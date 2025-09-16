Cacao scade cu 3% în ciuda celor mai reduse stocuri ICE din luna mai 📉

Contractele futures pe cacao scad astăzi cu peste 3%, după ce luni au atins cel mai înalt nivel din ultima săptămână, susținute de perturbările meteorologice din Africa de Vest, care amenință randamentul culturilor și reduc oferta pe termen scurt. În Coasta de Fildeș, precipitațiile abundente au împiedicat fermierii să lucreze pe câmp și au încetinit transportul boabelor către porturi. Între timp, în Ghana și Nigeria, condițiile de secetă afectează recoltele.

Analiștii avertizează că această combinație dintre precipitațiile excesive și riscul de secetă sporește incertitudinea pentru principalul sezon de recoltare, care începe în octombrie.

Stocurile de cacao monitorizate de ICE în porturile americane au scăzut la 2,09 milioane de saci — cel mai scăzut nivel din luna mai — evidențiind restrângerea lanțului de aprovizionare.

Exporturile din Coasta de Fildeș au încetinit. De la începutul anului comercial, fermierii au expediat 1,82 milioane de tone de cacao, în creștere cu 5,8% față de anul precedent, dar cu mult sub rata de creștere fulminantă de 35% înregistrată în decembrie.

Așa-numita recoltă intermediară din Coasta de Fildeș a suferit, de asemenea, din cauza ploilor târzii care au redus dezvoltarea păstăilor, ducând la randamente mai slabe. Producția este estimată la 400.000 de tone în acest an, în scădere cu 9% față de 440.000 de tone în anul precedent. Nigeria, al cincilea producător mondial, se așteaptă, de asemenea, la o scădere a producției. Asociația Cacao din această țară prevede o producție de 305.000 de tone pentru 2025/26, în scădere cu 11% față de cele 344.000 de tone prognozate pentru acest an. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5

