Nervozitate în jurul companiei Seagate și al sectorului de stocare

Seagate Technology este o companie de tehnologie cu sediul în SUA, specializată în principal în producția de unități de hard disk (HDD) și soluții de stocare a datelor, denumite în mod obișnuit „stocare”. În acest context, termenul „stocare” se referă la infrastructura și dispozitivele utilizate pentru înregistrarea și păstrarea pe termen lung a unor volume uriașe de date digitale. În practică, aceasta include sisteme care stochează date generate de aplicații, platforme cloud, sisteme de inteligență artificială, servicii de streaming și baze de date ale întreprinderilor, toate acestea trebuind să rămână accesibile, sigure și scalabile. Seagate aprovizionează în principal operatorii de centre de date și marii furnizori de servicii cloud, ceea ce face ca compania să fie direct expusă creșterii globale a volumelor de date și expansiunii inteligenței artificiale. Scăderea de astăzi a acțiunilor Seagate se înscrie în contextul unei slăbiciuni mai largi a sectorului semiconductorilor și a companiilor legate de infrastructura de date. Presiunea de vânzare a fost determinată de comentariile conducerii, care au evidențiat termenele lungi de livrare și o abordare prudentă în ceea ce privește extinderea capacității de producție. CEO-ul a sugerat că, în condițiile tehnologice și ciclice actuale ar dura prea mult construirea de noi fabrici pentru a satisface efectiv cererea pe termen scurt, ceea ce piața a interpretat ca un semnal al unei expansiuni limitate a ofertei. În termeni practici, în ciuda cererii foarte puternice din partea centrelor de date, Seagate nu intenționează să-și mărească rapid producția, ceea ce investitorii interpretează în două moduri: pe de o parte, ca un factor favorabil pentru prețuri și marje, dar, pe de altă parte, ca o constrângere asupra potențialului de creștere a veniturilor. În plus, datele anterioare din industrie indică faptul că, capacitatea de producție în segmentul HDD pentru centrele de date este deja puternic limitată și alocată în mare parte pentru trimestrele următoare, ceea ce susține teoretic nivelurile de prețuri, dar limitează capacitatea de a extinde rapid afacerea. În același timp, narațiunea superciclului AI rămâne valabilă, cererea crescândă de stocare a datelor fiind considerată un factor cheie de creștere pentru companii precum Seagate. Cu toate acestea, este important să reținem că piețele tind să fie orientate spre viitor și adesea includ în prețuri agresiv așteptările viitoare, ceea ce înseamnă că, chiar și comentariile neutre sau prudente ale conducerii pot fi percepute negativ atunci când intră în conflict cu o narațiune de creștere deja ridicată. De asemenea, merită subliniat faptul că industria hard disk-urilor și a stocării este, din punct de vedere istoric, extrem de ciclică și predispusă la schimbări bruște de sentiment. Într-un astfel de mediu, clienții cheie, în principal hyperscalerii, își pot ajusta dinamic ritmul comenzilor în funcție de bugetele de cheltuieli de capital și de prioritățile în evoluție în infrastructura AI. Ca urmare, piața rămâne extrem de sensibilă la orice semnale privind tendințele CAPEX și planurile viitoare de extindere a centrelor de date. Evoluția actuală a prețurilor la Seagate și în sectorul semiconductorilor poate fi, prin urmare, interpretată mai degrabă ca o reflectare a realizării de profituri și a reducerii expunerii după o creștere puternică, decât ca o deteriorare a fundamentelor subiacente. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."