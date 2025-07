Graficul zilei - Bitcoin (02.07.2025)

MicroStrategy a cumpărat încă 4.980 BTC pentru 531,9 milioane de dolari, ajungând la un total de 597.325 BTC

Metaplanet, o firmă japoneză, a cumpărat 1.005 BTC pentru 108 milioane de dolari, deținând acum 13.350 BTC, ceea ce o plasează înaintea companiilor precum Galaxy Digital și CleanSpark în ceea ce privește deținerea de Bitcoin

The Blockchain Group și-a mărit rezerva de Bitcoin la 1.788 BTC și a strâns 4,1 milioane de euro prin subscrierea de acțiuni. În 2025, a raportat un randament uimitor de 1.270% din deținerile sale de Bitcoin.

Vanadi Coffee, o firmă spaniolă, a obținut aprobarea acționarilor pentru un plan de investiții în Bitcoin în valoare de 1 miliard de euro, triplându-și prețul acțiunilor. Acum este prima companie cotată la bursă din Spania cu Bitcoin în bilanț.

Rex-Osprey va lansa miercuri primul ETF criptografic din SUA. Acesta va oferi expunere la Solana (SOL) cu recompense de staking, utilizând o structură juridică de tip C-corporation.

Robinhood a lansat noi funcții pentru criptomonede, inclusiv staking pentru ETH și SOL, informații bazate pe AI, instrumente de urmărire a impozitelor și bonusuri la depozite. Acestea sunt acum disponibile atât în SUA, cât și în Europa.

Robinhood introduce, de asemenea, acțiuni tokenizate din SUA, criptomonede perpetue și staking în ambele regiuni. Au anunțat planuri de a-și construi propriul blockchain Layer 2 folosind tehnologia Arbitrum. Instituțiile publice și private cumpără Bitcoin într-un ritm record. În ultimele luni s-a observat o creștere semnificativă a investițiilor, în anticiparea unor reglementări favorabile în SUA și a tensiunilor geopolitice crescânde. Graficul de mai sus arată doar companiile care achiziționează BTC direct, excluzând ETF-urile. Sursa: XTB Research Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Bitcoin câștigă astăzi 1,80%, tranzacționându-se la 107.700 USD. Scăderile de ieri au fost cauzate de o scădere a lichidității pieței din cauza creșterilor puternice de pe piața bursieră. Cu toate acestea, pe termen mediu, prețul Bitcoin va fi probabil susținut puternic de slăbiciunea recentă a dolarului american. O ieșire din zona actuală de consolidare ar putea semnala formarea unor noi maxime istorice peste 111.000 USD. Sursa: xStation 5

