Newsletter monede digitale: Bitcoin revine la creșteri în 2026 📈 Vor confisca SUA 600.000 de BTC din Venezuela?

Bitcoin crește astăzi la aproape 93.000 USD, adică cel mai înalt nivel din prima jumătate a lunii decembrie 2025, pe fondul sentimentului pozitiv de pe piața bursieră americană, unde contractele futures Nasdaq 100 și S&P 500 (US100 și US500) înregistrează creșteri înainte de deschidere. Bitcoin a crescut cu peste 6% în acest an și a revenit după ce a scăzut la un nivel record de supravânzare (RSI) înregistrat ultima dată în august 2023. Datele on-chain indică o acumulare istorică ridicată de BTC de către așa-numitele adrese whale, în timp ce sentimentul general al pieței rămâne în mare parte moderat, deschizând potențialul pentru continuarea tendinței.

Petrolul a reacționat cu o ușoară scădere sub 60 USD pe baril, în urma operațiunii militare americane în Venezuela. Dacă Statele Unite ar prelua într-adevăr controlul asupra rezervelor de petrol din Venezuela, acest lucru ar putea reprezenta o presiune semnificativă asupra inflației globale și, ca urmare, ar putea susține activele de risc, inclusiv Bitcoin.

Cu toate acestea, este dificil să ne așteptăm ca acest efect să fie imediat; vorbim mai degrabă despre un orizont de mai mulți ani. Sectorul petrolier din Venezuela necesită investiții de zeci de miliarde de dolari pentru a reveni la o capacitate de procesare comparabilă cu nivelurile record istorice de acum câțiva ani. De asemenea, nu este clar dacă SUA își vor atinge obiectivele în Venezuela fără o intervenție militară terestră, iar un astfel de scenariu ar susține mai degrabă prețurile petrolului decât să le afecteze.

Datele CoinShares indică faptul că fluxurile globale către criptomonede în 2025 s-au ridicat la 47,2 miliarde USD, comparativ cu 48,7 miliarde USD în 2024. În timpul ultimei sesiuni a săptămânii precedente, vineri, ETF-urile BTC și ETH au înregistrat fluxuri de 464 milioane USD și, respectiv, 124 milioane USD.

În această săptămână, Bitcoin va rămâne în primul rând sensibil la datele privind piața muncii din SUA (NFP vineri), dar piața este din ce în ce mai convinsă că influența lui Trump asupra Fed va fi decisiv moderată, indiferent de datele macroeconomice. În consecință, datele economice solide nu trebuie neapărat să frâneze apetitul viitorului președinte al Rezervei Federale pentru reduceri ale ratei dobânzii.

Bitcoin din Venezuela – ce urmează?

Conform cercetărilor efectuate de analiștii Clara Preve și Bradley Hope, Venezuela deține în prezent BTC și stablecoins în valoare de între 56 și 67 de miliarde de dolari; în mass-media au circulat informații despre un potențial 600.000 de BTC. Se spune că țara a început să achiziționeze BTC și criptomonede în 2017, când Venezuela vindea aurul extras din așa-numitul Orinoco Mining Arc și convertea veniturile în altă monedă decât dolarul american. Estimările sugerează că aur în valoare de 2 miliarde de dolari ar fi putut fi schimbat cu Bitcoin la un preț de aproximativ 5.000 de dolari la momentul respectiv, ceea ce ar însemna că țara deține acum aproximativ 400.000 de BTC în valoare de aproximativ 37 de miliarde de dolari. Venezuela ar fi putut, de asemenea, să vândă Tether (USDT) primit ca plată pentru petrol și să-l folosească pentru a cumpăra Bitcoin, încercând să evite sancțiunile și să-și diversifice riscul față de un stablecoin legat de dolarul american.

Dacă SUA ar confisca portofelul Venezuelei, aceste Bitcoin ar fi cel mai probabil transferate în așa-numita rezervă strategică a SUA și nu ar fi vândute, în conformitate cu promisiunea administrației Trump de a „nu vinde niciun Bitcoin confiscat”. Dacă Statele Unite ar prelua cu adevărat rezervele Venezuelei – aproape 3% din oferta globală totală de BTC (21 de milioane) – această ofertă ar putea dispărea de pe piață, susținând prețurile pe termen lung. Pe de altă parte, există posibilitatea ca Venezuela să utilizeze BTC-urile pe care le deține încă, convertindu-le în fonduri pentru a achiziționa potențial armament sau pentru a acoperi alte cheltuieli, în cazul în care ar avea loc o operațiune terestră devastatoare a SUA în țară.

Sursa: CoinPedia

Graficele Bitcoin și Ethereum (H1, D1)

Atât Bitcoin, cât și Ethereum se tranzacționează într-un canal de preț ascendent, iar pe intervalul de timp orar putem observa apariția unei formațiuni potențial bullish de tip „saucere”. Pentru Bitcoin, suportul cheie se situează în prezent în jurul valorii de 91.800 USD, unde observăm limita inferioară a canalului de preț și media mobilă exponențială de 50 de perioade (EMA50)..

Sursa: xStation5

Pe intervalul de timp orar, Bitcoin a atins un nivel cheie de rezistență sub forma mediei mobile exponențiale pe 50 de perioade (EMA50, linia portocalie).

Sursa: xStation5

Similar cu Bitcoin, Ethereum urcă astăzi la niveluri nemaiîntâlnite de la jumătatea lunii decembrie. Suportul cheie pe termen scurt este indicat de media mobilă exponențială de 50 de perioade (EMA50) pe intervalul orar (în jur de 3.100 USD), în timp ce limita inferioară a canalului este în jur de 3.050 USD, unde se află și media mobilă exponențială de 200 de perioade (EMA200, linia roșie).

Sursa: xStation5

Pe intervalul de timp zilnic, prețul Ethereum a atins media mobilă exponențială pe 50 de sesiuni (EMA50, linia portocalie) și, la fel ca BTC, se luptă să o depășească.

Sursa: xStation5

Intrările în ETF-uri cresc

Sursa: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Sursa: Bloomberg Finance L.P., XTB Research