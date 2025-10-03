🍫Cacao scade odată cu începutul sezonului

Corecția bruscă este determinată de sosirile în porturi mai bune decât se aștepta și de planurile producătorilor de a crește prețurile pentru fermieri, ceea ce indică o producție viitoare mai mare.

Corecția bruscă este determinată de sosirile în porturi mai bune decât se aștepta și de planurile producătorilor de a crește prețurile pentru fermieri, ceea ce indică o producție viitoare mai mare.

Corecția bruscă este determinată de sosirile în porturi mai bune decât se aștepta și de planurile producătorilor de a crește prețurile pentru fermieri, ceea ce indică o producție viitoare mai mare.

Corecția bruscă este determinată de sosirile în porturi mai bune decât se aștepta și de planurile producătorilor de a crește prețurile pentru fermieri, ceea ce indică o producție viitoare mai mare.

Corecția bruscă este determinată de sosirile în porturi mai bune decât se aștepta și de planurile producătorilor de a crește prețurile pentru fermieri, ceea ce indică o producție viitoare mai mare.

Corecția bruscă este determinată de sosirile în porturi mai bune decât se aștepta și de planurile producătorilor de a crește prețurile pentru fermieri, ceea ce indică o producție viitoare mai mare.

în trei luni, revenind la nivelurile de la începutul anului

în trei luni, revenind la nivelurile de la începutul anului

în trei luni, revenind la nivelurile de la începutul anului

în trei luni, revenind la nivelurile de la începutul anului

în trei luni, revenind la nivelurile de la începutul anului

în trei luni, revenind la nivelurile de la începutul anului

Aspecte esențiale Prețurile cacao se prăbușesc: Prețul acestei materii prime a scăzut cu peste 10% în această săptămână și cu aproape 30% în trei luni, revenind la nivelurile de la începutul anului 2024 .

Perspectivele privind oferta se îmbunătățesc: Corecția bruscă este determinată de sosirile în porturi mai bune decât se aștepta și de planurile producătorilor de a crește prețurile pentru fermieri, ceea ce indică o producție viitoare mai mare.

Curba forward se aplatizează: Curba forward aproape plată indică o creștere a încrederii pieței în continuitatea ofertei, în ciuda faptului că prețul pare subevaluat din punct de vedere tehnic.

Prețurile la cacao au scăzut cu peste 4% astăzi, marcând a treia zi a lunii și, simultan, a treia zi a sezonului principal oficial 2025/2026. De la începutul acestei săptămâni, scăderea a depășit 10%. În ultimele trei luni (excluzând costurile de rulare), prețurile au scăzut cu aproape 30%, cacao devenind astfel materia primă cu cea mai slabă performanță la nivel global în perioada recentă. Prețurile au revenit la nivelurile înregistrate la începutul anului 2024, iar curba forward este aproape plată, semnalând o certitudine crescută a pieței în ceea ce privește oferta. Cacao este materia primă cu cea mai slabă performanță din ultimele 3 luni. Sursa: Bloomberg Finance LP Primele date cruciale privind sosirile în portul din Coasta de Fildeș sunt așteptate luni, iar rapoartele preliminare sugerează că aceste cifre vor fi semnificativ mai bune decât se anticipase inițial. În plus, sosirile din ultimele săptămâni au fost de câteva ori mai mari decât în urmă cu un an, subliniind o îmbunătățire semnificativă a dinamicii ofertei pe piața cacao. Mai mult, atât Ghana, cât și Coasta de Fildeș sunt așteptate să crească prețurile plătite fermierilor. Acest lucru nu numai că va îmbunătăți perspectivele de producție viitoare datorită investițiilor potențiale, dar poate încuraja și cultivatorii să favorizeze canalele oficiale de vânzare în detrimentul celor ilegale, pentru a obține prețuri mai mari. Prețul cacao este deja cu două deviații standard sub media pe un an, ceea ce indică o subevaluare semnificativă. Cu toate acestea, datele istorice arată că în 2017, când rata de scădere a fost similară, prețul a deviat de până la trei ori de la medie. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Sezonalitatea sugerează că prețurile la cacao au scăzut în mod obișnuit în jurul lunilor septembrie și octombrie, însă s-a observat frecvent o revenire ulterioară. Cu toate acestea, dacă sezonul de recoltare se dovedește robust, prețurile nu vor crește neapărat în conformitate cu mediile istorice. Sezonalitatea în evoluția prețului la cacao. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Curba forward a cacao este aproape plată în comparație cu forma sa de acum o lună. Acest lucru semnifică o încredere substanțială a investitorilor în ceea ce privește continuitatea aprovizionării. În același timp, lichiditatea pe piața futures rămâne extrem de scăzută. Curba forward a cacauei este aproape plată. Sursa: Bloomberg Finance LP Prețurile la cacao testau 7.000 USD pe tonă la începutul săptămânii, dar se apropie acum de nivelul de 6.000 USD. Prețurile la cacao se apropie de nivelul de 6.000 USD pe tonă. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."