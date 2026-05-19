Comentariu despre piața valutară: Puterea dolarului pune celelalte monede în defensivă

Conflictul din Orientul Mijlociu se află într-un moment de incertitudine după ce Donald Trump a anulat în ultimul moment un atac planificat împotriva Iranului. Acest armistițiu neașteptat oferă piețelor o pauză, dar, combinat cu poziția hawkish a Rezervei Federale, menține dolarul american în centrul atenției investitorilor care caută un activ de refugiu în vremuri de incertitudine. Caruselul geopolitic și o ușurare temporară pentru piețe Piețele financiare globale monitorizează îndeaproape știrile din Washington și Teheran, unde tensiunile au atins un punct critic. Conform celor mai recente informații, președintele SUA a oprit un atac militar planificat asupra Iranului în urma apelurilor directe din partea Arabiei Saudite, a Qatarului și a Emiratelor Arabe Unite. Această decizie a adus un optimism de moment și a dus la o inversare notabilă a prețurilor petrolului, care depășiseră recent 110 dolari pe baril. Cu toate acestea, situația rămâne extrem de tensionată, întrucât Donald Trump a ordonat armatei să fie în alertă maximă pentru un atac masiv în cazul în care negocierile de pace în curs nu vor produce rezultatul dorit. Poziția dură a liderului american, care exclude public orice concesii față de Teheran, menține primele de risc la un nivel foarte ridicat. Investitorii sunt pe deplin conștienți că o potențială escaladare ar declanșa un șoc energetic masiv. Inflația persistă și obligă Fed să acționeze Al doilea factor cheie pentru dolarul american îl reprezintă valorile surprinzător de ridicate ale inflației din luna aprilie. Creșterea semnificativă a indicilor prețurilor de consum și de producție spulberă speranțele unei relaxări rapide a politicii monetare de către Rezerva Federală. Piețele financiare și-au ajustat rapid evaluările la noua realitate sub conducerea lui Kevin Warsh și atribuie acum o probabilitate ridicată unei noi majorări a ratei dobânzii în acest an. Randamentele obligațiunilor de stat americane au urcat peste 4,60%, creând un mediu propice pentru o apreciere suplimentară a dolarului. În zilele următoare, atenția se va concentra pe indicatorii PMI de joi și pe declarațiile oficialilor băncii centrale, care vor confirma probabil această poziție decisiv de înăsprire. După închiderea sesiunii de pe Wall Street miercuri, vom vedea și rezultatele financiare ale Nvidia, o companie care a devenit un simbol al boom-ului inteligenței artificiale și un barometru de facto pentru întregul sector tehnologic. Puterea dolarului împinge alte monede în defensivă Capitalul se îndreaptă masiv către dolarul american în sesiunea de astăzi. Dolarul se apreciază față de majoritatea monedelor importante, o reacție firească la mixul dintre riscurile geopolitice și ratele ridicate ale dobânzilor. Yenul japonez se află sub o presiune deosebită, după ce a depășit pragul de 159 de puncte, forțând autoritățile locale să ia în considerare o intervenție urgentă. De asemenea, euro pierde teren, perechea valutară principală scăzând la aproximativ 1,16.

