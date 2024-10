Calendar economic: Raportul CPI din SUA pentru luna septembrie în centrul atenției pieței 🗽

Contractele futures pe indicii europeni indică o deschidere în creștere, susținută de o revenire a pieței bursiere chineze

Contractele pe indicii americani câștigă, după ce S&P 500 a atins ieri un maxim istoric, pentru a 44-a oară în acest an

Inflația CPI din SUA pentru luna septembrie (15:30 ora României) este în centrul atenției pe Wall Street; piața speră la 2,3% YoY (minimul din 2021) Investitorii așteaptă astăzi cel mai important raport macro al săptămânii, inflația CPI din SUA. În date, investitorii vor dori să găsească confirmarea faptului că, deși datele macro recente au depășit previziunile, inflația este într-adevăr în scădere, iar Fed are dreptate când afirmă că traiectoria descendentă va continua până când rata va atinge ținta de 2%. Pe de altă parte, o creștere surprinzătoare peste previziuni ar putea îngrijora Wall Street și ar sugera că Fed va trebui cu adevărat să „coboare” de la discursul său ultra dovish de până de curând. O citire conformă sau sub previziuni ar putea slăbi dolarul și ar susține impulsul ascendent de pe Wall Street, care se tranzacționează aproape de maxime istorice. Piața se așteaptă, de asemenea, la o creștere foarte modestă a cererilor de șomaj. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Piețele de acțiuni au fost susținute astăzi de stimulentele din China, unde Banca Populară a Chinei a anunțat cumpărarea de obligațiuni ca o altă modalitate de a stimula cererea, deschizând în același timp linii swap pentru instituțiile financiare, asigurători și fonduri mutuale. Un alt factor favorabil creșterii care a influențat astăzi piețele bursiere este performanța foarte puternică a celui mai mare producător de semiconductori din lume, TSMC (TSM.US) din Taiwan. Datorită cipurilor cu inteligență artificială, vânzările din septembrie au crescut cu 39% față de anul precedent, iar pentru întregul trimestru al treilea cu 13% față de trimestru, depășind intervalul superior al previziunilor companiei, care se aștepta la o creștere trimestrială de 8-12%. Calendar economic 09:00 ora României - Inflația CPI din Norvegia: 3% YoY vs 3,2% prognozat și 2,3% anterior (0,3% MoM vs 0,5% prognozat și -0,9% anterior) 11:00 ora României - Producția industrială din Italia: 0,2% MoM previzionat vs -0,9% anterior 15:30 ora României - Inflația CPI din SUA: previziuni de 2,3% YoY vs 2,5% anterior (previziuni de 0,1% MoM vs 0,2% anterior) Inflația core CPI: 3,2% YoY previziuni vs 3,2% anterior (0,2% MoM previzionat vs 0,3% anterior) 15:30 ora României - Cereri de șomaj din SUA: 230 mii previzionat vs 226 mii anterior Cereri de șomaj în continuare: 1,83 milioane vs 1,826 milioane anterior 17:30 ora României - Modificarea stocurilor de gaze din SUA conform EIA: 76 miliarde de picioare cubice (bcf) vs 55 bcf anterior Discursurile bancherilor centrali 16:15 ora României - Fed, Cook

17:30 ora României - Fed, Barkin

18:00 ora României - Fed, Williams

