emirates, unul dintre cei mai mari clienți ai Boeing, a criticat constructorul de avioane după ce acesta a anunțat o nouă amânare a mult așteptatului său avion 777X. Cea mai nouă aeronavă are deja o întârziere de cinci ani. Cu toate acestea, popularitatea sa în rândul clienților a reprezentat un avantaj pentru Boeing în urma încetinirii producției. În cursul zilei de miercuri, 23 octombrie, angajații fabricii Boeing aflați în grevă au respins o nouă ofertă de majorare a salariilor cu 35% pe o perioadă de patru ani, ceea ce reprezintă o lovitură pentru producătorul deja aflat în dificultate. Aproximativ 64% dintre membrii de sindicat au votat împotriva acordului provizoriu, potrivit Asociației Internaționale a Mașiniștilor și Muncitorilor din sectorul Aerospațial, care îi reprezintă pe cei 33.000 de lucrători aflați în grevă. Este posibil ca Boeing să continue să ardă lichidități anul viitor, în timp ce se confruntă cu provocările legate de relansarea producției în urma unei greve prelungite a forței de muncă și a controlului reglementărilor privind procesele sale din fabrică, subliniază analistul financiar XTB România. Boeing întâmpină dificultăți în a evita eventualele retrogradări ale ratingurilor de credit, după ce atât Moody's Ratings, cât și S&P Global Ratings au declarat în ultimele săptămâni că iau în considerare reducerea ratingurilor sale de credit în teritoriul junk. Un astfel de scenariu ar putea face dificilă operațiune de finanțarea vizată de către conducere.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."