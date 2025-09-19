BoJ cu o pauză hawkish; Ueda temperează speculațiile pieței 🎙️

BOJ a menținut rata dobânzii de politică monetară la 0,50% cu un vot de 7-2; Hajime Takata și Naoki Tamura au votat pentru o majorare la 0,75%.

Un nou pas către normalizare: BOJ va începe să vândă participațiile sale în ETF (și J-REIT), cu orientări de aproximativ 620 miliarde de yeni pe an pentru ETF-uri, echivalentul a aproximativ 0,05% din volumul zilnic de tranzacționare.

În urma deciziei, yenul (JPY) a înregistrat câștiguri puternice, în timp ce indicii bursieri japonezi au scăzut. Piețele au trecut la modul de evitare a riscurilor, JP225 pierzând 1,90%.

Așteptările privind o majorare a ratei dobânzii la următoarea ședință din 29-30 octombrie au crescut la 55%. Decizia BOJ de a menține ratele dobânzilor neschimbate a fost larg anticipată de piață. Ceea ce a surprins, însă, a fost tonul relativ agresiv. Doi membri au insistat pentru o majorare de 25 de puncte de bază, până la 0,75%, semnalând o presiune internă crescândă pentru înăsprire. Schimbarea retoricii a reflectat reducerea incertitudinii după acordul comercial dintre Japonia și SUA și apropierea inflației de ținta stabilită în orizontul de proiecție de trei ani al BOJ. În acest context, piețele au început să evalueze probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii de către BOJ la aproximativ 50% încă de la ședința din 29-30 octombrie. Modificări ale politicii Dincolo de rate, elementul nou a fost planul BOJ de a-și reduce expunerea la active de risc. Banca va începe vânzarea treptată a ETF-urilor (și J-REIT-urilor), rapoartele menționând un nivel de aproximativ 620 miliarde de yeni pe an pentru ETF-uri. Având în vedere dimensiunea deținerilor actuale ale BOJ, un astfel de ritm ar însemna că întregul proces ar dura peste un secol. Acest lucru este intenționat, deoarece banca își propune să-și reducă amprenta pe piață fără perturbări. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Reacția pieței Decizia de astăzi a BOJ a fost interpretată ca o „menținere hawkish”. Acțiunile au înregistrat o scădere (cu o presiune deosebită asupra marilor companii de tehnologie, unde BOJ deține o pondere semnificativă), în timp ce băncile au fost considerate beneficiare relative ale normalizării bilanțului. USDJPY a scăzut cu peste 0,52% imediat după decizie, iar swap-urile au reevaluat rapid șansele unei majorări în octombrie la 53%. Cu toate acestea, această reacție a fost în mare parte atenuată în timpul conferinței de presă a guvernatorului BOJ, Kazuo Ueda. Acesta a minimizat opiniile divergente ale lui Takata și Tamura, a afirmat că economia Japoniei se redresează moderat, fără scăderi semnificative ale cheltuielilor de capital, salariilor sau ocupării forței de muncă, și a subliniat riscurile persistente de scădere generate de tarife și incertitudinea valutară. Ueda a reiterat că BOJ va continua vânzările de ETF/J-REIT până la lichidarea completă (un ritm indicativ de 112 ani). Politica rămâne dependentă de date, fiind posibile majorări ale ratei dobânzii dacă economia și prețurile se aliniază previziunilor. După conferința de presă, piețele au revenit la mișcările inițiale de după decizie, iar JPY s-a depreciat.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."