Calendar economic: Discursurile bancherilor centrali; rezultate trimestriale ale Ferrari, AMD și Pfizer (04.11.2025)

Aspecte esențiale Banca Centrală a Australiei a menținut rata dobânzii la 3,6%, în conformitate cu așteptările.

Contractele futures sugerează o deschidere în scădere — cotațiile EU50 au scăzut cu 0,8% după ușoare creșteri ieri.

Piețele bursiere asiatice au deschis în mare parte în scădere, în urma sentimentului mixt de pe Wall Street, deși sectorul tehnologic a continuat să înregistreze performanțe mai bune. Indicele Nikkei din Japonia a pierdut aproximativ 0,36%, Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu 1,6%, iar Shanghai Composite a scăzut cu 0,19%. În Hong Kong, însă, Hang Seng a câștigat 0,2%. În ciuda optimismului legat de creșterea sectorului tehnologiei bazate pe inteligența artificială, investitorii rămân precauți în ceea ce privește creșterea valorilor și semnalele din partea Fed cu privire la politica monetară. Banca Centrală a Australiei a menținut rata dobânzii la 3,6%, în conformitate cu așteptările, subliniind că o parte din creșterea inflației din al treilea trimestru a fost temporară. Pe piețele europene, contractele futures sugerează o deschidere în scădere — contractele futures Euro Stoxx 50 au scăzut cu 0,8% după ușoare creșteri luni. Indicele valutar DXY rămâne stabil, monedele de la Antipozi, în special AUD, pierzând teren după decizia RBA. Yenul japonez are o performanță mai bună, susținut de cererea de active refugiu și de intervențiile verbale. Evenimentele de astăzi din calendarul macroeconomic includ conferința de presă a cancelarului britanic Reeves, care va anunța o posibilă încălcare a promisiunii de a nu majora impozitul pe venit, date din Canada și Noua Zeelandă, discursuri importante ale bancherilor centrali și rezultate trimestriale ale companiilor precum Phillips, Evonik, Ferrari, BP, AMD, Supermicro, Marathon, Pfizer și Uber, care vor fi importante pentru evoluția viitoare a pieței. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei: 09:40 ora României, Zona euro - Discursul președintelui BCE, Christine Lagarde 10:00 ora României, Spania - Date privind piața muncii pentru luna octombrie: Variația ratei șomajului în Spania: prognoză 5,2K; anterior -4,8K; 10:00 ora României, Noua Zeelandă - Raportul RBNZ privind stabilitatea financiară 12:00 ora României, Zona Euro - Discursul președintelui BCE, Christine Lagarde 13:35 ora României, Statele Unite - Discursul doamnei Michelle Bowman, FOMC 15:30 ora României, Canada - Balanța comercială pentru luna septembrie: Valoarea exporturilor: anterior 60,58 miliarde;

Valoarea importurilor: anterior 66,91 miliarde;

Balanța comercială: anterior -6,32 miliarde; 23:30 ora României, Statele Unite - Raport EIA: Raport săptămânal API privind stocurile de țiței: anterior -4.000 milioane; 23:45 ora României, Noua Zeelandă - Date privind piața muncii în Q3 (costuri cu forța de muncă, variația ocupării forței de muncă, rata șomajului) 00:00 ora României, Noua Zeelandă - Discursul guvernatorului RBNZ, Orr

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."