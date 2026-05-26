Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street continuă să câștige în ciuda tensiunilor dintre SUA și Iran 📈 Micron Technology crește cu 10%

Contractele futures de pe Wall Street înregistrează o ușoară scădere marți, pe fondul evaluării prudente de către investitori a incertitudinii legate de un potențial acord între SUA și Iran, în urma recentelor atacuri americane asupra unor ținte iraniene selectate. În același timp, piețele rămân extrem de sensibile la volatilitatea continuă de pe piața petrolului, prețurile țițeiului înregistrând o creștere de aproape 3 dolari, iar Brentul revenind peste pragul de 96 de dolari pe baril. Investitorii urmăresc, de asemenea, scăderea randamentelor titlurilor de stat și creșterile puternice din sectorul semiconductorilor, conduse de Micron Technology. Între timp, indicii cash au deschis în creștere, Nasdaq 100 și S&P 500 câștigând 1% și, respectiv, 0,5%, chiar dacă contractele futures au înregistrat o ușoară retragere. Donald Trump a declarat că negocierile cu Iranul „decurg bine”, deși a avertizat că SUA ar putea intensifica acțiunile militare dacă discuțiile eșuează.

SUA au confirmat că au efectuat „lovituri de autoapărare” în sudul Iranului, vizând baze de lansare a rachetelor și nave care ar fi încercat să amplaseze mine.

Randamentele titlurilor de stat americane au scăzut odată cu redeschiderea piețelor după sărbătoarea Memorial Day, randamentul la 10 ani coborând sub 4,5%.

Investitorii își reduc așteptările privind reducerile de dobândă ale Fed pe termen scurt, piețele incluzând în prețuri acum o probabilitate de 8,5% pentru o majorare a dobânzii în iulie, în creștere de la doar 0,9% în urmă cu o lună.

Piețele așteaptă datele privind încrederea consumatorilor din SUA ale Conference Board, a căror publicare este programată la 17:00 ora României. Cele mai puternice creșteri se înregistrează în prezent în rândul producătorilor de semiconductori – în special Micron. US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Știri despre companii Sectorul semiconductorilor înregistrează o tendință ascendentă, Qualcomm și Advanced Micro Devices (AMD) înregistrând ambele creșteri de peste 3%, în timp ce Micron Technology a devenit punctul central al atenției pieței. În același timp, sectorul petrolier are o performanță inferioară în raport cu prețurile țițeiului – acțiunile BP au scăzut cu aproape 4% după demiterea neașteptată a președintelui Albert Manifold, pe fondul îngrijorărilor legate de supravegherea guvernanței și standardele de management. Acțiunile Lear Corp. au câștigat 2% după ce TD Cowen a ridicat ratingul acțiunilor de la „Hold” la „Buy”. Banca a argumentat că furnizorul auto este bine poziționat pentru producția de vehicule din America de Nord, care, potrivit analiștilor, ar putea fi mai puternică decât se anticipa anterior. UBS îmbunătățește ratingul Micron Technology – acțiunile cresc Acțiunile Micron Technology înregistrează o creștere puternică în tranzacțiile din presesiune, după ce UBS și-a triplat ținta de preț pentru companie de la 535 USD la 1.625 USD. Aceasta nu este doar o îmbunătățire ciclică legată de creșterea prețurilor DRAM/NAND, ci mai degrabă o teză mai amplă conform căreia piața memoriilor intră într-o fază structural mai favorabilă datorită acordurilor de aprovizionare pe termen lung cu clienții majori. Potrivit UBS, o pondere din ce în ce mai mare din volumele de DDR – în special DDR5 de nivel server – este acum asigurată prin acorduri pe 3–5 ani, cu volume garantate și cadre de prețuri parțial fixe. Pentru Micron, acest lucru s-ar putea traduce printr-o volatilitate mai redusă a câștigurilor, o vizibilitate îmbunătățită a cererii și un profil al marjei mai stabil în ceea ce a fost, istoric, unul dintre cele mai ciclice segmente ale industriei semiconductoarelor.

Este important de menționat că se estimează că hyperscalerii au asigurat deja aproximativ 60-70% din volumele de memorie DDR5 pentru servere la nivel de industrie în cadrul acestor acorduri îmbunătățite. Acest lucru consolidează poziția Micron în segmentul cu cea mai mare valoare al pieței memoriilor, unde cererea este determinată de infrastructura de AI, centrele de date și cerințele crescânde de lățime de bandă.

UBS și-a majorat previziunile privind EPS-ul pentru Micron la 155 USD în 2027, 167 USD în 2028 și 117 USD în 2029. Analiștii se așteaptă ca profitul pe acțiune să rămână cu ușurință peste 100 USD chiar și în cazul unui ciclu descendent moderat al pieței memoriilor în 2029.

Noul obiectiv de preț al UBS implică un potențial de creștere de peste 100% și se bazează pe un raport de aproximativ 15x față de câștigurile viitoare. Banca susține că, având în vedere stabilitatea mai mare a câștigurilor și rolul din ce în ce mai strategic al memoriei în cadrul ecosistemului AI, Micron nu ar mai trebui să se tranzacționeze cu o astfel de reducere de evaluare față de liderii din domeniul semiconductorilor, precum Nvidia. Perspectiva constructivă a fost întărită de Mizuho, care și-a reiterat ratingul „Outperform” și continuă să considere Micron ca una dintre cele mai bune alegeri în domeniul semiconductorilor. Potrivit băncii, memoriile DRAM și NAND rămân tehnologii fundamentale pentru infrastructura AI, cererea urmând să depășească probabil oferta cel puțin până în 2026–2027. Micron (MU.US) Sursa: xStation5

