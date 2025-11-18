Cacao încearcă să se stabilizeze după vânzările masive din toamnă 📌

Contractele futures pe cacao încearcă să se stabilizeze pe IC Etoday, după vânzările masive. De la 1 septembrie, prețurile cacao au scăzut cu aproape 35%. Principalul catalizator este politica - administrația Trump a decis să renunțe la tariful reciproc de 10% aplicat produselor pe care SUA nu le produce, inclusiv cacao. Cu toate acestea, cacao din Brazilia se confruntă în continuare cu o taxă vamală de 40% pentru securitate națională, ceea ce limitează impactul pozitiv. Datele privind exporturile din Coasta de Fildeș au adăugat o întorsătură: livrările din perioada 1 octombrie - 16 noiembrie au atins 516.787 tone, în scădere cu aproape 6% față de anul trecut. Acest tip de încetinire susține în mod normal prețurile, dar așteptările mai largi privind oferta au umbrit-o pe termen scurt. Rapoartele agricole din Africa de Vest rămân surprinzător de optimiste. Fermierii din Coasta de Fildeș și Ghana descriu copaci sănătoși, dezvoltarea rapidă a păstăilor și condiții ideale de uscare. Mondelez a remarcat chiar că numărul păstăilor este cu 7% peste media pe cinci ani. Este un semnal puternic pentru o recoltă principală mai mare în acest sezon. Cererea este însă profund dezamăgitoare. Hershey a raportat un sezon slab de Halloween, o lovitură dură, având în vedere că această sărbătoare reprezintă aproape 18% din vânzările anuale de dulciuri din SUA. Dar stocul nu a scăzut după aceea, ceea ce poate semnala că multe știri negative sunt reflectate (și în prețurile cacao) în acest moment. Măcinarea cacao în Asia a scăzut cu 17% , cea mai mică valoare din trimestrul al treilea din ultimii nouă ani. Măcinarea în Europa a scăzut cu 4,8% , atingând cel mai mic nivel din ultimii zece ani în trimestrul al treilea. America de Nord a înregistrat o creștere de 3,2%, dar analiștii avertizează că aceasta a fost distorsionată de noii participanți la raportare, mai degrabă decât de puterea reală a consumului. Vânzările cu amănuntul de ciocolată confirmă scăderea cererii , volumul vânzărilor de ciocolată din America de Nord scăzând cu peste 21% în ultima perioadă de 13 săptămâni.

Contractele futures pe cacao sunt sub presiunea ajustărilor tarifare, a îmbunătățirii perspectivelor de aprovizionare din Africa de Vest și a celor mai severe avertismente privind cererea globală din ultimul deceniu. Piața se află între condiții optimiste de recoltă și o prăbușire îngrijorătoare a consumului, dar indicatorii tehnici semnalează că investitorii ar putea începe să acumuleze la prețurile actuale. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."