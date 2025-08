Cafeaua câștigă 3% din cauza tarifelor de 50% impuse Braziliei și a condițiilor meteorologice din Minas Gerais 📈

După o sesiune slabă la sfârșitul săptămânii trecute, contractele futures pe cafea ICE (COFFEE) au început o mișcare ascendentă, urcând la cele mai înalte niveluri din ultima săptămână. Tariful de 50% aplicat importurilor din Brazilia, anunțat de fostul președinte Trump, va include cafeaua și va intra în vigoare la 6 august 2025. Acesta este principalul catalizator al revenirii puternice după recentele scăderi. Un sprijin suplimentar vine din condițiile meteorologice nefavorabile din regiunea cheie de cultivare a cafelei din Brazilia, Minas Gerais Vineri, 1 august, contractele futures pentru Arabica la New York au scăzut cu aproape 4,5% , în principal din cauza apropierii sfârșitului recoltei de cafea din Brazilia — 90% din recolta totală fusese deja culeasă. Piețele au înregistrat o revenire puternică luni, impulsionate de știrile privind tarifele și de extinderea exporturilor de cafea braziliană către China.

Decizia Chinei de a-și deschide piața ar putea servi drept compensare pentru Brazilia și ar putea acționa ca un catalizator bullish pe termen lung . În cazul în care cererea din SUA ar slăbi, aceasta ar putea fi compensată de creșterea exporturilor către Asia. În mod deosebit, China a autorizat 183 de companii braziliene să exporte cafea în această țară în următorii cinci ani.

Această măsură extinde semnificativ accesul Braziliei la una dintre cele mai rapid crescânde (dar încă incipiente) piețe de cafea la nivel mondial. Consumul pe cap de locuitor în China este în prezent de doar 16 cești pe an , comparativ cu media globală de 240 de cești .

Evoluțiile meteorologice rămân, de asemenea, un factor care nu poate fi neglijat. Săptămâna trecută, Minas Gerais a înregistrat doar 31% din precipitațiile normale , iar la sfârșitul lunii iulie au avut loc furtuni severe cu grindină care au afectat aproximativ 1.500 de hectare de plantații de cafea. Deși aceasta reprezintă doar 0,2% din suprafața totală a regiunii , acest lucru a adăugat și mai multă presiune asupra unui lanț de aprovizionare global deja tensionat. Dacă tarifele americane vor fi aplicate, prăjitorii americani ar putea fi obligați să caute surse alternative – Columbia, Africa sau Asia. Problema? Stocuri limitate și aprovizionare restrânsă. Potrivit analiștilor de la Pine Agronegócios, fără un substitut viabil pentru 7-8 milioane de saci de cafea braziliană importată anual de SUA, piața principală a amestecurilor de cafea ar putea suferi perturbări grave. Mai mult, diferența mică între contractele din septembrie și decembrie pe ICE sugerează un interes crescut pentru livrarea imediată. Unii speculează că o parte din stocurile europene certificate ICE ar putea fi redirecționate către piața americană. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Graficul COFFEE (interval orar, zilnic)

Sursa: xStation5

