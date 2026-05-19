Calendar macroeconomic: Șomajul în creștere în Marea Britanie – Cum va reacționa Banca Angliei? (19.05.2026)

Cele mai importante date programate pentru astăzi au fost deja publicate. Creșterea PIB-ului Japoniei în Q1 a surprins în sens pozitiv (o creștere de 2,1% YoY). Cu toate acestea, deflatorul PIB-ului (3,4%) a depășit, de asemenea, așteptările, alimentând îngrijorările cu privire la situația inflaționistă din țară. Piețele includ în preț în prezent o majorare a ratei dobânzii în iunie la aproape 80%. Cu toate acestea, în ciuda intervenției Băncii Japoniei, yenul rămâne sub presiune. Perechea USDJPY a depășit din nou pragul de 159 în această dimineață. Graficul 1: USDJPY (13.05 - 19.05) Sursa: xStation, 19.05.2026 Datele de pe piața muncii din UK s-au dovedit mixte. Acestea au arătat o creștere suplimentară a ratei șomajului (la 5%) și cea mai mare scădere a numărului de angajați salariați de la începutul pandemiei de COVID. Cu toate acestea, salariile au crescut mai mult decât se aștepta (4,1%). Acest mix impune prudență din partea Băncii Angliei. Așteptările pieței privind majorările ratei dobânzii au scăzut. Investitorii se așteaptă ca factorii de decizie să mențină rata dobânzii în iunie și să ia în considerare o majorare a acesteia la ședința din iulie. Graficul 2: Variația lunară a numărului de angajați cu contract de muncă în Marea Britanie (2014 - 2026) Sursa: ONS via Bloomberg, 19.05.2026 Calendar macroeconomic 19 mai Japonia – PIB preliminar Q1 (02:50 ora României)*

Australia – Încrederea consumatorilor în mai (03:30 ora României)*

Australia – Minutele RBA din mai (04:30 ora României)*

Marea Britanie – Creșterea salariilor în martie (09:00 ora României)*

Marea Britanie – Rata șomajului în martie (09:00 ora României)*

Zona Euro – Balanța comercială în martie (12:00 ora României)

SUA – Date săptămânale ADP privind piața muncii (15:15 ora României)

SUA – Vânzări de case în așteptare pentru aprilie (17:00 ora României) * - deja publicate 20 mai (dimineața) China – Decizie privind rata LPR pe 1 și 5 ani (04:00 ora României)

Germania – Inflația PPI pentru aprilie (09:00 ora României)

Regatul Unit – Inflația IPC pentru aprilie (09:00 ora României)

Marea Britanie – Inflația PPI din aprilie (09:00 ora României) Rezultate financiare 19 mai Home Depot (înainte de deschiderea sesiunii din SUA),

MakeMyTrip (înainte de deschiderea sesiunii din SUA),

Keysight Technologies (după închiderea sesiunii din SUA).

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."