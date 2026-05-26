Prețul petrolului crește, în condițiile în care nu se întrevede niciun acord între Iran și SUA

Sentimentul de risc este mixt marți, prețul petrolului este cu 2% mai mare, dar țițeiul Brent rămâne sub 100 de dolari pe baril, acțiunile europene sunt în mare parte în scădere, dar FTSE 100 înregistrează un câștig modest, recuperând terenul pierdut după ce a fost închis luni. Contractele futures pe indicii bursieri americani indică o deschidere în creștere astăzi. Piețele digeră mesajele mixte venite de la Casa Albă cu privire la războiul din Iran. În weekend, speranțele erau mari că se va ajunge la un acord între SUA și Iran pe termen scurt. Acest lucru a provocat o scădere de 6% a prețului petrolului luni și o creștere generală a acțiunilor și obligațiunilor.

Mesaje mixte privind acordul de pace cu Iranul

Cu toate acestea, entuziasmul investitorilor s-a schimbat parțial marți. SUA a lansat noi „lovituri defensive” împotriva Iranului, însă oficialii iranieni rămân la Doha pentru negocierile de pace menite să pună capăt războiului. Speranțele privind o încheiere iminentă a conflictului se estompează; cu toate acestea, piețele vor să creadă că războiul se va termina în curând. Acesta este motivul pentru care acțiunile rămân la niveluri ridicate, iar indicii americani se mențin aproape de niveluri record. Problema pentru investitori este că alternativa, un război prelungit fără semne de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, ar putea provoca daune economice pe termen lung economiei globale. Lumea nu poate continua să epuizeze rezervele de petrol; la un moment dat, petrolul din Orientul Mijlociu va fi necesar pentru a susține creșterea economică, chiar dacă economia globală s-a dovedit rezistentă până acum. Dacă ajungem în acest punct, atunci piața bursieră va reacționa; până atunci, am putea asista la o creștere lentă a acțiunilor americane, indicii europeni și asiatici fiind mai vulnerabili la fluctuațiile prețului petrolului.

Strâmtoarea Ormuz rămâne practic închisă încă o săptămână

Anumite segmente ale pieței bursiere par dispuse să accepte orice declară administrația americană cu privire la acordurile de pace, cel puțin pentru moment. Marco Rubio a afirmat că va dura câteva zile până la încheierea unui acord. Presa din Asia a raportat că SUA și Iranul sunt aproape de a conveni asupra redeschiderii Strâmtorii Ormuz. Totuși, acest lucru s-ar întâmpla abia la 30 de zile după încheierea unui acord de pace inițial. În cele 30 de zile, Iranul ar curăța strâmtoarea de mine, iar după aceea ar înceta să mai perceapă taxe de tranzit de la petrolierele care traversează această cale navigabilă. Aceasta pare o soluție ingenioasă, care ar putea menține optimismul pieței; cu toate acestea, acordul de pace este punctul sensibil, iar la un moment dat răbdarea investitorilor se va epuiza.

Randamentele obligațiunilor au crescut ușor marți, după ce au scăzut brusc la sfârșitul săptămânii trecute.

BCE se pregătește să majoreze ratele luna viitoare

Este probabil ca perturbările din sectorul materiilor prime să dureze luni de zile, iar acest lucru devine o problemă pentru BCE. Isabel Schnabel, membră germană a BCE, a declarat marți că va vota pentru majorarea ratelor dobânzilor în iunie, chiar dacă se va ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului din Iran. Raționamentul ei este că războiul a durat mult mai mult decât se aștepta, iar prețurile mai mari la energie se răsfrâng asupra economiei Zonei Euro în ansamblu. Piața se așteaptă ca BCE să majoreze ratele de două ori în acest an, după ce a menținut-o neschimbată timp de un an. Banca centrală a dezbătut o majorare luna trecută, iar în prezent există o probabilitate de 90% ca aceasta să aibă loc la ședința BCE de luna viitoare.

Perspectiva unei majorări a ratei nu a stimulat euro, care a scăzut cu 0,3% față de USD în ultima lună și cu peste 1% în ultimele 3 luni. Principalul factor care influențează piața valutară în acest moment este războiul din Orientul Mijlociu și cererea de dolari. Cu toate acestea, perspectiva unei BCE cu o politică monetară restrictivă, care rămâne fermă în fața inflației, mai ales dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului până la ședința de luna viitoare, ar putea declanșa o inversare a tendinței. Dacă EURUSD reușește să depășească pragul de 1,1650 USD, acest lucru deschide calea către creșteri suplimentare, înapoi spre 1,18 USD pe termen lung.

Uber face o ofertă pentru Delivery Hero

Sunt câteva lucruri de urmărit săptămâna aceasta, inclusiv datele privind inflația din SUA de joi și câteva știri despre fuziuni și achiziții de pe cealaltă parte a Atlanticului. Uber a făcut o ofertă indicativă pentru Delivery Hero, compania germană de livrare a mâncării. Prețul acțiunilor sale a crescut cu 10% pe fondul acestei știri, deși ar putea exista mai multe obstacole antitrust de depășit înainte ca tranzacția să poată fi finalizată. Oferta Uber evaluează compania la puțin peste 11 miliarde de euro, iar compania deține deja puțin sub 20% din companie. Prețul acțiunilor este ușor mai ridicat marți, dar s-ar putea să fie nevoie de progrese suplimentare în ceea ce privește tranzacția înainte ca Delivery Hero să se apropie de maximul atins în timpul pandemiei.

Visurile Ferrari privind vehiculele electrice nu au avut succes în rândul investitorilor

Ferrari domină titlurile din presă marți, dar din motive greșite. Lansarea primului său vehicul complet electric nu a avut succes în rândul investitorilor, iar prețul acțiunilor sale a scăzut cu 6% până în această dimineață. Prețul acțiunilor a scăzut cu aproape 9% de la începutul anului, iar calea cea mai ușoară este aceea a pierderilor suplimentare pentru producătorii de mașini de performanță în 2026. Întrebarea este: pentru un preț de bază de 550.000 EUR, sunt clienții dispuși să cheltuiască această sumă pe un vehicul electric, când performanțele acestuia sunt o necunoscută, iar piața sa principală, Orientul Mijlociu, rămâne împotmolită în războiul dintre SUA și Iran? Deocamdată, este greu de văzut cum Ferrari își poate crește prețul acțiunilor, iar noi nu considerăm scăderea de astăzi ca un punct de plecare pentru o redresare.