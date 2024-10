Calendar economic: Datele privind inflația din Franța, producția industrială din Zona Euro și datele privind sentimentul consumatorilor din SUA în centrul atenției

Sesiunea de astăzi va fi influențată de o serie de date economice, de discursurile membrilor băncilor centrale și de incertitudinile existente pe piață. Investitorii vor urmări îndeaproape datele privind inflația din Franța, cifrele privind producția industrială din Zona Euro și raportul Universității din Michigan privind sentimentul consumatorilor din SUA. În plus, datele economice din China, publicate în cursul zilei, ar putea oferi informații despre a doua cea mai mare economie a lumii. Participanții la piață vor fi, de asemenea, atenți la orice comentarii din partea oficialilor BCE Rehn și Lagarde, care au programate astăzi discursuri. Decizia privind rata dobânzii din Rusia este, de asemenea, în agenda zilei, rata actuală fiind de 18,00%. Calendar macroeconomic detaliat : Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil 09:45 ora României - Franța, Date privind inflația pentru luna august: HICP (Final): Prognoză 2,2% YoY Anterior 2,7% YoY

CPI (MoM): Prognoză 0,6% Anterior 0,2%

CPI (YoY): Prognoză 1,9% Anterior 2,3% 12:00 ora României - Zona Euro, Producția industrială pentru luna iulie: (YoY) Prognoză: -2,3%; Anterior: -3,9%

(MoM) Prognoză: -0,3%; Anterior: -0,1% 13:00 ora României - Zona Euro, Reuniunea ECOFIN 14:00 ora României - Zona Euro, Reuniunea Eurogrup 14:00 ora României - China, date economice pentru luna august: Creșterea împrumuturilor restante: Prognoză: 8,6% YoY; Anterior: 8,7% YoY M2

Masa monetară: Prognoză 6,2% YoY; Anterior 6,3% YoY

Credite noi: Prognoză 810,0 miliarde; Anterior 260,0 miliatde

Finanțarea socială totală: Prognoză 2,950.0 miliarde; Anterior 770,0 miliarde 15:30 ora României - SUA și Canada, date economice: Indicele prețurilor de export din SUA (MoM): Prognoză -0,2%; Anterior 0,7%

Indicele prețurilor de import din SUA (MoM): Prognoză -0,2%; Anterior 0,1%

Vânzări cu ridicata din Canada (MoM): Prognoză -1,1%; Anterior -0,6%

Rata de utilizare a capacității din Canada(Q2): Prognoză 78,8%; Anterior 78,5% 17:00 ora României - SUA, indicatorul privind sentimentul consumatorilor publicat de Universitatea din Michigan (Preliminar): Sentimentul consumatorilor: Prognoză 68,5; Anterior 67,9

Condiții actuale: Prognoză 61,6; Precedentă 61,3

Așteptări: Prognoză 72,2; Anterior 72,1

Așteptări privind inflația pe un an: Prognoză 2,8%; precedentă 2,8%

Așteptări privind inflația pe 5 ani: Prognoză 3,0%; Anterior 3,0% 21:00 ora României - SUA, raportul Baker Hughes privind numărul de platforme active Discursuri ale bancherilor centrali 11:30 ora României - BCE, Rehn

12:30 ora României - BCE, președintele Lagarde

