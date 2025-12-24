DE40: Escaladări diplomatice și de reglementare în perioada sărbătorilor

Aspecte esențiale Majoritatea piețelor sunt închise din cauza sărbătorilor

SUA sancționează oficialii europeni

Meta (META.US) sub lupa autorităților italiene

sub lupa autorităților italiene Sanofi (SAN.FR) achiziționează un producător american de vaccinuri

Volatilitatea și tranzacționarea pe bursele europene sunt reduse semnificativ din cauza închiderii multora dintre acestea în perioada sărbătorilor de Crăciun. Tranzacționarea nu va avea loc pe bursele din Germania, Italia, Elveția, Polonia, Republica Cehă, Scandinavia și țările baltice. Orele de tranzacționare sunt reduse la 14:30 ora României în Marea Britanie, 16:00 ora României în Spania și 16:05 ora României în Franța. Dintre contracte, FRA40 înregistrează câștiguri, crescând astăzi cu 0,3%. În ciuda lipsei unor date semnificative pe continent și a activității reduse a investitorilor, vor exista în continuare factori de formare a prețurilor care ar putea fi luați în considerare după încheierea perioadei de sărbători. SUA a anunțat sancțiuni privind vizele pentru cinci comisari europeni implicați în legislația referitoare la serviciile digitale în UE. În ciuda multiplilor indicii privind practicile monopoliste și prelucrarea ilegală a datelor de către companiile americane de tehnologie, administrația președintelui Donald Trump susține că sancțiunile sunt de natură politică și de formare a opiniei. Acest eveniment reprezintă o escaladare radicală a tensiunilor dintre Europa și SUA, care se va reflecta, fără îndoială, în evaluările pieței de-a lungul timpului. În același timp, disputa dintre autoritatea de reglementare italiană (AGCM) și Meta se intensifică. Italia a decis să ordone suspendarea anumitor prevederi contractuale cu WhatsApp, despre care autoritatea de reglementare susține că abuzează de poziția de lider de piață și prejudiciază clienții. Date macroeconomice: În SUA, vor fi publicate datele privind cererile de șomaj, cu o valoare semnificativ diferită de așteptările pieței, care ar putea afecta, printre altele, puterea euro față de dolar. Se așteaptă aproximativ 224.000 de cereri noi. FRA40 (Interval D1) Sursa: xStation 5 Prețul rămâne într-un canal ascendent pe termen lung, dar impulsul este în scădere vizibilă. Cumpărătorii nu au reușit din nou să depășească vârfurile locale la nivelul de 8.320, iar prețul oscilează din ce în ce mai mult în limita inferioară a canalului de tendință ascendentă. Pentru partea de ofertă, primul obiectiv este o depășire a canalului în jos, spre retragerea Fibonacci de 23,6%, ceea ce ar putea oferi spațiu pentru scăderi suplimentare. Știri despre companii: Sanofi (SAN.FR) - Gigantul farmaceutic francez a anunțat achiziționarea companiei californiene Dynavax pentru 2,2 miliarde de dolari în numerar. În același timp, compania se află sub presiunea întârzierilor de reglementare din partea FDA, care amână decizia privind unul dintre noile medicamente pentru scleroza multiplă.

Supermarket Income REIT (SUPR.UK) - A achiziționat trei supermarketuri în Marea Britanie pentru 97,6 milioane de lire sterline.

