Cacao se redresează pe fondul datelor privind măcinarea din America de Nord și încetinirea exporturilor din Coasta de Fildeș 📈

Prețurile la cacao încearcă să se redreseze

creștere de peste 3% față de aceeași perioadă a anului trecut

(cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani).

(cel mai scăzut nivel din ultimii 9 ani) și o

Exporturile de boabe de cacao din Coasta de Fildeș au scăzut cu

Aspecte esențiale Exporturile de boabe de cacao din Coasta de Fildeș au scăzut cu 31% față de aceeași perioadă a anului trecut între 1 și 19 octombrie .

Contractele futures pe cacao au atins recent minimele ultimelor 20 de luni .

Datele privind prelucrarea cacao arată o scădere de 17% față de aceeași perioadă a anului trecut în Asia (cel mai scăzut nivel din ultimii 9 ani) și o scădere de aproape 5% față de aceeași perioadă a anului trecut în Europa (cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani).

Raportul privind măcinarea din America de Nord a surprins cu o creștere de peste 3% față de aceeași perioadă a anului trecut .

Prețurile la cacao încearcă să se redreseze de la minimele înregistrate în ultimele luni, în ciuda veștilor negative.

Producția în sezonul de recoltare 2025/2026 este așteptată să crească .

Cacao (COCOA) încearcă să se redreseze după o vânzare masivă care a împins contractul ICE sub 6.000 USD pe tonă. Cea mai mare preocupare a pieței în acest moment o reprezintă datele slabe privind măcinarea cacao din Asia și Europa (în scădere cu peste 17% și, respectiv, 4,8%), ceea ce indică potențiale probleme legate de cerere. Pe de altă parte, datele din America de Nord au arătat o creștere neașteptată de 3,2% față de anul precedent, ajungând la aproape 112,8 mii de tone metrice. În afară de raportul privind măcinarea din SUA, care inițial a avut un impact redus asupra pieței, revenirea recentă a prețurilor poate fi atribuită în parte acoperirii pozițiilor short, în urma semnalelor de încetinire a exporturilor de cacao din Coasta de Fildeș, cel mai mare producător mondial de cacao. Conform datelor guvernamentale publicate luni, fermierii din Coasta de Fildeș au expediat 133.209 tone metrice de cacao din porturi între 1 și 19 octombrie ale noului sezon, ceea ce reprezintă o scădere de 31% față de 192.804 tone în aceeași perioadă a anului trecut. CACAO (interval D1) Datele privind măcinarea sugerează că numărul cumpărătorilor globali a scăzut pe fondul creșterii parabolice a prețurilor, care a dus la o creștere bruscă a prețurilor ciocolatei și produselor derivate. Între timp, sezonul de recoltare în Africa de Vest a început destul de bine, iar randamentul total este așteptat să crească semnificativ de la an la an. În plus, guvernele din Coasta de Fildeș și Ghana au majorat recent prețurile plătite fermierilor pentru boabele de cacao, ceea ce ar trebui să stimuleze vânzările și să crească oferta. Indicatorul RSI pe graficul orar rămâne sub 30, reflectând pesimismul pieței cu privire la o recuperare a prețurilor pe termen mediu. În același timp, o mare parte din știrile negative pentru prețuri par să fie deja incluse în preț, în timp ce mai mulți factori potențial favorabili — precum scăderea exporturilor din Coasta de Fildeș și creșterea măcinării în America de Nord — ar putea oferi un echilibru temporar. Sursa: xStation 5 Analizând poziționarea fondurilor speculative, datele indică faptul că speculatorii au construit cea mai mare poziționare short din toamna anului 2023; poziționarea netă a scăzut la niveluri care semnalează o condiție de „supravânzare a pieței”. Sursa: XTB Research, ICE Europe

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."