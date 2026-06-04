Broadcom depășește previziunile, însă acțiunile scad cu aproape 13% ⚔️

Rezultate financiare solide, impulsionate de IA

Broadcom (AVGO.US) a raportat rezultate foarte solide pentru al doilea trimestru al anului fiscal 2026, confirmând că rămâne unul dintre principalii beneficiari ai boom-ului infrastructurii AI. Veniturile companiei au crescut cu 48% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 22,19 miliarde USD, ușor peste estimările de consens, în timp ce EPS ajustat s-a situat la 2,44 USD, față de așteptările de 2,40 USD.

Fluxul de numerar a arătat deosebit de bine: fluxul liber de numerar a crescut cu 60% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 10,26 miliarde USD, echivalentul a 46% din venituri. Principalul motor al creșterii a fost segmentul semiconductorilor, unde veniturile au crescut cu 79% față de anul precedent, ajungând la 15,0 miliarde USD, incluzând vânzările de cipuri AI, care au crescut cu 143% față de anul precedent, atingând un nivel record de 10,8 miliarde USD. Punctul slab al raportului a fost segmentul software-ului de infrastructură, care a crescut cu 9% față de anul precedent, ajungând la 7,18 miliarde USD, dar s-a situat ușor sub așteptările neoficiale, ridicate, ale pieței.

Broadcom în comparație cu concurenții

În comparație cu marile companii de semiconductori, Broadcom pare solidă, deși nu este lider în ceea ce privește randamentele de la începutul anului. De la începutul anului, acțiunile AVGO au câștigat aproximativ 38%, deși această cifră nu include încă scăderea de aproape 13% înregistrată în tranzacționarea după închiderea bursei, în urma rezultatelor trimestriale. Pentru comparație, US100 a crescut cu aproximativ 20%.

Evaluarea Broadcom rămâne exigentă

Broadcom se tranzacționează cu o primă clară față de unii dintre concurenții săi — raportul P/E TTM al AVGO se situează la aproximativ 91x, semnificativ mai mare decât în cazul Nvidia și Qualcomm. AMD este excepția în acest caz. Acesta este un context important pentru reacția de după publicarea rezultatelor: chiar și un raport financiar foarte puternic și previziuni ridicate ar putea să nu fie suficiente dacă piața a preconizat deja un scenariu foarte optimist.

Conducerea subliniază cererea record pentru cipuri AI

Comentariile conducerii au fost clar optimiste, în special în domeniul AI. CEO-ul Hock Tan a subliniat cererea foarte puternică pentru cipuri AI personalizate. Noile comenzi de cipuri AI din trimestru au depășit 30 de miliarde de dolari, semnificativ peste vânzările efective realizate în perioada respectivă. Conducerea a subliniat, de asemenea, valoarea ridicată a livrărilor și capacitatea de producție asigurată până în 2028. Broadcom a confirmat relațiile strategice cu cei mai mari clienți din domeniul tehnologiei, inclusiv Google, Anthropic, OpenAI și Meta, precum și participarea sa la platforma AI XPV, care are ca scop finanțarea și implementarea capacității de calcul la scară largă pentru laboratoarele de AI.

O parte importantă a mesajului a fost, de asemenea, accentul pus pe faptul că Broadcom nu intenționează să concureze în segmentul rack-urilor de servere gata fabricate, ci se concentrează în schimb pe partea cea mai specializată și cu marjă mare din lanțul valoric: ASIC-uri, XPU-uri și soluții de rețea.

Perspectivele rămân solide, dar evaluarea nu lasă loc de eroare

Perspectivele prezentate de companie rămân foarte solide, deși reacția pieței a arătat că așteptările pentru Broadcom erau deja extrem de ridicate. Pentru al treilea trimestru al anului fiscal 2026, compania prognozează venituri de aproximativ 29,4 miliarde USD, peste consensul anterior, cu o marjă operațională ajustată de aproximativ 67%. Ipotezele cheie includ:

aproximativ 20,5 miliarde USD venituri din semiconductori,

aproximativ 16,0 miliarde USD venituri din semiconductori AI, reprezentând o creștere de peste 200% față de anul precedent,

aproximativ 8,9 miliarde USD venituri din software de infrastructură,

menținerea prognozei anuale a veniturilor din cipuri AI pentru anul fiscal 2026 la 56 miliarde USD și a țintei de a depăși 100 miliarde USD în anul fiscal 2027.

În ciuda rezultatelor foarte solide, acțiunile Broadcom au scăzut cu aproape 13% în tranzacțiile după închiderea bursei, ceea ce poate fi interpretat mai degrabă ca rezultat al realizării de profituri și al așteptărilor excesiv de ridicate decât ca o deteriorare a fundamentelor companiei. Piața a reacționat negativ, printre altele, la ușoara dezamăgire din segmentul de software, la lipsa unei revizuiri în sens ascendent a prognozei pe termen lung privind AI pentru anul fiscal 2027 și la reducerea evidentă a răscumpărărilor de acțiuni comparativ cu trimestrul anterior.