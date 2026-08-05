Deschiderea sesiunii din SUA: AMD și SpaceX nu au reușit să impresioneze, dar piața în ansamblu rămâne rezistentă

Începutul sesiunii de astăzi de pe Wall Street se desfășoară într-o notă relativ pozitivă. Principalii indici americani înregistrează o ușoară creștere, prelungind revenirea recentă și apetitul reînnoit pentru risc. Sentimentul pieței continuă să fie susținut în principal de atenuarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și de scăderea prețurilor petrolului, care au redus îngrijorările legate de o nouă creștere a presiunilor inflaționiste.

Sectorul tehnologic înregistrează astăzi o performanță ceva mai slabă, în urma reacției pieței la rezultatele financiare ale AMD și SpaceX. Ambele companii au prezentat rezultate solide, dar, în contextul actual, simpla depășire a așteptărilor nu este întotdeauna suficientă pentru a susține o reacție pozitivă a pieței bursiere. În cazul AMD, investitorii s-au concentrat pe așteptările extrem de ridicate legate de segmentul AI, în timp ce, în cazul SpaceX, principala preocupare a fost nivelul crescut al cheltuielilor de investiții legate de dezvoltarea infrastructurii. Acest lucru evidențiază faptul că, având în vedere evaluările actuale, investitorii privesc din ce în ce mai mult dincolo de creșterea veniturilor și acordă o atenție sporită eficienței capitalului și profitabilității viitoare.

Datele macroeconomice de astăzi au oferit, de asemenea, o imagine mixtă a economiei SUA. Raportul ADP a arătat o creștere a ocupării forței de muncă în sectorul privat de 44.000 de locuri de muncă, semnificativ sub așteptările pieței. Deși acesta este doar un indicator al condițiilor de pe piața muncii, el indică o răcire treptată după o perioadă de creștere foarte puternică a ocupării forței de muncă.

În același timp, sectorul serviciilor rămâne rezistent. Indicatorul PMI ISM pentru sectorul serviciilor a crescut la 54,1 puncte în iulie, rămânând peste pragul de 50 de puncte care indică expansiune. Datele sugerează că cea mai mare parte a economiei SUA continuă să crească într-un ritm stabil, deși companiile continuă să sublinieze presiunea exercitată de costurile de finanțare, inflație și prețurile la energie, care au fost anterior ridicate.

Prin urmare, setul de date de astăzi nu oferă o imagine clară. Pe de o parte, piața muncii începe să dea semne de moderare, în timp ce, pe de altă parte, sectorul serviciilor rămâne relativ puternic. Deocamdată, Wall Street interpretează datele mai slabe privind piața muncii mai degrabă ca un potențial factor de susținere a viitoarei politici a Rezervei Federale decât ca o preocupare semnificativă legată de slăbiciunea economică. Ca urmare, indicii principali se mențin astăzi pe teritoriu pozitiv, în ciuda unor presiuni asupra acțiunilor din sectorul tehnologic în urma publicării rezultatelor financiare.

Sursa: XTB Research

Contractele futures pe indicele S&P 500 (US500) înregistrează astăzi creșteri, susținute de rezultatele trimestriale solide ale companiilor de pe Wall Street, care, în majoritatea cazurilor, continuă să demonstreze reziliența sectorului corporativ american. Sectorul tehnologic rămâne un motor cheie, rezultatele companiilor majore din domeniul inteligenței artificiale și al transformării digitale evidențiind cererea susținută și puterea acestui segment de piață. În ciuda unor dezamăgiri izolate și a reacțiilor mai prudente ale investitorilor la anumite rapoarte de rezultate, actuala perioadă de raportare a rezultatelor rămâne unul dintre principalii factori care susțin sentimentul pozitiv de pe Wall Street. Investitorii se concentrează din nou pe fundamentele companiilor și pe perspectivele de creștere pe termen lung, ceea ce permite indicilor majori să se mențină aproape de maximele istorice. Sursă: xStation5

Știri despre companii

AMD (AMD.US) - acțiunile rămân sub presiune astăzi, în ciuda faptului că această companie a raportat rezultate trimestriale relativ solide, care au depășit așteptările pieței. Veniturile au atins un nivel record de 11,54 miliarde de dolari, comparativ cu previziunile de aproximativ 11,3 miliarde de dolari, în timp ce profitul pe acțiune ajustat (EPS) s-a situat la 1,66 dolari. Cu toate acestea, investitorii au considerat că așteptările pentru segmentul de inteligență artificială (AI) erau deja extrem de ridicate, iar piața se aștepta la o performanță și mai puternică și la semne mai clare că AMD își consolidează poziția în competiția cu Nvidia.

Acțiunile SpaceX (SPCX.US) au înregistrat astăzi o scădere de aproximativ 6% în urma publicării primului raport financiar al companiei, în ciuda faptului că veniturile au depășit semnificativ așteptările pieței. Compania a generat venituri de 7,8 miliarde de dolari, comparativ cu previziunile de aproximativ 6,9 miliarde de dolari, dar investitorii s-au arătat îngrijorați de amploarea cheltuielilor legate de dezvoltarea infrastructurii și de pierderea netă raportată de 541 de milioane de dolari. Piața se aștepta nu doar la o creștere puternică a veniturilor, ci și la o îmbunătățire suplimentară a profitabilității, ceea ce înseamnă că rezultatele solide s-au dovedit insuficiente, având în vedere așteptările foarte ridicate legate de companie.

Arista Networks (ANET.US) înregistrează astăzi o creștere puternică a acțiunilor, după ce compania a raportat rezultate trimestriale foarte solide, care au depășit așteptările pieței. Veniturile s-au situat la aproximativ 3,04 miliarde de dolari, față de previziunile de 2,83 miliarde de dolari, în timp ce profitul ajustat pe acțiune a ajuns la 1,02 dolari, comparativ cu așteptările de 0,89 dolari. Compania și-a menținut, de asemenea, o perspectivă optimistă, subliniind cererea puternică și continuă pentru infrastructura de rețea utilizată în centrele de date dedicate inteligenței artificiale. Investitorii au interpretat rezultatele ca o confirmare a faptului că boom-ul inteligenței artificiale aduce beneficii nu doar producătorilor de cipuri, ci și companiilor care furnizează infrastructura esențială necesară pentru extinderea acestei piețe.

Acțiunile Eli Lilly (LLY.US) înregistrează astăzi o creștere, după ce compania a raportat rezultate trimestriale care au depășit așteptările analiștilor. Compania a beneficiat de cererea puternică pentru terapiile cu GLP-1 utilizate în tratamentul diabetului și al obezității, în timp ce evoluțiile pozitive legate de noul său medicament pentru slăbit, Foundayo, au oferit un impuls suplimentar investitorilor. Rezultatele evidențiază încă o dată avantajul companiei Eli Lilly față de principalul său concurent, Novo Nordisk, pe piața în rapidă creștere a tratamentelor pentru obezitate.

Acțiunile Shopify (SHOP.US) înregistrează astăzi o creștere impresionantă de aproape 22%, în urma publicării rezultatelor trimestriale care au depășit semnificativ așteptările pieței. Veniturile au crescut cu peste 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 3,58 miliarde de dolari, depășind previziunile analiștilor cu aproximativ 140 de milioane de dolari, în timp ce volumul brut al mărfurilor de pe platformă a crescut la 115,6 miliarde de dolari. Performanța solidă a fost determinată de creșterea continuă a numărului de comercianți, de volumele mai mari de tranzacții și de rentabilitatea îmbunătățită, ceea ce a ajutat compania să-și majoreze profitul net la 1,5 miliarde de dolari