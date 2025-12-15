🍫Cacao se retrage de la maximul lunar

Aspecte esențiale

Intervenția din Coasta de Fildeș: Autoritatea de reglementare CCC a achiziționat aproximativ 200.000 de tone de la exportatori, ameliorând problemele logistice imediate, dar semnalând un potențial surplus de aprovizionare în viitor.

Prețurile s-au inversat de la maximul lunar, pe fondul îmbunătățirii perspectivelor pe termen lung privind recolta în Africa și America Latină (de exemplu, Ecuadorul ar putea depăși Ghana). Retragere tehnică: Prețul a scăzut cu aproape 5%, testând nivelul de 6.000 USD, după ce săptămâna trecută nu a reușit să se mențină peste media mobilă pe trei luni.

Prețul cacao-ului înregistrează o scădere bruscă după o perioadă de creșteri robuste între sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Această creștere anterioară a fost alimentată de previziunile reînnoite privind un surplus de aprovizionare pentru întregul sezon precedent și de incertitudinea persistentă în ceea ce privește nivelurile actuale ale recoltei. În plus, prețul actual este aproximativ jumătate din nivelul înregistrat în decembrie 2024, când așteptările privind randamentul cacao-ului în țările africane erau extrem de pesimiste. În prezent, nu numai că perspectivele de recoltă pe continent s-au îmbunătățit, dar și perspectivele de producție în țările din America Latină sunt în creștere rapidă. Ecuadorul ar putea deveni al doilea producător mondial de cacao încă de anul viitor, detronând Ghana. Poziția Coastei de Fildeș ca lider în producție rămâne însă relativ sigură. Cele mai recente date privind livrările de cacao în sezonul actual arată pentru prima dată un „excedent de ofertă” față de sezonul precedent. Livrările slabe de la începutul acestui sezon s-au datorat în principal problemelor de transport. La fel de importantă la începutul acestei săptămâni este știrea că guvernul Coastei de Fildeș a autorizat autoritatea de reglementare locală, Le Conseil du Café-Cacao (CCC), să achiziționeze aproximativ 200.000 de tone de cacao de la fermieri. Această intervenție are ca scop salvarea exportatorilor locali care, confruntați cu scăderea prețurilor, amenințau să nu-și onoreze contractele la termen încheiate la niveluri mai ridicate. Achizițiile au scopul de a debloca porturile și de a atenua valul de falimente în rândul exportatorilor, dar CCC va trebui ulterior să vândă aceste boabe pe piața internațională, ceea ce implică un potențial aflux viitor de aprovizionare. În prezent, exportatorii locali au încetat să mai cumpere boabe de la fermieri, deoarece dețin stocuri achiziționate anterior, pe care acum trebuie să le vândă pe piața internațională la un preț mai mic decât prețul de achiziție inițial. Prețul mărfii se retrage astăzi la nivelul de 6.000 de dolari, după ce a testat media mobilă pe trei luni și maximul pe o lună la sfârșitul săptămânii trecute. Zona de 5.750 dolari pe tonă acționează în prezent ca un nivel critic de suport tehnic pentru prețuri. De asemenea, este de remarcat faptul că ultimele date CFTC, care rămân ușor întârziate (disponibile pentru 18 noiembrie), au arătat că numărul pozițiilor scurte necomerciale a depășit pozițiile lungi. Este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru din 2022, când a servit ca un puternic semnal contrar. Cu toate acestea, numărul total de poziții deschise era de câteva ori mai mare atunci decât este astăzi.

