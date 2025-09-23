Calendarul economic: Date preliminare PMI pentru septembrie; Discursul lui Powell (23.09.2025)

Începem sesiunea de marți pe piețele financiare. Bursele din Asia-Pacific au închis mixt – bursa din Tokyo a fost închisă din cauza unei sărbători, Hang Seng a scăzut, Shanghai Composite a crescut, iar bursa din Australia a încheiat în scădere; contractele futures de pe Wall Street sunt ușor în creștere după o zi de luni pozitivă, iar contractele futures Euro Stoxx 50 avansează ușor înainte de deschiderea sesiunii europene. Sentimentul a fost stimulat de știrile privind un parteneriat important între OpenAI și NVIDIA, iar Piper Sandler a ridicat ținta de preț pentru Tesla, subliniind avantajul său în domeniul AI. Dolarul rămâne stabil, aurul continuă să avanseze, petrolul și gazele naturale sunt în scădere, iar piața criptomonedelor evoluează mixt înaintea publicării datelor macroeconomice cheie și a indicatorilor PMI. Publicații programate pentru astăzi: Micron, Kingfisher (câștiguri); sesiunea de astăzi este marcată de datele preliminare PMI din Zona Euro, Marea Britanie și SUA, deciziile de politică monetară ale Riksbank și NBH; discursuri importante ale reprezentanților BoE, Fed (Powell), BCE, BoC și ale președintelui Trump la ONU (16:50 ora României). Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Calendarul macroeconomic detaliat al zilei 10:15 ora României, Franța - Date PMI pentru luna septembrie: PMI pentru sectorul serviciilor: prognoză 49,7; anterior 49,8;

PMI compozit: prognoză 49,9; anterior 49,8;

PMI pentru sectorul manufacturier: prognoză 50,2; anterior 50,4; 10:30 ora României, Germania - Date PMI pentru luna septembrie: PMI compozit: prognoză 50,5; anterior 50,5;

PMI pentru sectorul manufacturier: prognoză 50,0; anterior 49,8;

PMI pentru sectorul serviciilor: prognoză 49,5; anterior 49,3; 11:00 ora României, Zona Euro - Date PMI pentru luna septembrie: PMI pentru sectorul serviciilor: prognoză 50,6; anterior 50,5;

PMI compozit HCOB Zona Euro: prognoză 51,1; anterior 51,0;

PMI pentru sectorul manufacturier: prognoză 50,7; anterior 50,7; 11:30 ora României, Marea Britanie - Date PMI pentru luna septembrie: PMI compozit S&P Global: prognoză 52,7; anterior 53,5;

PMI pentru sectorul manufacturier: prognoză 47,1; anterior 47,0;

PMI pentru sectorul serviciilor: prognoză 53,4; anterior 54,2; 12:00 ora României, Marea Britanie - Discursul lui Huw Pill, membru al Comitetului de politică monetară al Băncii Angliei 15:30 ora României, Statele Unite - Discursul lui Austan Goolsbee, membru Fed 15:30 ora României, Statele Unite - Contul curent (Q2): prognoză -259,0 miliarde; anterior -450,2 miliarde; 15:30 ora României, Canada - Indicele prețurilor locuințelor noi pentru august: MoM: prognoză 0,0%; anterior -0,1%; 16:00 ora României, Statele Unite - Discursul doamnei Michele Bowman, membră FOMC 16:45 ora României, Statele Unite - Date PMI pentru luna septembrie: PMI pentru sectorul serviciilor: prognoză 54,0; anterior 54,5;

PMI compozit: prognoză 54,6; anterior 54,6;

PMI pentru sectorul manufacturier: prognoză 52,2; anterior 53,0; 16:50 ora României, Statele Unite - Discursul președintelui SUA, Donald Trump 17:00 ora României, Statele Unite - Discursul membrului FOMC, Raphael Bostic 17:00 ora României, Statele Unite - indicii Richmond pentru luna septembrie: Sectorul serviciilor: anterior 4;

Sectorul manufacturier: prognoză -5; anterior -7;

Livrările din sectorul manufacturier: anterior -5; 19:35 ora României, Statele Unite - Discursul președintelui Fed, Jerome Powell 20:00 ora României, Statele Unite - Masa monetară M2 pentru luna august: anterior 22,12T MoM; 20:00 ora României, Statele Unite - Licitație de obligațiuni pe 2 ani: anterior 3,641%; 21:15 ora României, Canada - Discursul guvernatorului BoC, Macklem 23:30 ora României, Statele Unite - raportul săptămânal API privind modificarea stocurilor de petrol: Stocurile de țiței: anterior -3,420 milioane; 01:00 ora României, Germania - Discursul doamnei Sabine Mauderer, membră a Bundesbank 02:20 ora României, Statele Unite - Discursul președintelui american Donald Trump 03:30 ora României, Japonia - Date PMI pentru luna septembrie: PMI pentru sectorul manufacturier și servicii (MoM): anterior 52,00%

PMI pentru sectorul serviciilor: anterior 53,1;

PMI pentru sectorul manufacturier: previziune 50,2; anterior 49,7;

