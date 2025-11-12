Calendar economic: Toate privirile sunt îndreptate către votul Camerei Reprezentanților din SUA privind proiectul de lege privind finanțarea federală (12.11.2025)

Camera Reprezentanților din SUA va vota proiectul de lege al Senatului care ar finanța agențiile federale până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, punând potențial capăt blocajului guvernului, care a atins o durată record.

Camera Reprezentanților din SUA va vota proiectul de lege al Senatului care ar finanța agențiile federale până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, punând potențial capăt blocajului guvernului, care a atins o durată record.

Camera Reprezentanților din SUA va vota proiectul de lege al Senatului care ar finanța agențiile federale până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, punând potențial capăt blocajului guvernului, care a atins o durată record.

Camera Reprezentanților din SUA va vota proiectul de lege al Senatului care ar finanța agențiile federale până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, punând potențial capăt blocajului guvernului, care a atins o durată record.

Camera Reprezentanților din SUA va vota proiectul de lege al Senatului care ar finanța agențiile federale până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, punând potențial capăt blocajului guvernului, care a atins o durată record.

Camera Reprezentanților din SUA va vota proiectul de lege al Senatului care ar finanța agențiile federale până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, punând potențial capăt blocajului guvernului, care a atins o durată record.

Aspecte esențiale Camera Reprezentanților din SUA va vota proiectul de lege al Senatului care ar finanța agențiile federale până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, punând potențial capăt blocajului guvernului, care a atins o durată record.

Comentariile membrilor Fed și BCE vor fi principalii factori care vor influența cursul EURUSD.

Rapoartele OPEC și API sunt așteptate să stimuleze volatilitatea pieței petrolului.

Sesiunea de astăzi se preconizează a fi relativ liniștită în ceea ce privește publicarea datelor macroeconomice importante, atenția investitorilor fiind concentrată asupra votului Camerei Reprezentanților din SUA privind proiectul de lege privind cheltuielile federale adoptat de Senat, care ar putea pune capăt închiderii guvernului care durează de peste 40 de zile. Mulți democrați s-au angajat deja să blocheze proiectul de lege, considerând că promisiunea de a „reanaliza” reforma sistemului de sănătate în decembrie este insuficientă. Primul vot ar trebui să înceapă în jurul orei 23:00 ora României. Din perspectivă macroeconomică, cele mai importante evenimente vor fi discursurile membrilor Fed și BCE, relevante în special pentru volatilitatea EURUSD. Așteptările privind o reducere a ratei dobânzii în SUA în decembrie revin încet, datele recente ADP arătând o scădere medie săptămânală a locurilor de muncă de aproximativ 11.000 în ultimele patru săptămâni. Pentru piața petrolului, evenimentele cheie vor fi publicarea raportului OPEC și a datelor API privind stocurile de țiței din SUA. Pe Wall Street, vor fi publicate rezultatele financiare ale Cisco Systems, Tencent Music Entertainment și Circle Internet, în timp ce în Europa au apărut deja rapoartele Bayer și Infineon. Calendarul economic pentru astăzi: 09:00 ora României – Germania: date privind inflația din octombrie: HICP YoY: real 2,3%; prognoză 2,3%; anterior 2,4%

HICP MoM: real 0,3%; prognoză 0,3%; anterior 0,2%

CPI YoY: real 2,3%; prognoză 2,3%; anterior 2,4%

CPI MoM: real 0,3%; prognoză 0,3%; anterior 0,2% 10:30 ora României – China: Finanțarea socială totală în octombrie prognoză 1.230,0 miliarde; anterior 3.530,0 miliarde 10:30 ora României – China: Masa monetară M2 (anual) prognoză 8,1%; anterior 8,4% 10:30 ora României – China: Împrumuturi noi (octombrie) prognoză 460,0 miliarde; anterior 1.290,0 miliarde 10:30 ora României – China: Creșterea împrumuturilor restante (y/y) prognoză 6,6%; anterior 6,6% 12:00 ora României – Zona Euro: Reuniunea Eurogrupului 12:00 ora României – SUA: Raportul lunar al OPEC 12:45 ora României – Zona Euro: Discursul lui Schnabel, membru al BCE 13:40 ora României – Zona Euro: Discursul lui de Guindos, membru al BCE 14:00 ora României – SUA: Raportul lunar al OPEC 14:00 ora României – SUA: Indicele de refinanțare ipotecară (anterior 1.290,8) 14:00 ora României – SUA: Indicele pieței ipotecare (anterior 332,3) 14:00 ora României – SUA: Rata ipotecară MBA pe 30 de ani (anterior 6,31%) 14:05 ora României – Marea Britanie: Discursul lui Pill, membru al Comitetului de politică monetară al Băncii Angliei 15:30 ora României – Canada: Date privind locuințele și construcțiile din septembrie Autorizații de construcție: previziune +0,8% MoM; anterior –1,2% MoM 16:20 ora României – SUA: Discursul membrului FOMC Williams 17:20 ora României – SUA: Discursul membrului Fed Board Waller 23:30 ora României – SUA: Raportul EIA Stocuri de țiței API: anterior +6.500 M 23:45 ora României – Noua Zeelandă: Date privind vânzările de retail din octombrie Vânzări de retail cu card electronic MoM: anterior –0,5%

Vânzări de retail cu card electronic YoY: anterior +1,0%

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."