Cafeaua înregistrează o creștere de 2,5% pe fondul scăderii stocurilor ICE📈

Contractele futures pe cafeaua Arabica (COFFEE) pe ICE se tranzacționează astăzi cu aproape 2,5% mai mult, ceea ce le face să fie cea mai performantă marfă agricolă. Principalul factor al acestei creșteri este scăderea semnificativă a stocurilor de cafea la Intercontinental Exchange (ICE). Această scădere bruscă a stocurilor ICE este alimentată în parte de tariful de 50% aplicat de SUA importurilor din Brazilia , care restrânge piața cafelei. Conform datelor ICE, stocurile de cafea au scăzut la cel mai mic nivel din ultimele 17,5 luni , situându-se la 601.717 saci marți, 23 septembrie . O scădere a fost înregistrată și în cazul cafelei Robusta, stocurile atingând cel mai mic nivel din ultimele două luni .

Pe termen scurt, creșterea prețului cafelei s-a extins și la Robusta , determinată de prognozele de ploi abundente în zona centrală a Vietnamului , care se așteaptă să dureze până la sfârșitul lunii și care ar putea afecta boabele aflate în faza finală de dezvoltare înainte de recoltare.

Pe de altă parte, agenția meteorologică braziliană Somar Meteorologia a raportat că ploile din Minas Gerais vor continua pe tot parcursul săptămânii. În cazul în care aceste ploi vor persista mai mult timp, prețurile Arabica ar putea întâmpina rezistență tehnică , în ciuda scăderii stocurilor ICE. Săptămâna trecută, contractele futures pe cafea au scăzut la minimele lunare, pe fondul prognozelor de creștere a precipitațiilor în regiunea cheie Minas Gerais din Brazilia. Cu toate acestea, ultimele date ICE au reaprins interesul de cumpărare și cererea speculativă pentru cafea. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Grafic CAFEA (interval D1) Din punct de vedere tehnic, prețurile au depășit EMA pe 50 de zile pe graficul zilnic, după ce au testat recent EMA pe 200 de zile (linia roșie), în urma unei scăderi accentuate din zona 420 - 350. Prețul a depășit acum retragerea Fibonacci de 61,8% a valului descendent care a început la începutul acestui an, cu un test de aprovizionare potențial important în apropierea zonei 390. Sursa: xStation 5 Raportul CFTC privind angajamentele traderilor (CoT) Ultimul raport CFTC privind piața cafelei (din 16 septembrie) a evidențiat diferențe notabile în poziționarea dintre marii speculatori (fonduri gestionate) și comercianți (producători, exportatori, procesatori). Comercianți: Dețin mai multe poziții short ( 76.352 contracte ) decât poziții long ( 41.032 contracte ).

Aceasta este o configurație clasică , în care producătorii și comercianții acoperă vânzările viitoare ale recoltei.

Poziționarea netă este puternic pe partea short , reflectând acoperirea împotriva potențialelor scăderi de preț. Fonduri gestionate: Dețin 50.407 contracte long față de doar 9.246 contracte short .

În plus, 23.530 de contracte sunt listate ca „spreading” (strategii neutre).

Poziționarea netă rămâne puternic lungă , cu un raport de aproximativ 5:1 long față de short .

În comparație cu săptămâna precedentă, fondurile gestionate și-au mărit pozițiile long cu +1.731 contracte . În rezumat: Comercianții joacă defensiv, folosind prețuri mai mari pentru a se proteja împotriva riscurilor de scădere a prețurilor — un comportament normal pentru producători.

Fondurile speculative se așteaptă în mod clar la creșteri suplimentare ale prețurilor, menținând o tendință puternică de lungă durată. Cu toate acestea, dacă producătorii continuă acoperirea agresivă, aceasta ar putea submina bazele pentru viitoare creșteri bruște. Sursa: CFTC

