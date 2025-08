Rezumatul zilei: Wall Street și criptomonedele sub presiune după scăderea indicelui ISM din SUA

Scăderile de astăzi de pe Wall Street și piețele europene au fost determinate de marcarea profiturilor în urma raportului ISM din iulie pentru sectorul serviciilor, care a arătat continuarea presiunilor inflaționiste, cu scăderea comenzilor și a indicilor de ocupare a forței de muncă. Investitorii au fost surprinși să vadă că, prețurile au crescut la cel mai înalt nivel din ultimii aproape trei ani.

Indicatorul ISM pentru sectorul serviciilor în iulie a fost de 50,1, sub așteptările de 51,5 și în scădere față de 50,8 în iunie, în timp ce presiunile asupra prețurilor au crescut de la 67,5 la 69,9. Noile comenzi și ocuparea forței de muncă au scăzut, de asemenea, exporturile și importurile trecând de la expansiune la recesiune, indicând impactul tensiunilor tarifare asupra comerțului.

Contractele pe US100 pierd aproape 0,6%, testând niveluri în jurul valorii de 23.200 de puncte, iar scăderi similare se înregistrează pe piața criptomonedelor și la acțiunile companiilor americane mai mici. Corecția survine în ciuda rezultatelor trimestriale bune ale marilor companii de tehnologie, dar este de mică amploare pentru moment.

Fed ar putea rămâne reticentă în a relaxa politica monetară, în ciuda riscurilor generate de o piață a muncii mai slabă și de indicatorii ISM slabi din sectorul manufacturier și al serviciilor, care încep încet să eclipseze presiunile crescute asupra prețurilor.

Deficitul comercial al SUA în iunie a fost mai mic decât se aștepta și semnificativ mai mic decât în luna precedentă. Balanța comercială a SUA în iunie s-a ridicat la -60,2 miliarde USD, față de o estimare de -61 miliarde USD, și a fost semnificativ mai mică decât cea de -71,5 miliarde USD din mai.

În ciuda scăderii indicelui, putem găsi încă câteva companii care se descurcă excepțional de bine. Una dintre acestea este Palantir, unde prețul acțiunilor a crescut cu aproape 7% în contextul unor rezultate trimestriale mai bune decât se aștepta. Acțiunile Heico au scăzut semnificativ, retrăgându-se din zona maximelor istorice de 340 USD pe acțiune, cu o scădere de peste 6%.

Valoarea rupiei indiene față de dolarul american a scăzut după ce Donald Trump a ținut un discurs în care a amenințat că va majora semnificativ tarifele la exporturile indiene din cauza importurilor continue de petrol rusesc. Se preconizează că tarifele vor intra în vigoare în termen de 24 de ore.

Președintele american Trump a abordat negocierile comerciale în curs cu China, afirmând că președintele chinez Xi Jinping a solicitat o întâlnire față în față. Trump a declarat că se va întâlni cu Xi înainte de sfârșitul anului dacă se va ajunge la un acord comercial și a subliniat: „Suntem foarte aproape de un acord”.

Trump a anunțat, de asemenea, mai multe noi măsuri comerciale. El a anunțat că SUA vor impune inițial un tarif redus asupra produselor farmaceutice, care va crește la 150% sau chiar 250% după un an. El a adăugat că va anunța măsuri suplimentare privind semiconductorii și circuitele integrate în săptămâna viitoare.

Pe piața valutară globală, lira sterlină și dolarul australian au înregistrat astăzi cele mai bune performanțe. Cu toate acestea, yenul japonez a fost supus unei presiuni descendente accentuate.

Scăderea cotațiilor principalilor indici a determinat o evoluție mai bună a metalelor prețioase. Prețul argintului a crescut astăzi cu aproape 1,23%, în timp ce aurul a înregistrat o creștere de 0,23%.

Contractele futures pe cafea inversează scăderea de săptămâna trecută și înregistrează o creștere de aproape 3% datorită tarifelor de 50% impuse de SUA asupra Braziliei, care vor viza cafeaua, și a condițiilor meteorologice nefavorabile din Minas Gerais.

Ieșirile de capital de pe piața bursieră alimentează și criptomonedele. Prețurile Ethereum au scăzut astăzi cu 3%, în timp ce prețurile Bitcoin au scăzut cu 1,5%.

Rusia a declarat că va lua în considerare suspendarea operațiunilor militare în spațiul aerian în războiul cu Ucraina, în urma eforturilor de pace ale lui Donald Trump.

