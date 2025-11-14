3 piețe de urmărit săptămâna viitoare (14.11.2025)

Reluarea activității guvernului înseamnă revenirea la publicarea datelor macroeconomice. Potrivit membrilor administrației Trump, unele dintre rapoartele întârziate ar putea fi publicate în săptămâna viitoare. În același timp, redeschiderea guvernului nu a redus incertitudinea pieței, care afectează Bitcoin și susține prețurile aurului. Din acest motiv, va fi util să urmărim US100, GOLD și BITCOIN. US100 Miercuri, 12 noiembrie, guvernul SUA a pus oficial capăt celei mai lungi perioade de blocaj din istorie. Potrivit lui Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Național al SUA, biroul de statistică (BLS) va publica datele amânate privind piața muncii, deși într-un cadru limitat. Raportul pentru luna septembrie a fost deja pregătit și ar putea fi publicat în această săptămână. Publicarea datelor întârziate coincide cu prima corecție mai profundă a indicilor și a acțiunilor din sectorul tehnologic din aprilie. Unul dintre motivele corecției este scăderea așteptărilor privind reducerea ratei dobânzii la ședința Fed din decembrie. Rapoartele întârziate privind piața muncii ar putea schimba această perspectivă, motiv pentru care va fi util să monitorizăm indicele US100 în zilele următoare. AUR Prețurile aurului se apropie din nou în liniște de maximul istoric, aproape de 4.360 USD pe uncie. Incertitudinea pieței globale rămâne ridicată, iar cererea nu scade. Interesant este că entuziasmul investitorilor de retail s-a răcit, ceea ce se poate observa, de exemplu, în numărul de căutări pe Google. Bitcoin Criptomonedele se confruntă cu o criză pe termen scurt, determinată de vânzările masive de pe piața bursieră americană și de expunerea redusă a investitorilor pe termen lung. În ultima lună, investitorii pe termen lung (care dețin investiții de mai mult de jumătate de an) au vândut în total peste 850.000 de bitcoini. Prețul BTC a coborât a cel mai redus nivel de la începutul lunii mai 2025, iar piața se confruntă cu o teamă extremă comparabilă cu piețele bear anterioare. Pe de altă parte, există încă multe evoluții potențial pozitive la orizont. Redeschiderea guvernului înseamnă, de asemenea, continuarea lucrărilor la legislația care reglementează piața. Volatilitatea nu va scădea cu siguranță în zilele următoare, motiv pentru care va merita să monitorizăm Bitcoin și alte criptomonede.

