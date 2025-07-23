Calendar economic: Piața imobiliară și raportul EIA, dar comerțul rămâne în centrul atenției (23.07.2025)

Sesiunea de astăzi este săracă în date macroeconomice, atenția pieței rămânând aproape în totalitate concentrată asupra evoluțiilor legate de comerț și asupra rezultatelor financiare ale marilor companii din sectorul tehnologic (Tesla și Alphabet). După anunțarea unui acord comercial important între Japonia și SUA, optimismul s-a răspândit pe piețe datorită condițiilor mai blânde acceptate în cele din urmă de Trump. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cu toate acestea, odată cu diminuarea incertitudinii comerciale, se preconizează că problemele interne din Japonia, precum noul echilibru de putere în parlament și politica băncii centrale, vor reveni în centrul atenției piețelor. Acordul cu Japonia mută atenția către negocierile dintre UE și SUA. Trump a calificat blocul european drept unul dintre cei mai duri negociatori, iar tarifele de 30% care se profilează au încurajat deja discuții despre utilizarea pentru prima dată a Instrumentului împotriva constrângerii al UE (ACI). În America de Nord, sunt așteptate date din piețele imobiliare din SUA și Canada precum și raportul EIA privind materiile prime energetice. Calendarul economic pentru astăzi 11:00 ora României - Polonia – Date privind piața muncii din iunie: Rata șomajului: prognoză 5,1%; anterior 5,0%

12:30 ora României - Germania – Licitație de obligațiuni de stat germane pe 10 ani (Bund): Anterior: 2,630%

15:30 ora României - Canada – Indicele prețurilor locuințelor noi pentru iunie: Previziune: 0,0% MoM; anterior: -0,2% MoM

17:00 ora României - Statele Unite – Vânzări de locuințe existente pentru iunie: Previziune: 4,00 milioane; anterior: 4,03 milioane

17:00 ora României - Statele Unite – Vânzări de locuințe existente (MoM) pentru luna iunie: Anterior: 0,8% MoM

17:30 ora României - Statele Unite – Raport EIA: Stocuri de petrol pentru încălzire: anterior -0,846 milioane Producția de benzină: anterior -0,815 milioane Prețurile săptămânale ale distilatelor EIA: anterior 4,173 milioane Producția de combustibil distilat: anterior -0,109 milioane Producția rafinăriei de țiței: anterior -0,157 milioane Importurile de țiței: anterior -0,395 milioane Ratele săptămânale de utilizare a rafinăriilor: anterior -0,8% Stocuri de țiței: previziuni -1,400 milioane; anterior -3,859 milioane Stocuri de țiței la Cushing: anterior 0,213 milioane Stocuri de benzină: anterior 3,399 milioane

20:00 ora României - Statele Unite – Licitație de obligațiuni pe 20 de ani: Anterior: 4,942%



