Calendar economic: În centrul atenției se află încrederea consumatorilor din SUA și discursurile membrilor Fed (26.06.2026)

Calendarul macroeconomic de vineri este relativ gol, iar volumul tranzacțiilor ar putea scădea semnificativ, pe măsură ce piața încheie o săptămână marcată de scăderi dinamice, în timp ce investitorii analizează datele de ieri privind inflația PCE și comentariile cu ton dur ale membrilor Fed. Ședința de astăzi se va desfășura fără date „de greutate”. Singurele publicări programate pentru astăzi sunt indicele de încredere a consumatorilor și așteptările privind inflația ale Universității din Michigan, alături de discursurile altor membri ai Fed — Williams și Kashkari. Pe lângă indicii bursieri, perechea EURUSD ar trebui să se afle, de asemenea, în centrul atenției, după ce a scăzut sub nivelul de suport cheie de la 1,14 la sfârșitul săptămânii. Publicări cheie din sesiunea asiatică Japonia: Valoarea IPC de bază din iunie pentru regiunea Tokyo s-a situat la 1,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Deși rezultatul a fost pe deplin în concordanță cu consensul pieței (1,6% față de aceeași perioadă a anului trecut), acesta indică o accelerare clară a dinamicii prețurilor comparativ cu luna precedentă (1,3% față de aceeași perioadă a anului trecut). Acest lucru menține presiunea asupra Băncii Japoniei în ceea ce privește noi majorări ale ratei dobânzii.

Noua Zeelandă și SUA: Sesiunea de peste noapte a adus, de asemenea, discursuri ale reprezentanților băncilor centrale — președinta RBNZ, Breman, și membrul FOMC, Goolsbee — care au influențat sentimentul de dimineață în ceea ce privește perechile valutare legate de USD și NZD. Calendar macroeconomic 09:00 Norvegia - Vânzări cu amănuntul, excl. autovehicule, ajustate sezonier (lunar) (mai). Valorile reale: -2,1% | Anterior: 0,3%

09:00 Suedia - PPI (an/an) (mai). Valorile reale: 6,6% | Anterior: 4,7%

10:00 Suedia - Indicele încrederii consumatorilor (iunie). Anterior: 92,4

10:00 Suedia - Indicele încrederii în sectorul manufacturier (iunie). Anterior: 100,5

10:00 Slovacia - PPI (anual) (mai). Anterior: 2,6%

11:30 Germania - Discurs al președintelui Bundesbank, Joachim Nagel

15:30 SUA - Balanța comercială cu bunuri (mai). Consens: -85,1 mld USD | Anterior: -82,4 mld USD

17:00 SUA - Indicele de încredere a consumatorilor al Universității din Michigan (iunie). Consens: 50 | Valoare anterioară: 44,8

17:00 SUA - Așteptările privind inflația pe termen scurt (iunie). Consens: 4,6% | Valoare anterioară: 4,8%

17:00 SUA - Așteptările privind inflația pe termen lung (iunie). Consens: 3,4% | Valoare anterioară: 3,9%

17:30 SUA - Discurs al președintelui Fed din New York, John Williams

18:30 SUA - Discurs al președintelui Fed din Minneapolis, Neel Kashkari 3 piețe de urmărit astăzi EURUSD – Această pereche valutară majoră va fi influențată în totalitate de datele economice din SUA care vor fi publicate în această după-amiază. Valoarea indicelui Universității din Michigan pentru luna iunie (consens: 50) și, mai ales, subcomponentele referitoare la așteptările americanilor privind inflația pe termen scurt și lung vor fi cruciale pentru traiectoria dolarului. O volatilitate sporită înainte de weekend ar putea fi declanșată de tonurile „hawkish” sau „dovish” din discursurile viitoare ale reprezentanților Fed, Williams și Kashkari. Petrolul Brent (OIL) – Prețurile materiilor prime se apropie de nivelurile locale de rezistență din cauza situației geopolitice tensionate din Orientul Mijlociu. La ora 20:00, investitorii vor primi raportul săptămânal Baker Hughes privind numărul de platforme de foraj din SUA (consensul se așteaptă la o ușoară creștere la 436). Orice scădere a activității de foraj din SUA ar putea oferi un pretext pentru o revenire a prețurilor înainte de încheierea săptămânii.Nasdaq 100 (US100) – Contractele futures pe indicele tehnologic american au intrat din nou sub presiune în urma unei vânzări masive a acțiunilor Apple și a anunțului făcut de Microsoft privind majorările de preț la XBOX, ca urmare a creșterii costurilor componentelor. Pe lângă îngrijorările legate de „AI Trade”, Nasdaq ar putea fi afectat și mai mult de mesajele de natură „hawkish” din partea Fed.

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